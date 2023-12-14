英國專家：歐洲必須儘速強化軍力，因應2030年前印太衝突致美分心
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英國「皇家聯合軍事研究所」高階研究員布朗克指出，試圖證明俄羅斯或者是中國構成的軍事威脅更迫在眉睫的分析評論往往忽略一個根本要點：支持俄羅斯、確保俄羅斯持續在歐洲構成足以讓西方分心的軍事威脅，符合中國利益；另一方面，只有在美軍被廣泛牽制於印太區域的情況下，俄羅斯才有可能直接攻擊在歐洲的北約成員國。
（中央社）英國「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）一名高階研究員近日示警，歐洲必須儘速強化軍力，以因應在2026至2028年印太區域可能爆發衝突，導致美國無力顧及歐洲，而俄羅斯趁機侵犯北約國家。
專精空戰研究的布朗克（Justin Bronk）在RUSI官網發表評論文章指出，中國軍力的成長速度超乎多數人預期，特別是在長程反艦飛彈、空中預警機及加油機攻擊飛彈等能力的發展，對美軍在印太區域構成顯著挑戰。然而，許多美方用以應對共軍相關能力發展的作戰工具與系統，預計要到2029或2030年才可達到數量足以發揮效益的規模。
布朗克示警，這意味在2026至2028年之間，共軍可能試圖封鎖或侵略台灣，以及南海或東海水域內的關鍵爭議領土。屆時中國必要的軍事能力估計已大致發展成熟並投入部署，較美國早一步。
一旦印太區域在2026至2028年之間出現危險的對峙局面或爆發軍事衝突，美國在履行安全承諾、滿足盟友需求方面恐顯得十分勉強。
布朗克分析，美軍歐洲司令部（EUCOM）及中央司令部（CENTCOM）或許因此必須移轉部分軍力至印太司令部（INDOPACOM）所轄區域。在此情況下，一旦俄羅斯同時對北大西洋公約組織（NATO）成員國發動攻擊，歐洲顯然無法期待美軍迅速增兵馳援。
布朗克指出，試圖證明俄羅斯或者是中國構成的軍事威脅更迫在眉睫的分析評論往往忽略一個根本要點：支持俄羅斯、確保俄羅斯持續在歐洲構成足以讓西方分心的軍事威脅，符合中國利益；另一方面，只有在美軍被廣泛牽制於印太區域的情況下，俄羅斯才有可能直接攻擊在歐洲的北約成員國。
也就是說，對歐洲而言，在2020年代中期至晚期，隨著美中之間可能爆發軍事衝突，俄羅斯將有強烈誘因把握這個千載難逢的機會，瓦解北約。
同時，進入2020年代中期至晚期，俄羅斯將已全面提升軍工業產能數年，部隊的實戰能力也可望隨經驗累積而上升。
值得注意的是，歐洲情報界一名消息人士日前告訴《中央社》，莫斯科企圖透過隱諱或間接手段刺激或誘使北京在台海採取更激進舉措，促使美國因為不得不因應「台海有事」，而無力有效應對俄羅斯在歐洲的破壞行動。
為達此目的，俄羅斯今年夏季將一名曾直接在對外情報局（SVR）局長納雷什金（Sergei Naryshkin）麾下工作多年的中國事務專家派赴駐北京使館，其主要任務之一即為蒐集及研析情資，以在適當時機催化局勢升高。
西方內部在支援烏克蘭抵抗俄羅斯侵略方面的各種歧異近期浮上檯面。布朗克指出，短期的挑戰讓人容易忽略未來幾年發生更重大衝突的風險，而這風險正在上升。俄羅斯經濟早已進入戰備狀態、經濟為戰爭服務，而美國的軍工產能尚不足以補充自身庫存，歐洲國家則遲未能擺脫和平時期的防衛態勢。
布朗克分析，北約目前在許多關鍵領域仍大量依賴美國，特別是在打擊俄羅斯空中防禦系統、確保對俄制空優勢、強化自身空防，以及彈藥與零組件補充、指揮控制、衛星能力等層面。由於北約歐洲成員國缺乏大規模動員強大陸戰人力與火力的條件，制空優勢尤其重要。
另一方面，儘管在俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭後，西方各國紛紛宣示強軍決心，與莫斯科當局的作為相較，西方在強度、速度和規模上，恐怕還是落後。
布朗克分析，俄羅斯持續改善軍事供應鏈，例如軍工廠專注生產種類較以往減少的坦克、砲彈、無人機等，產量則穩定成長，例如長程飛彈在侵烏戰爭初期的平均產能為每月大約40枚，如今已達每月超過100枚。此外，俄羅斯在伊朗設立工廠，以增進供應鏈韌性。
俄羅斯已準備好打長期戰爭，目標為輾壓、耗盡烏克蘭及其西方支持者的能力和意志。莫斯科已宣布擬提升國防預算68%，這大約是俄羅斯國內生產毛額（GDP）的6.5%。儘管長期而言，這恐給俄羅斯經濟造成災難性的後果，卻尚不足以在短期內導致政權裂解。
布朗克指出，在冷戰時期，蘇聯的國防預算甚至可高達GDP的21%（1980年代中期），這並未妨礙蘇聯續命長達數十年。此外，在當今俄羅斯政治和媒體圈，有限的所謂「意見分歧」目前仍聚焦在「如何」、而非「是否應該」繼續對烏戰爭。
與此同時，歐洲仍疏於必要的防衛和產業投資。布朗克提到，儘管許多國家曾做出大幅增加防衛預算的承諾，這些承諾要不是仍未落實，就是尚未編列資源以利未來幾年內執行。
其中，最明顯的例子是德國。俄羅斯全面侵略烏克蘭後不久，德國政府宣布擬在2024年以前將國防預算調升為GDP的2%，並額外對德軍挹注高達1000億歐元的一次性投資，然而，直到2023年中，1000億歐元的資金僅有15億歐元被動用，且相較於2022年，德國新一年度的國防預算實際上微幅縮水。
布朗克指出，主張烏克蘭應與莫斯科「和談」的人是被嚴重誤導且天真：俄羅斯的戰略目標至今未改變，且已做好長期作戰的準備；西方背叛烏克蘭卻將相當於坐實俄羅斯「勝利終將屬於我們」的信念、堅定總統蒲亭（Vladimir Putin）繼續作戰的決心。
更何況，俄羅斯歷來在車臣、敘利亞等戰場的作為一再顯示，莫斯科「和談」往往是為了「養精蓄銳」，為未來發動更強勢攻擊建立有利條件。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。