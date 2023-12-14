侯康配拚「北票南補」決戰中台，端牛肉扭轉年輕票流向，立委席次上看50席

「侯康配」拚北票南補決戰中台，立委席次上看50席

（中央社）2024選戰進入倒數1個月，藍營內部分析，侯康配穩定在各民調中位居第2，未來將透過大型造勢活動，強化串連執政縣市，拉高聲勢爭取西瓜效應的游離選票，使選民自動棄保，並以北部選票彌補南部弱勢，最後決戰中台灣，力拚翻轉選情。

總統選戰進入最後1個月的白熱化階段，黨內人士指出，國民黨總統參選人侯友宜搭配副手中廣董事長趙少康，以及前高雄市長韓國瑜納入不分區名單第一名，加上前立法院長王金平整合先前挺郭勢力，基本盤回籠。

黨內人士指出，黨主席朱立倫已下達動員令，將在各縣市舉辦大型造勢活動，持續拉抬氣勢。藍營地方輔選人士指出，目前評估，藍營要「北票南補」，在北部盡量獲得更多選票，來補足較弱的南部，固守中部的基本盤，將成為未來勝負關鍵。

侯辦人士說，侯友宜的重心仍會放在中南部，趙少康主攻北北基桃，之後還會有一系列車掃，陸空戰齊發，有效拉抬聲勢。

侯辦人士坦言，侯友宜與趙少康在中間與年輕選民的支持度較弱，提出相關政見還不夠，除繼續補強，趙少康也盡量爭取進入校園演講，多接觸年輕人。

這次總統大選三腳督，藍白是否發生棄保效應備受矚目。藍營輔選人士指出，侯康配藉大型造勢催票，以及在空戰宣傳民調上升，希望產生西瓜效應，爭取支持政黨輪替的游離選票，讓選民自動棄保。

立委選戰部分，藍營輔選人士指出，國民黨推出的不分區立委名單頗受好評，未來會透過活動等方式持續向民眾推介。至於區域立委選情，輔選人士說，近日藍軍選將持續舉辦總部成立大會，與母雞侯友宜、趙少康合體造勢，相輔相成帶動起藍軍在各地的氣勢，對選情較為審慎樂觀，尤其是在中部以北，以及東部縣市，選情都還算穩定。

輔選人士評估，國民黨現任立委選情穩定的區域超過35席，激戰區約10個，包括台北市第5選區的鍾小平、新北市第10選區的林金結、新北市第12選區的廖先翔、桃園市第1選區的牛煦庭、桃園市第6選區的邱若華、台中市第2選區顏寬恒、台中市第5選區黃健豪、台中市第6選區羅廷瑋、高雄市第3選區李眉蓁、南投市第2選區游顥。

輔選人士表示，加上不分區席次，目前保守評估，國民黨有機會至少拿到50席，若幾個五五波選區能夠成功突圍，加上台南、高雄等地選區能異軍突起，單獨過半的機會不是沒有。

扭轉年輕票流向，侯友宜端牛肉、趙少康第一線宣傳

（中央社）國民黨備戰2024總統大選，民調呈現年輕人支持度處於劣勢，除端出許多解決年輕人在意的低薪、高房價政見外，也擴大接觸青年，透過校園座談，爭取認同。

藍營人士指出，年輕人現在面臨低薪、高房價等生活議題，看不到未來的希望，光煩惱如何過生活就來不及了，根本無暇理會政治。

藍營人士坦言，年輕人比較不支持國民黨，已持續多年，但隨著黨主席朱立倫上任後，重用年輕人擔任幹部，也放手讓黨內年輕人發揮創意，經營社群媒體或設計宣傳品，確實開始吸引一些年輕朋友認同與支持。加上民進黨執政，年輕人生活沒有獲得改善，國民黨持續為年輕人發聲，提出有感政見，也有機會重新獲得年輕人青睞。

面對2024總統大選，國民黨總統參選人侯友宜陣營端出青年貸款、社會住宅等政見。侯陣營人士說，侯友宜提出40歲以下青年買房免頭期款的政見，獲得不少支持，這項政見切中年輕人需求，因為要準備一大筆頭期款，對年輕人非常不容易。

侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，政府花很多預算在投資硬體建設，但投資年輕人更是建設國家的未來。因此，針對年輕族群最有感的問題，包括解決低薪、高房價和詐騙問題，侯康配都提出完整政見。

除了持續端出有感政見牛肉，侯康配也尋求擴大接觸年輕族群，像是國民黨副總統參選人趙少康就安排與年輕學子面對面對談，也製作非政治性議題的短影音，介紹自己、回答年輕人疑問等，在短影音社群平台推出。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰