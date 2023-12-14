柯盈配評估選情回穩，挖藍牆腳拉攏韓粉、郭粉，線上線下串連鞏固年輕選票
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民眾黨規劃12月與明（2024）年1月的開講全台巡迴，14場開講擬兵分兩路，部分由柯文哲領軍，另一些則由黃國昌帶隊，其中有些場次更會赴金門、屏東，要讓柯文哲及立委參選人更接地氣，與在地民眾近距離互動，爭取更多選民支持。此外，近日傳出民眾黨將不分區立委的目標8席，下修至6席，要轉而拚區域立委，柯文哲表示，沒有下修，是有期望值、基準線，往上努力。
柯盈配評估選情回穩，挖藍牆腳擴張選票
（中央社）總統大選倒數1個月，民眾黨總統參選人柯文哲把握時間衝刺，除開設自媒體拉高空戰能量，也安排6場大型造勢，並強化國旗意象，拉攏韓粉、郭粉，開拓總統票，不分區立委參選人黃國昌分進合擊巡迴開講，擴大票源。
藍白合破局後，多份民調顯示柯文哲與副手吳欣盈支持度下降、位居第3名，由於國民黨禁止柯文哲為國民黨立委參選人站台，柯文哲遭質疑走不出去。柯文哲日前坦言，藍白破局後民調震盪，但大約2週後回穩，對選舉仍有信心。
民眾黨人士指出，雖然目前民調未如先前高，但團隊及支持者情緒已逐漸回穩，黨內也緊鑼密鼓籌劃空戰、陸戰，把握最後1個月全力衝刺，力拚民調反轉。
白營內部評估，目前「柯盈配」在桃竹苗、中彰投的支持度都相對樂觀，北北基的支持度則需要加把勁，南部縣市支持度還有很大成長空間。
輔選人士透露，柯文哲除了勤跑中南部縣市舉辦開講活動、親近在地民眾，也要多曝光政策論述，爭取北部都會區選民支持。
民眾黨人士分析，藍白分手後，國民黨持續操作棄保，穩固基本盤，且影響部分選民轉為游移，但近期民眾黨不斷釋疑民調，相信中間選民仍會回流。
柯文哲預計23日將赴高雄參加韓國瑜支持者陳清茂舉辦的「三粉集結挺柯P」活動，屆時將有韓粉、郭粉及柯粉相挺場面。柯陣營幕僚指出，柯文哲近期的開講場合，除了現場有民眾自發性發送國旗，柯文哲也會在胸口別上國旗徽章，團結一切可團結力量。
空戰部分，柯營人士表示，自媒體「KP TV」已於7日開播，初期每天安排8小時的節目輪播，除了宣傳柯文哲的競選理念、轉播開會畫面，也安排發言人、黨公職、網紅輪流擔任來賓直播主，且與多個網紅頻道串連聯播競選活動、徵集支持者創作，製造更大曝光。
柯營人士強調，柯文哲除了會在「KP TV」上向對手喊話每日一問，也計劃發布滾動式民調，與民進黨、國民黨直球對決。
陸戰部分，民眾黨人士提到，雖然民眾黨組織能量不像傳統國民黨、民進黨這麼強，但民眾黨仍規劃到在北、中、南都會區舉辦6場大型造勢晚會，12月依序在台南、桃園、新竹舉行，選前黃金週衝刺將挺進台中、高雄票倉，明（2024）年1月12日則回到雙北市舉辦選前之夜。
另一方面，民眾黨評估從9月起舉辦的廟口開講效果不錯，以12月初的立法院開講為例，除了現場約2000人外，同時網路在線觀看人數最高曾近6萬人。
民眾黨規劃12月與明年1月的開講全台巡迴，14場開講擬兵分兩路，部分由柯文哲領軍，另一些則由黃國昌帶隊，其中有些場次更會赴金門、屏東，要讓柯文哲及立委參選人更接地氣，與在地民眾近距離互動，爭取更多選民支持。
至於電視辯論，民眾黨人士指出，柯文哲長期籌備各項政策議題，且在演講、開講場合與民眾、學生即席問答，民眾黨內也備好題庫，雖然辯論場上可能有突發狀況反應，但仍對柯文哲屆時表現有信心。
此外，近日傳出民眾黨將不分區立委的目標8席，下修至6席，要轉而拚區域立委，柯文哲表示，沒有下修，是有期望值、基準線，往上努力。
柯文哲對準年輕人胃口，線上線下串連宣傳政見理念
（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲在民調中受到較多年輕人青睞，民眾黨這次選戰也充分運用新媒體，在YouTube、臉書等社群平台宣傳，加上YouTuber協助直播街講，線上線下串連，期盼突破同溫層。
民眾黨發言人李頂立表示，抗中保台、統獨議題左右選舉的力道，已經逐年減弱，今年大選主軸也與4年前、8年前完全不同，年輕人與中間選民在意的是民生議題，包含低薪、高房價、產業缺工、勞保，能務實解決民生問題的總統參選人，最後才有可能出線。
李頂立舉例，如青年居住正義，柯文哲提出社宅總量達到5%，並實施稅制改革把空屋逼到租屋市場、大力補貼租金；年輕人不敢結婚生子，柯文哲提出好孕補助金和養育津貼，並提供育兒家庭購屋補息或低利貸款，避免居住問題影響生育意願。
為宣傳民眾黨政見理念、爭取更多年輕人支持，多位民眾黨議員、黨公職12月起在都會區舉辦街頭肥皂箱開講，活動透過直播串連線上線下，每逢週末都可在人潮聚集的商圈、車站見到黨公職身影，有些YouTuber還會到現場替民眾黨街講直播。
參與街講的柯辦發言人吳怡萱受訪指出，有別於柯文哲的廟口開講、造勢晚會，多聚焦在國家政府議題，街講鎖定的族群就是年輕選民，並從年輕人視角回看台灣的民生議題，未必要強大的組織動員，更重要的是傳達理念。
談及線上線下宣傳，吳怡萱表示，傳統媒體的曝光沒辦法完整表達民眾黨的政策理念，許多年輕選民也沒有看電視政論節目，反而會透過各自喜歡的YouTuber汲取資訊，由於有YouTuber協助直播街講，民眾黨期盼藉此突破既有同溫層。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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