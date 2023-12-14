加薩逾1.8萬人喪生，以軍「無差別轟炸」拜登看不下去，以色列：無論國際是否支持，都將繼續對抗哈瑪斯
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《法新社》報導，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）13日指出：「無論國際是否支持，以色列都將繼續對抗哈瑪斯的戰爭。」柯恩還說：「在現階段，停火是送給恐怖組織哈瑪斯的禮物，而且將使哈瑪斯捲土重來威脅以色列居民。」
加薩逾1.8萬人喪生，以軍無差別轟炸拜登也看不下去
（中央社）以色列因加薩戰爭面臨的國際壓力日益升高，甚至連予以力挺的美國也對「無差別」轟炸加薩予以批評。美國總統拜登警告，以色列「開始失去全球支持」。
《法新社》報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動史無前例攻擊，如今進入第3個月。
根據哈瑪斯衛生部，以色列的轟炸已將加薩（Gaza）大部分地區夷為廢墟，造成超過1萬8400人喪命，且絕大多數是婦女及兒童，並對道路、學校和醫院造成「前所未有」的破壞。
聯合國大會12日以壓倒性多數，通過一項不具約束力的停火決議。
但《法新社》記者表示，加薩遭受更多空襲，夜間再度爆發激烈槍戰，特別是在最大城市中心加薩市（Gaza City）以及南部的甘尤尼斯（Khan Yunis）和拉法（Rafah）。
數百萬加薩人流離失所，遭到寒冷雨水無情衝擊，許多人棲身臨時搭建的塑膠帳篷裡，歷經2個多月圍困和戰亂，糧食、飲用水、藥品和燃料等重要物資嚴重短缺。
史德洛特（Sderot）和加薩附近其他以色列南部城鎮響起空襲警報，武裝分子不斷發射火箭彈，其中大部分被防空部隊攔截。
聯合國大會12日通過要求以哈戰爭立即人道停火的決議，在193個會員國中得到153國贊成，超過支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭決議案經常有的約140國。
儘管美國和以色列對該決議投反對票，但決議得到美國盟友澳洲、加拿大和紐西蘭支持，這些國家罕見發表聯合聲明表示，他們「對加薩平民安全空間不斷縮小感到震驚」。
拜登在競選活動中表示，發生10月7日攻擊事件後，以色列立即得到「世界上大多數國家支持」，但「他們開始因無差別轟炸而失去全球支持」。
不顧美國施壓 以色列：無論國際是否支持 都將繼續加薩戰爭
（中央社）以色列13日表示，無論國際社會是否支持，以色列都決心繼續在加薩走廊的戰爭，以消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。
美國總統拜登近日表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應該改變他的強硬派政府。
《法新社》報導，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）13日指出：「無論國際是否支持，以色列都將繼續對抗哈瑪斯的戰爭。」
柯恩還說：「在現階段，停火是送給恐怖組織哈瑪斯的禮物，而且將使哈瑪斯捲土重來威脅以色列居民。」
新聞來源
延伸閱讀
- 聯合國大會壓倒性通過決議案，籲以色列哈瑪斯人道停火，衛星影像指加薩18%基礎設施已毀
- 拜登：以色列無差別轟炸加薩，正失去全球支持；以醫師控哈瑪斯對人質下藥，兒童也受害
- 哈瑪斯：除非談判否則以色列討不回任何人質；聯合國、世衛秘書長譴責安理會無視加薩人道危機
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
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長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。