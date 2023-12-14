侯康配拚「北票南補」決戰中台，端牛肉扭轉年輕票流向，立委席次上看50席
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輔選人士評估，國民黨現任立委選情穩定的區域超過35席，激戰區約10個，包括台北市第5選區的鍾小平、新北市第10選區的林金結、新北市第12選區的廖先翔、桃園市第1選區的牛煦庭、桃園市第6選區的邱若華、台中市第2選區顏寬恒、台中市第5選區黃健豪、台中市第6選區羅廷瑋、高雄市第3選區李眉蓁、南投市第2選區游顥。
「侯康配」拚北票南補決戰中台，立委席次上看50席
（中央社）2024選戰進入倒數1個月，藍營內部分析，侯康配穩定在各民調中位居第2，未來將透過大型造勢活動，強化串連執政縣市，拉高聲勢爭取西瓜效應的游離選票，使選民自動棄保，並以北部選票彌補南部弱勢，最後決戰中台灣，力拚翻轉選情。
總統選戰進入最後1個月的白熱化階段，黨內人士指出，國民黨總統參選人侯友宜搭配副手中廣董事長趙少康，以及前高雄市長韓國瑜納入不分區名單第一名，加上前立法院長王金平整合先前挺郭勢力，基本盤回籠。
黨內人士指出，黨主席朱立倫已下達動員令，將在各縣市舉辦大型造勢活動，持續拉抬氣勢。藍營地方輔選人士指出，目前評估，藍營要「北票南補」，在北部盡量獲得更多選票，來補足較弱的南部，固守中部的基本盤，將成為未來勝負關鍵。
侯辦人士說，侯友宜的重心仍會放在中南部，趙少康主攻北北基桃，之後還會有一系列車掃，陸空戰齊發，有效拉抬聲勢。
侯辦人士坦言，侯友宜與趙少康在中間與年輕選民的支持度較弱，提出相關政見還不夠，除繼續補強，趙少康也盡量爭取進入校園演講，多接觸年輕人。
這次總統大選三腳督，藍白是否發生棄保效應備受矚目。藍營輔選人士指出，侯康配藉大型造勢催票，以及在空戰宣傳民調上升，希望產生西瓜效應，爭取支持政黨輪替的游離選票，讓選民自動棄保。
立委選戰部分，藍營輔選人士指出，國民黨推出的不分區立委名單頗受好評，未來會透過活動等方式持續向民眾推介。至於區域立委選情，輔選人士說，近日藍軍選將持續舉辦總部成立大會，與母雞侯友宜、趙少康合體造勢，相輔相成帶動起藍軍在各地的氣勢，對選情較為審慎樂觀，尤其是在中部以北，以及東部縣市，選情都還算穩定。
輔選人士評估，國民黨現任立委選情穩定的區域超過35席，激戰區約10個，包括台北市第5選區的鍾小平、新北市第10選區的林金結、新北市第12選區的廖先翔、桃園市第1選區的牛煦庭、桃園市第6選區的邱若華、台中市第2選區顏寬恒、台中市第5選區黃健豪、台中市第6選區羅廷瑋、高雄市第3選區李眉蓁、南投市第2選區游顥。
輔選人士表示，加上不分區席次，目前保守評估，國民黨有機會至少拿到50席，若幾個五五波選區能夠成功突圍，加上台南、高雄等地選區能異軍突起，單獨過半的機會不是沒有。
扭轉年輕票流向，侯友宜端牛肉、趙少康第一線宣傳
（中央社）國民黨備戰2024總統大選，民調呈現年輕人支持度處於劣勢，除端出許多解決年輕人在意的低薪、高房價政見外，也擴大接觸青年，透過校園座談，爭取認同。
藍營人士指出，年輕人現在面臨低薪、高房價等生活議題，看不到未來的希望，光煩惱如何過生活就來不及了，根本無暇理會政治。
藍營人士坦言，年輕人比較不支持國民黨，已持續多年，但隨著黨主席朱立倫上任後，重用年輕人擔任幹部，也放手讓黨內年輕人發揮創意，經營社群媒體或設計宣傳品，確實開始吸引一些年輕朋友認同與支持。加上民進黨執政，年輕人生活沒有獲得改善，國民黨持續為年輕人發聲，提出有感政見，也有機會重新獲得年輕人青睞。
面對2024總統大選，國民黨總統參選人侯友宜陣營端出青年貸款、社會住宅等政見。侯陣營人士說，侯友宜提出40歲以下青年買房免頭期款的政見，獲得不少支持，這項政見切中年輕人需求，因為要準備一大筆頭期款，對年輕人非常不容易。
侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，政府花很多預算在投資硬體建設，但投資年輕人更是建設國家的未來。因此，針對年輕族群最有感的問題，包括解決低薪、高房價和詐騙問題，侯康配都提出完整政見。
除了持續端出有感政見牛肉，侯康配也尋求擴大接觸年輕族群，像是國民黨副總統參選人趙少康就安排與年輕學子面對面對談，也製作非政治性議題的短影音，介紹自己、回答年輕人疑問等，在短影音社群平台推出。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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