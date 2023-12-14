時力、基進陸戰搏突圍，宋楚瑜力拚親民黨重返國會，年輕選民擺脫意識型態看政見投票
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儘管2020大選時投票率上升，但張育萌分析，返鄉投票成本較高，關注度不一定能反映在選票上。加上目前還沒有明確能激發投票意願的選戰或議題主軸，或許這次投票率不會比上次高。國立台灣大學政治學系教授王業立也評估認為，中間選民大部分是年輕人，在三腳督情況下，選民可能出現「勝負底定」心態，降低返鄉投票動機。
時力基進陸戰搏突圍，宋楚瑜力拚親民黨重返國會
（中央社）選戰倒數1個月，沒有總統參選人帶領的時代力量、親民黨、台灣基進等政黨，除要在藍綠白陣營中夾縫求生，更要突破同溫層、讓更多人認識，除了打空戰外，也透過全台巡迴街頭宣講等方式，爭取選民認同。
親民黨在2020年的第10屆立委選舉中，不分區政黨票僅拿到3.66%，未能通過5%的門檻，這次再推出不分區名單，盼能有3席立委成立黨團，由黨主席宋楚瑜領軍，除出席傳統活動，還爭取上當紅podcast節目，和年輕主持人對話，效果十足。
親民黨發言人胡文琦指出，親民黨會逐步下鄉，爭取支持，宋楚瑜也不排除接觸任何非親民黨的政治人物，只要捍衛中華民國、爭取台灣人民利益，宋楚瑜都會幫忙站台。
時力2020年大選獲得109萬張政黨票，拿下3席不分區立委，2024大選，時力推出8位不分區立委參選人，黨主席王婉諭親征區域立委，參戰新竹縣第2選區立委，時力黨團總召邱顯智則參選新竹市立委，但前戰友黃國昌退黨，加入台灣民眾黨並列為不分區安全名單，外界評估恐重創時力選情。
對於黃國昌退黨，時力內部人士透露，此事並非意料之外，衝擊其實不是那麼大。選戰倒數1個月，時力將舉辦百場街講活動，直接走入人群與民眾對話，爭取民眾支持。
至於台灣基進，2020年的不分區立委選舉部分，拿下44萬餘票、得票率3.15%。2024年立委選舉，推出2位區域立委參選人、7位不分區立委參選人，以競選台北市港湖選區的吳欣岱聲量最高，基進目標是政黨票突破百萬票，不分區立委至少當選3席、區域立委至少當選1席，成立黨團。
台灣基進表示，在這半年來的政黨支持度維持在4%以上，台灣基進只要再爭取至少1%的選票，國會就有2個本土政黨，讓本土席次最大化。
新黨此次共提名8席不分區立委，包含前監察院長王建煊、新黨黨主席吳成典等人，競選主軸就是清廉、避戰、顧台灣，目標是能至少拿到3席立委，組成立法院黨團。
選票流向攸關勝負，年輕人擺脫意識型態看政見投票
（中央社）中間、年輕選民被視為2024大選決勝關鍵，青年團體表示，年輕人對居住正義和兩岸議題都很關注，但不能只透過政黨立場或意識型態標籤，就認定能獲年輕人認同，而是要更加把勁提出青年政見，爭取支持。
2024總統大選三足鼎立，國民黨由新北市長侯友宜角逐、民眾黨推派黨主席柯文哲，挑戰目前中央執政的民進黨總統參選人賴清德，依照各家民調，選情仍持續緊繃。
2024總統選舉，根據內政部與中選會資料，選舉人數約1950萬人，滿20歲的首投族有102萬8000人。20歲至40歲民眾約占台灣人口四分之一，根據中選會委託研究報告指出，2020大選40歲以下選民投票率超過7成，且年輕女性投票率比男性踴躍，投票動向相當關鍵，也讓參選人把握和年輕人對談機會，提出「牛肉」。
年輕選民關心的議題是什麼，參選人都相當關心。台灣青年民主協會理事長張育萌說，首投族或20多歲年輕人對政治比較有印象以來，多數時間都是民進黨執政。這8年來，民進黨在面對中國及LGBTQ族群等許多議題立場明確，但確實在居住、交通等議題改革上，還必須加強了解青年困境與需求。
國際青年商會中華民國總會總會長林鼎鈞也認為，40歲以下青年族群最關注3大議題，包括能否提升收入、能否買得起房子、兩岸和平能否穩定維持現狀。
儘管內政問題受到關注，但不表示年輕人不關心兩岸關係。張育萌表示，青民協日前共同舉辦「2024總統大選青年論壇」中，仍以兩岸議題獲壓倒性關注。
張育萌說，2020總統大選由主打抗中保台的民進黨獲勝，但近年因俄烏戰爭、以巴衝突與台灣兵役恢復一年等局勢變化，年輕人確實更關注台灣國防自主與兩岸關係。
但林鼎鈞說，年輕人希望維持現狀，但也必須保有民主制度，很難定調誰當選就會有戰爭。
張育萌表示，有時年輕人是因支持特定議題而決定投誰，就算支持特定參選人，對政見也未必都會買單，而是「就事論事」。參選人不能只透過政黨立場或過去意識形態標籤就認定能獲年輕人認同，而是要更加把勁提出青年政見，爭取支持。
儘管2020大選時投票率上升，但張育萌分析，返鄉投票成本較高，關注度不一定能反映在選票上。加上目前還沒有明確能激發投票意願的選戰或議題主軸，或許這次投票率不會比上次高。
國立台灣大學政治學系教授王業立也評估認為，中間選民大部分是年輕人，在三腳督情況下，選民可能出現「勝負底定」心態，降低返鄉投票動機。
林鼎鈞觀察，台灣年輕人對政治相對無感，但這次大選過程熱鬧，關心程度有提升，不過要讓年輕人認為參選人確實能改善生活、投這一票有意義，才較能驅動投票動能。
林鼎鈞說，台灣在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間與目前全球面臨通膨危機的表現都還不錯，但面臨少子化與高齡化，對於上養父母、下顧孩子的青年族群來說壓力不小，希望政府更重視年輕人。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
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城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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