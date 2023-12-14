趙少康政大座談：是否辭中廣董事長「我自己會決定」，當選一年內沒推內閣制就辭職
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現場有學生提問推動內閣制與18歲公民權都必須經過修憲，但修憲難度較高。趙少康說，他努力想推動內閣制，也支持18歲公民權，修憲不容易，必須不斷推廣、鼓吹，他來這裡也是鼓吹這概念。趙少康說，保證一定盡力推動，「如果一年內沒推動，我正式宣布，我副總統辭職不幹」。
學生問是否辭中廣董事長，趙少康：你越逼我越不會
（中央社）國民黨副總統參選人趙少康昨（13）日到政大與學生座談，被問及要不要宣布辭去中廣董事長時說，他已請假，電視節目也不主持，已超越法律。他說，最不肯在任何人脅迫下做任何事，「我要不要辭職我自己會決定」、「你越逼我越不會」。
趙少康昨日晚間到政治大學與學生對談。學生詢問，既然有勝選決心，要不要宣布放棄中廣董事長，這個問題也引起現場學生鼓譟。
趙少康說，要依法行政，《廣電法》規定很清楚，有公職、黨職不可擔任媒體董事長，他現在是參選人，中廣職務已請假，電視節目也不主持，已超越法律規定，「我這人最不願、也最不肯在任何人脅迫下做任何事，我要不要辭職我自己會決定，但我不是被你們逼的」、「你越逼我越不會」。
趙少康強調，他沒違法，至於將來會不會辭職，當選是一定要辭，選舉前也難講，只是他不會在這裡宣布辭職。
針對轉型正義看法與展望。趙少康說，他沒資格要228受難者家屬原諒，要不要原諒是對方決定，過去發生這些事希望將來不要再發生，但事實上還是一再重複，而民進黨現在做法不是轉型正義，只是鬥爭國民黨。他支持轉型正義，但不是像民進黨這樣的做法，國民黨執政絕對不會做這樣的事情。
近期國民黨總統參選人侯友宜拋出青年購屋貸款免付頭期款、貸款額度最高新台幣1500萬元政見，被專家質疑年輕人5年後每月負擔會很重。
趙少康說，會推出這政見是因為頭期款最讓年輕人最頭痛，至於5年後負擔變重，「但是你買了一個房子，那個房子是你的」，也可以量力而為，不一定要買到1500萬的房子，先做財務規劃，且後來或許還會成家，夫妻薪水相加會變比較多。
趙少康：當選推內閣制，一年內沒推動辭職
（中央社）國民黨副總統參選人趙少康昨日到政大座談時談及內閣制議題時說，「如果一年內沒推動，我正式宣布，我副總統辭職不幹」。他強調，就任一年內一定想辦法推動，不是推動完成，但要啟動。
趙少康昨日晚間到國立政治大學與學生對談，他說，出來選舉除了幫國民黨總統參選人侯友宜勝選，最重要就是推動內閣制，因為總統制是贏者全拿，內閣制才有助於國家穩定，他從10年到20年前就呼籲要推動，現在民眾黨總統參選人柯文哲也力推，他認為這次選舉是對內閣制的公民投票。
趙少康說，儘管沒有一種制度是完美的，民主與專制相比也較沒效率，但民主才是台灣最大保障，包括陸客來台後，回去說台灣那麼好，打台灣幹嘛，就是對台灣最大保障。
現場有學生提問推動內閣制與18歲公民權都必須經過修憲，但修憲難度較高。趙少康說，他努力想推動內閣制，也支持18歲公民權，修憲不容易，必須不斷推廣、鼓吹，他來這裡也是鼓吹這概念。
趙少康說，保證一定盡力推動，「如果一年內沒推動，我正式宣布，我副總統辭職不幹」。
隨後又有學生詢問如何推動內閣制修憲。趙少康說，就任一年內一定想辦法要推動，「不是推動完成，不可能，但要啟動」。
他說，覺得很有機會，因為柯文哲與國民黨都贊成，如果他們當選，都願意放下權力推動內閣制，民進黨也沒有理由不推動。
另外，趙少康接受媒體聯訪時，被問及是否要用英文辯論。趙少康說，現在問題是要選美國總統、副總統，還是中華民國總統、副總統，選中華民國副總統英文好很重要，但辯論有點奇怪，中華民國創國以來沒聽說要用英文辯論，滿有創意。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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