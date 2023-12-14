時力、基進陸戰搏突圍，宋楚瑜力拚親民黨重返國會，年輕選民擺脫意識型態看政見投票

時力基進陸戰搏突圍，宋楚瑜力拚親民黨重返國會

（中央社）選戰倒數1個月，沒有總統參選人帶領的時代力量、親民黨、台灣基進等政黨，除要在藍綠白陣營中夾縫求生，更要突破同溫層、讓更多人認識，除了打空戰外，也透過全台巡迴街頭宣講等方式，爭取選民認同。

親民黨在2020年的第10屆立委選舉中，不分區政黨票僅拿到3.66%，未能通過5%的門檻，這次再推出不分區名單，盼能有3席立委成立黨團，由黨主席宋楚瑜領軍，除出席傳統活動，還爭取上當紅podcast節目，和年輕主持人對話，效果十足。

親民黨發言人胡文琦指出，親民黨會逐步下鄉，爭取支持，宋楚瑜也不排除接觸任何非親民黨的政治人物，只要捍衛中華民國、爭取台灣人民利益，宋楚瑜都會幫忙站台。

時力2020年大選獲得109萬張政黨票，拿下3席不分區立委，2024大選，時力推出8位不分區立委參選人，黨主席王婉諭親征區域立委，參戰新竹縣第2選區立委，時力黨團總召邱顯智則參選新竹市立委，但前戰友黃國昌退黨，加入台灣民眾黨並列為不分區安全名單，外界評估恐重創時力選情。

對於黃國昌退黨，時力內部人士透露，此事並非意料之外，衝擊其實不是那麼大。選戰倒數1個月，時力將舉辦百場街講活動，直接走入人群與民眾對話，爭取民眾支持。

至於台灣基進，2020年的不分區立委選舉部分，拿下44萬餘票、得票率3.15%。2024年立委選舉，推出2位區域立委參選人、7位不分區立委參選人，以競選台北市港湖選區的吳欣岱聲量最高，基進目標是政黨票突破百萬票，不分區立委至少當選3席、區域立委至少當選1席，成立黨團。

台灣基進表示，在這半年來的政黨支持度維持在4%以上，台灣基進只要再爭取至少1%的選票，國會就有2個本土政黨，讓本土席次最大化。

新黨此次共提名8席不分區立委，包含前監察院長王建煊、新黨黨主席吳成典等人，競選主軸就是清廉、避戰、顧台灣，目標是能至少拿到3席立委，組成立法院黨團。

選票流向攸關勝負，年輕人擺脫意識型態看政見投票

（中央社）中間、年輕選民被視為2024大選決勝關鍵，青年團體表示，年輕人對居住正義和兩岸議題都很關注，但不能只透過政黨立場或意識型態標籤，就認定能獲年輕人認同，而是要更加把勁提出青年政見，爭取支持。

2024總統大選三足鼎立，國民黨由新北市長侯友宜角逐、民眾黨推派黨主席柯文哲，挑戰目前中央執政的民進黨總統參選人賴清德，依照各家民調，選情仍持續緊繃。

2024總統選舉，根據內政部與中選會資料，選舉人數約1950萬人，滿20歲的首投族有102萬8000人。20歲至40歲民眾約占台灣人口四分之一，根據中選會委託研究報告指出，2020大選40歲以下選民投票率超過7成，且年輕女性投票率比男性踴躍，投票動向相當關鍵，也讓參選人把握和年輕人對談機會，提出「牛肉」。

年輕選民關心的議題是什麼，參選人都相當關心。台灣青年民主協會理事長張育萌說，首投族或20多歲年輕人對政治比較有印象以來，多數時間都是民進黨執政。這8年來，民進黨在面對中國及LGBTQ族群等許多議題立場明確，但確實在居住、交通等議題改革上，還必須加強了解青年困境與需求。

國際青年商會中華民國總會總會長林鼎鈞也認為，40歲以下青年族群最關注3大議題，包括能否提升收入、能否買得起房子、兩岸和平能否穩定維持現狀。

儘管內政問題受到關注，但不表示年輕人不關心兩岸關係。張育萌表示，青民協日前共同舉辦「2024總統大選青年論壇」中，仍以兩岸議題獲壓倒性關注。

張育萌說，2020總統大選由主打抗中保台的民進黨獲勝，但近年因俄烏戰爭、以巴衝突與台灣兵役恢復一年等局勢變化，年輕人確實更關注台灣國防自主與兩岸關係。

但林鼎鈞說，年輕人希望維持現狀，但也必須保有民主制度，很難定調誰當選就會有戰爭。

張育萌表示，有時年輕人是因支持特定議題而決定投誰，就算支持特定參選人，對政見也未必都會買單，而是「就事論事」。參選人不能只透過政黨立場或過去意識形態標籤就認定能獲年輕人認同，而是要更加把勁提出青年政見，爭取支持。

儘管2020大選時投票率上升，但張育萌分析，返鄉投票成本較高，關注度不一定能反映在選票上。加上目前還沒有明確能激發投票意願的選戰或議題主軸，或許這次投票率不會比上次高。

國立台灣大學政治學系教授王業立也評估認為，中間選民大部分是年輕人，在三腳督情況下，選民可能出現「勝負底定」心態，降低返鄉投票動機。

林鼎鈞觀察，台灣年輕人對政治相對無感，但這次大選過程熱鬧，關心程度有提升，不過要讓年輕人認為參選人確實能改善生活、投這一票有意義，才較能驅動投票動能。

林鼎鈞說，台灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間與目前全球面臨通膨危機的表現都還不錯，但面臨少子化與高齡化，對於上養父母、下顧孩子的青年族群來說壓力不小，希望政府更重視年輕人。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰