烏克蘭最大電信商遭受俄烏戰爭以來最嚴重網攻；美國情報評估俄兵力31.5萬傷亡，軍事現代化倒退18年

烏克蘭最大電信商遭網攻，俄烏戰爭以來最嚴重

（中央社）烏克蘭最大行動網路營運商基輔之星（Kyivstar）12日遭到似乎是俄烏戰爭以來最大規模網路攻擊，導致數以百萬計用戶行動和網路服務以及基輔部分地區的空襲警報系統癱瘓。

Kyivstar擁有2430萬行動電信用戶，用戶數是烏克蘭人口一半以上，另有110多萬家庭網路用戶。

Kyivstar執行長柯瑪洛夫（Oleksandr Komarov）表示，此次攻擊是與俄羅斯戰爭造成，但他並未透露他認為是哪個俄羅斯機構負責，僅表示Kyivstar的資訊科技（IT）基礎設施「部分遭到破壞」。

柯瑪洛夫告訴國家電視台：「戰爭也在網路空間發生。不幸的是，我們因這場戰爭受到打擊。」

烏克蘭安全局（SBU）告訴《路透社》，他們正在調查發生這種狀況的可能性之一，是俄羅斯安全部門發動的網攻。

俄羅斯外交部尚未回覆記者詢問。

柯瑪洛夫表示，目前還不清楚Kyivstar何時能恢復連線。

俄羅斯駭客組織Killnet在Telegram發表聲明，稱對這起攻擊負責，但未提供證據。一位接近Kyivstar的消息人士表示，烏克蘭軍方並未受到這次網路中斷的影響。

這次中斷是自2022年2月俄國入侵烏克蘭以來烏克蘭遭受最嚴重的駭客攻擊之一，2022年2月Viasat Inc遭到網攻，導致整個歐洲數千個衛星網路數據機癱瘓，並對烏克蘭造成巨大通信損失。

傳美情報評估俄烏戰爭 俄兵力31.5萬傷亡軍事現代化倒退18年

（中央社）知情人士12日說，一份解密的美國情報報告評估，俄烏戰爭造成31萬5000名俄羅斯軍人傷亡，相當於衝突爆發時俄國兵力的近90%。

《路透社》報導，消息人士說，這份報告也評估，莫斯科在對烏克蘭軍事行動中損失的人員與裝甲車，使得俄羅斯軍事現代化倒退18年。

《路透社》記者要求置評，俄羅斯大使館將問題轉給俄國國防部，但國防部也沒有回應。

俄羅斯官員曾說，西方國家對俄方在俄烏戰爭中的陣亡人數評估過於誇大，且幾乎總是低估烏克蘭的損失；俄國官員說，烏方損失慘重。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）前往美國國會山莊做最後一搏，懇請美方提供更多軍援，主要的共和黨人卻對他抱持懷疑態度。

美國總統拜登在12日稍晚舉行的記者會上重申，將持續支持澤倫斯基，並警告國會議員說，他們可能會把勝利拱手讓給俄羅斯。

消息人士說，最近解密的美國情報報告評估，俄羅斯於2022年2月全面入侵烏克蘭時，兵力達36萬人，後來有31萬5000名俄軍陣亡或受傷，約相當於戰爭爆發時俄軍總兵力的87%。

消息人士又說，這些損失正是俄羅斯放寬徵兵標準的理由。

消息人士說，評估報告提到：「這樣的損失規模迫使俄羅斯採取非常措施以維持戰鬥能力。俄羅斯於2022年底宣布局部動員30萬人，並放寬標準允許招募罪犯與年紀較大的平民。」

消息人士引述報告指出，俄烏戰爭開打時，俄軍有3100輛戰車，但損失了其中2200輛，必須以1970年代生產的T62戰車「填補」，如今戰場上只剩1300輛戰車。

基輔當局將戰爭損失視為國家機密，官員說，公布數據可能有害戰爭行動。《紐約時報》今年8月一篇報導引述美國官員說法提到，烏克蘭陣亡人數接近7萬人。

歷史學家廷申科（Yaroslav Tynchenko）與志願者沙波瓦連科（Herman Shapovalenko）上月在烏克蘭雜誌《週刊》（Tyzhden）上寫道，沙波瓦連科的「記憶之書」（Book of Memory）計畫使用公開資料確認，烏克蘭有2萬4500名戰鬥與非戰鬥人員死亡，真實數據可能更高。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰