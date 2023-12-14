法國女學生拿刀揚言殺老師，校園暴力教師自危；課堂展示裸女畫惹議，法教師憂人身安全發起罷工

法國女學生拿刀揚言殺老師，校園暴力教師自危

（中央社）法國校園13日再添一件殺老師案，一位12歲女學生拿刀威脅老師，揚言殺人，所幸遭制伏。近日法國校園暴力頻傳，師長人人自危。專家表示，極端保守與激進主義意識形態恐已在校園生根。

在法國北部阿拉斯（Arras）高中教師柏納（Dominique Bernard）遭激進主義校友闖入學校刺殺身亡剛好兩個月後，法國勒恩（Rennes）13日早上再傳嚴重校園攻擊。一名12歲女學生手持17公分長利刃，向英文老師威脅殺人，再度引發熱議與不安。

勒恩檢察官亞斯楚克（Philippe Astruc）13日在記者會中表示，該名女學生當著所有人的面說道：「我今天瘋了，我今天想殺人，我不喜歡的同學以及在我對面的人。阿拉斯就發生過，我要做一樣的事」。

女英文老師首先疏散教室，和嫌犯對峙一陣後奔跑逃離，女學生卻緊追在後。一位西班牙文老師讓同事逃進其班級，最後隨即趕來的職員制伏了嫌犯，所幸無人傷亡。

根據初步調查資訊，嫌犯疑似對英文老師心生不滿，因為上週英文教師沒收了她的手機。

目前正接受精神鑑定的嫌犯出生於法國馬賽，父母來自蒙古，2012年起移居法國，家人沒有犯罪紀錄；但女學生本人曾多次出現問題行為，也曾出言污辱和威脅過教師。事件使整個學校陷入驚嚇之中，校園暴力與攻擊事件頻傳，更讓教師人心惶惶。

就在2天前，才有中學教師在藝術課上展示繪有裸女的17世紀文藝復興義大利畫家傑薩里（Giuseppe Cesari）畫作「黛安娜與阿克泰翁」（Diana and Actaeon），卻遭部分學生抗議的事件，表示觀看畫中裸女有悖於他們的宗教信仰，指控教師「刻意驚嚇穆斯林」，是「種族歧視」。

後來發現學生說詞純屬毀謗，部分教師更憶起數年前遭人斬首的教師帕第（Samuel Paty）案，因擔憂人身安全而在12日行駛撤退權（droit de retrait ）發動罷工。

法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）12日親訪賈克卡提葉（Jacques-Cartier）中學後表示，將對3名學生展開懲戒程序。艾塔爾在國會發言說道，「學校是養成共和主義者的地方。我絕不接受有人在共和校園拒絕欣賞畫作，或在音樂課中把耳朵關上」。

曾任教育部稽查員、調查專書《教師心生恐懼》（Les profs ont peur，暫譯）作者歐班（Jean-Pierre Obin）12日接受《重點週刊》（Le Point）專訪，表示伊斯蘭極端保守薩拉菲教派（Salafist）意識形態在校園勢力日增。

歐班指出，薩拉菲教派目標鎖定廣義的藝術，該意識形態嚴禁唱歌、聽音樂、繪畫臉部或觀看裸體。

有教師告訴他，曾因向學生展示有裸胸的法國大革命名畫「自由引導人民」而遭威脅恐嚇；一位音樂老師則表示學生明確拒絕歌唱。但歐班強調，伊斯蘭教義並未禁止歌唱，嚴禁的是極端保守的薩拉菲教派。

身為作家和教師的布加拉（Fatiha Boudjahlat）則在和《巴黎人報》（Le Parisien）專訪中指出，總有令人頭疼的學生，但如今的不同點，在於教師必須面對非常憤怒且極端激動的家長。教師帕第遭恐怖攻擊也是因憤怒的穆斯林學生家長而起。

布加拉認為，教師需要學校高層的支持，並向家長強調共和學校的特質，混合了不同的族群、文化和社會階層，絕無文化區隔。

課堂展示裸女畫惹議，法教師憂人身安全發起罷工

（中央社）一名法國中學教師日前在課堂上展示一幅文藝復興時代的裸女畫作，引起爭議。部分教師憶起數年前遭人斬首的教師帕第（Samuel Paty）案，覺得安全受到威脅，11日發起罷工。

法國全國中學教師工會（SNES-FSU）秘書長維內提泰（Sophie Venetitay）說，巴黎西郊伊蘇市（Issou）的賈克卡提葉中學（Jacques-Cartier middle school）一名教師本月7日在法語課上展示了17世紀義大利畫家傑薩里（Giuseppe Cesari）的畫作「黛安娜與阿克泰翁」（Diana and Actaeon）。

這幅畫現藏於巴黎羅浮宮（Louvre museum），內容描繪獵人阿克泰翁闖入女神黛安娜和4名仙女沐浴之處的希臘神話故事，畫中5名女子全身赤裸。

綜合《法新社》與法國《BFM電視台》（BFMTV）報導，維內提泰說，「有些學生移開視線，覺得被冒犯，還說他們很震驚」；有學生解釋，觀看畫中的裸女有悖於他們的宗教信仰。

也有學生指控教師在課堂討論時「發表種族歧視的言論」。但法國媒體提到，後來發現這些指控純屬誹謗。

維內提泰指出，教師們早就對一股「非常糟糕的風氣」心懷不滿，即使屢屢提出警告，管理層仍「缺乏支持」，如今這件事對他們來說是「最後一根稻草」。

根據《法新社》所見，教師們在本月8日寫給家長的電郵中說，基於這所中學「尤為艱困的狀況」，他們正行使罷工權利；他們也提到每天都要面對「明顯令人不適」和「暴力事件增加」的狀況。

法國媒體報導，事發後，展示畫作的教師和教職員全體都很焦慮。一名教師說：「我們很擔心這名同事，這件事讓我們想起帕第案。」