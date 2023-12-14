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2023/12/14,
政治

趙少康政大座談：是否辭中廣董事長「我自己會決定」，當選一年內沒推內閣制就辭職

趙少康政大座談：是否辭中廣董事長「我自己會決定」，當選一年內沒推內閣制就辭職
國民黨副總統參選人趙少康（後）13日晚間在政治大學出席「政治進入大學2.0–青年與副總統候選人座談」活動，吸引許多師生到場聆聽、踴躍提問。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

現場有學生提問推動內閣制與18歲公民權都必須經過修憲，但修憲難度較高。趙少康說，他努力想推動內閣制，也支持18歲公民權，修憲不容易，必須不斷推廣、鼓吹，他來這裡也是鼓吹這概念。趙少康說，保證一定盡力推動，「如果一年內沒推動，我正式宣布，我副總統辭職不幹」。

學生問是否辭中廣董事長，趙少康：你越逼我越不會

（中央社）國民黨副總統參選人趙少康昨（13）日到政大與學生座談，被問及要不要宣布辭去中廣董事長時說，他已請假，電視節目也不主持，已超越法律。他說，最不肯在任何人脅迫下做任何事，「我要不要辭職我自己會決定」、「你越逼我越不會」。

趙少康昨日晚間到政治大學與學生對談。學生詢問，既然有勝選決心，要不要宣布放棄中廣董事長，這個問題也引起現場學生鼓譟。

趙少康說，要依法行政，《廣電法》規定很清楚，有公職、黨職不可擔任媒體董事長，他現在是參選人，中廣職務已請假，電視節目也不主持，已超越法律規定，「我這人最不願、也最不肯在任何人脅迫下做任何事，我要不要辭職我自己會決定，但我不是被你們逼的」、「你越逼我越不會」。

趙少康強調，他沒違法，至於將來會不會辭職，當選是一定要辭，選舉前也難講，只是他不會在這裡宣布辭職。

針對轉型正義看法與展望。趙少康說，他沒資格要228受難者家屬原諒，要不要原諒是對方決定，過去發生這些事希望將來不要再發生，但事實上還是一再重複，而民進黨現在做法不是轉型正義，只是鬥爭國民黨。他支持轉型正義，但不是像民進黨這樣的做法，國民黨執政絕對不會做這樣的事情。

近期國民黨總統參選人侯友宜拋出青年購屋貸款免付頭期款、貸款額度最高新台幣1500萬元政見，被專家質疑年輕人5年後每月負擔會很重。

趙少康說，會推出這政見是因為頭期款最讓年輕人最頭痛，至於5年後負擔變重，「但是你買了一個房子，那個房子是你的」，也可以量力而為，不一定要買到1500萬的房子，先做財務規劃，且後來或許還會成家，夫妻薪水相加會變比較多。

趙少康：當選推內閣制，一年內沒推動辭職

（中央社）國民黨副總統參選人趙少康昨日到政大座談時談及內閣制議題時說，「如果一年內沒推動，我正式宣布，我副總統辭職不幹」。他強調，就任一年內一定想辦法推動，不是推動完成，但要啟動。

趙少康昨日晚間到國立政治大學與學生對談，他說，出來選舉除了幫國民黨總統參選人侯友宜勝選，最重要就是推動內閣制，因為總統制是贏者全拿，內閣制才有助於國家穩定，他從10年到20年前就呼籲要推動，現在民眾黨總統參選人柯文哲也力推，他認為這次選舉是對內閣制的公民投票。

趙少康說，儘管沒有一種制度是完美的，民主與專制相比也較沒效率，但民主才是台灣最大保障，包括陸客來台後，回去說台灣那麼好，打台灣幹嘛，就是對台灣最大保障。

現場有學生提問推動內閣制與18歲公民權都必須經過修憲，但修憲難度較高。趙少康說，他努力想推動內閣制，也支持18歲公民權，修憲不容易，必須不斷推廣、鼓吹，他來這裡也是鼓吹這概念。

趙少康說，保證一定盡力推動，「如果一年內沒推動，我正式宣布，我副總統辭職不幹」。

隨後又有學生詢問如何推動內閣制修憲。趙少康說，就任一年內一定想辦法要推動，「不是推動完成，不可能，但要啟動」。

他說，覺得很有機會，因為柯文哲與國民黨都贊成，如果他們當選，都願意放下權力推動內閣制，民進黨也沒有理由不推動。

另外，趙少康接受媒體聯訪時，被問及是否要用英文辯論。趙少康說，現在問題是要選美國總統、副總統，還是中華民國總統、副總統，選中華民國副總統英文好很重要，但辯論有點奇怪，中華民國創國以來沒聽說要用英文辯論，滿有創意。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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