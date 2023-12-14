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2023/12/14,
中東

加薩逾1.8萬人喪生，以軍「無差別轟炸」拜登看不下去，以色列：無論國際是否支持，都將繼續對抗哈瑪斯

加薩逾1.8萬人喪生，以軍「無差別轟炸」拜登看不下去，以色列：無論國際是否支持，都將繼續對抗哈瑪斯
Photo Credit: GettyImages

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《法新社》報導，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）13日指出：「無論國際是否支持，以色列都將繼續對抗哈瑪斯的戰爭。」柯恩還說：「在現階段，停火是送給恐怖組織哈瑪斯的禮物，而且將使哈瑪斯捲土重來威脅以色列居民。」

加薩逾1.8萬人喪生，以軍無差別轟炸拜登也看不下去

（中央社）以色列因加薩戰爭面臨的國際壓力日益升高，甚至連予以力挺的美國也對「無差別」轟炸加薩予以批評。美國總統拜登警告，以色列「開始失去全球支持」。

《法新社》報導，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動史無前例攻擊，如今進入第3個月。

根據哈瑪斯衛生部，以色列的轟炸已將加薩（Gaza）大部分地區夷為廢墟，造成超過1萬8400人喪命，且絕大多數是婦女及兒童，並對道路、學校和醫院造成「前所未有」的破壞。

聯合國大會12日以壓倒性多數，通過一項不具約束力的停火決議。

但《法新社》記者表示，加薩遭受更多空襲，夜間再度爆發激烈槍戰，特別是在最大城市中心加薩市（Gaza City）以及南部的甘尤尼斯（Khan Yunis）和拉法（Rafah）。

數百萬加薩人流離失所，遭到寒冷雨水無情衝擊，許多人棲身臨時搭建的塑膠帳篷裡，歷經2個多月圍困和戰亂，糧食、飲用水、藥品和燃料等重要物資嚴重短缺。

史德洛特（Sderot）和加薩附近其他以色列南部城鎮響起空襲警報，武裝分子不斷發射火箭彈，其中大部分被防空部隊攔截。

聯合國大會12日通過要求以哈戰爭立即人道停火的決議，在193個會員國中得到153國贊成，超過支持譴責俄羅斯入侵烏克蘭決議案經常有的約140國。

儘管美國和以色列對該決議投反對票，但決議得到美國盟友澳洲、加拿大和紐西蘭支持，這些國家罕見發表聯合聲明表示，他們「對加薩平民安全空間不斷縮小感到震驚」。

拜登在競選活動中表示，發生10月7日攻擊事件後，以色列立即得到「世界上大多數國家支持」，但「他們開始因無差別轟炸而失去全球支持」。

不顧美國施壓 以色列：無論國際是否支持 都將繼續加薩戰爭

（中央社）以色列13日表示，無論國際社會是否支持，以色列都決心繼續在加薩走廊的戰爭，以消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯。

美國總統拜登近日表示，以色列因「無差別」轟炸加薩走廊，造成大量平民傷亡，正在失去全球支持，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）應該改變他的強硬派政府。

《法新社》報導，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）13日指出：「無論國際是否支持，以色列都將繼續對抗哈瑪斯的戰爭。」

柯恩還說：「在現階段，停火是送給恐怖組織哈瑪斯的禮物，而且將使哈瑪斯捲土重來威脅以色列居民。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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