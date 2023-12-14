法國女學生拿刀揚言殺老師，校園暴力教師自危；課堂展示裸女畫惹議，法教師憂人身安全發起罷工
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勒恩檢察官亞斯楚克（Philippe Astruc）13日在記者會中表示，該名女學生當著所有人的面說道：「我今天瘋了，我今天想殺人，我不喜歡的同學以及在我對面的人。阿拉斯就發生過，我要做一樣的事」。女英文老師首先疏散教室，和嫌犯對峙一陣後奔跑逃離，女學生卻緊追在後。一位西班牙文老師讓同事逃進其班級，最後隨即趕來的職員制伏了嫌犯，所幸無人傷亡。
法國女學生拿刀揚言殺老師，校園暴力教師自危
（中央社）法國校園13日再添一件殺老師案，一位12歲女學生拿刀威脅老師，揚言殺人，所幸遭制伏。近日法國校園暴力頻傳，師長人人自危。專家表示，極端保守與激進主義意識形態恐已在校園生根。
在法國北部阿拉斯（Arras）高中教師柏納（Dominique Bernard）遭激進主義校友闖入學校刺殺身亡剛好兩個月後，法國勒恩（Rennes）13日早上再傳嚴重校園攻擊。一名12歲女學生手持17公分長利刃，向英文老師威脅殺人，再度引發熱議與不安。
勒恩檢察官亞斯楚克（Philippe Astruc）13日在記者會中表示，該名女學生當著所有人的面說道：「我今天瘋了，我今天想殺人，我不喜歡的同學以及在我對面的人。阿拉斯就發生過，我要做一樣的事」。
女英文老師首先疏散教室，和嫌犯對峙一陣後奔跑逃離，女學生卻緊追在後。一位西班牙文老師讓同事逃進其班級，最後隨即趕來的職員制伏了嫌犯，所幸無人傷亡。
根據初步調查資訊，嫌犯疑似對英文老師心生不滿，因為上週英文教師沒收了她的手機。
目前正接受精神鑑定的嫌犯出生於法國馬賽，父母來自蒙古，2012年起移居法國，家人沒有犯罪紀錄；但女學生本人曾多次出現問題行為，也曾出言污辱和威脅過教師。事件使整個學校陷入驚嚇之中，校園暴力與攻擊事件頻傳，更讓教師人心惶惶。
就在2天前，才有中學教師在藝術課上展示繪有裸女的17世紀文藝復興義大利畫家傑薩里（Giuseppe Cesari）畫作「黛安娜與阿克泰翁」（Diana and Actaeon），卻遭部分學生抗議的事件，表示觀看畫中裸女有悖於他們的宗教信仰，指控教師「刻意驚嚇穆斯林」，是「種族歧視」。
後來發現學生說詞純屬毀謗，部分教師更憶起數年前遭人斬首的教師帕第（Samuel Paty）案，因擔憂人身安全而在12日行駛撤退權（droit de retrait ）發動罷工。
法國教育部長艾塔爾（Gabriel Attal）12日親訪賈克卡提葉（Jacques-Cartier）中學後表示，將對3名學生展開懲戒程序。艾塔爾在國會發言說道，「學校是養成共和主義者的地方。我絕不接受有人在共和校園拒絕欣賞畫作，或在音樂課中把耳朵關上」。
曾任教育部稽查員、調查專書《教師心生恐懼》（Les profs ont peur，暫譯）作者歐班（Jean-Pierre Obin）12日接受《重點週刊》（Le Point）專訪，表示伊斯蘭極端保守薩拉菲教派（Salafist）意識形態在校園勢力日增。
歐班指出，薩拉菲教派目標鎖定廣義的藝術，該意識形態嚴禁唱歌、聽音樂、繪畫臉部或觀看裸體。
有教師告訴他，曾因向學生展示有裸胸的法國大革命名畫「自由引導人民」而遭威脅恐嚇；一位音樂老師則表示學生明確拒絕歌唱。但歐班強調，伊斯蘭教義並未禁止歌唱，嚴禁的是極端保守的薩拉菲教派。
身為作家和教師的布加拉（Fatiha Boudjahlat）則在和《巴黎人報》（Le Parisien）專訪中指出，總有令人頭疼的學生，但如今的不同點，在於教師必須面對非常憤怒且極端激動的家長。教師帕第遭恐怖攻擊也是因憤怒的穆斯林學生家長而起。
布加拉認為，教師需要學校高層的支持，並向家長強調共和學校的特質，混合了不同的族群、文化和社會階層，絕無文化區隔。
課堂展示裸女畫惹議，法教師憂人身安全發起罷工
（中央社）一名法國中學教師日前在課堂上展示一幅文藝復興時代的裸女畫作，引起爭議。部分教師憶起數年前遭人斬首的教師帕第（Samuel Paty）案，覺得安全受到威脅，11日發起罷工。
法國全國中學教師工會（SNES-FSU）秘書長維內提泰（Sophie Venetitay）說，巴黎西郊伊蘇市（Issou）的賈克卡提葉中學（Jacques-Cartier middle school）一名教師本月7日在法語課上展示了17世紀義大利畫家傑薩里（Giuseppe Cesari）的畫作「黛安娜與阿克泰翁」（Diana and Actaeon）。
這幅畫現藏於巴黎羅浮宮（Louvre museum），內容描繪獵人阿克泰翁闖入女神黛安娜和4名仙女沐浴之處的希臘神話故事，畫中5名女子全身赤裸。
綜合《法新社》與法國《BFM電視台》（BFMTV）報導，維內提泰說，「有些學生移開視線，覺得被冒犯，還說他們很震驚」；有學生解釋，觀看畫中的裸女有悖於他們的宗教信仰。
也有學生指控教師在課堂討論時「發表種族歧視的言論」。但法國媒體提到，後來發現這些指控純屬誹謗。
維內提泰指出，教師們早就對一股「非常糟糕的風氣」心懷不滿，即使屢屢提出警告，管理層仍「缺乏支持」，如今這件事對他們來說是「最後一根稻草」。
根據《法新社》所見，教師們在本月8日寫給家長的電郵中說，基於這所中學「尤為艱困的狀況」，他們正行使罷工權利；他們也提到每天都要面對「明顯令人不適」和「暴力事件增加」的狀況。
法國媒體報導，事發後，展示畫作的教師和教職員全體都很焦慮。一名教師說：「我們很擔心這名同事，這件事讓我們想起帕第案。」
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。