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2023/12/14,
印太

兩名獨立媒體記者遭軍方逮捕，緬甸新聞自由再受打壓

兩名獨立媒體記者遭軍方逮捕，緬甸新聞自由再受打壓
配戴國旗的緬甸軍人。Photo Credit: Shutterstock

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緬甸軍政府先前逮捕了獨立媒體的兩名記者，為軍政府執政三年多來限縮新聞自由的最新打壓。自政變後，緬甸新聞自由備受打壓，累積至今已有163名記者被捕，其中49人仍被拘留，而被拘留的記者中，超過一半以上以被定罪及判刑。

綜合《伊洛瓦底》、《美聯社》以及《Thai PBS》報導，緬甸軍政府逮捕了獨立媒體《大維觀察》（Dawei Watch）的兩名記者昂山烏（Ko Aung San Oo）和妙敏烏（Ko Myo Myint Oo），為軍政府執政三年多來限縮新聞自由的最新打壓。

《大維觀察》為主要報導緬甸南部新聞的網路獨立媒體，該媒體不願具名的編輯告訴美聯社，昂山烏和妙敏烏在週一（11日）晚間於丹老（Myeik）的家中被捕。丹老為首都仰光以南約560公里的沿海城鎮。

編輯稱，兩名記者在被逮捕前已經在家中躲藏了三天，安全部隊告訴其家人，昂山烏和妙敏烏因為報導內容被捕。編輯也表示，記者與其家人的電腦與手機皆被警方沒收，目前記者則被關押在審訊處。

「記者根據新聞倫理撰寫和製作新聞報導，寫報導並不是犯罪。」編輯在發表的聲明中表示。，並強調：「不應允許以與犯罪者相同的方式逮捕、審訊記者並對其採取行動，因此我想呼籲：『盡快釋放被拘留的記者。』」

《大維觀察》的主編表示，軍政府自2021年發動政變推翻民選翁山蘇姬政府後，開始鎮壓獨立媒體，累積至今已有五名獨立媒體記者、一名專欄作家被捕。

無國界記者則表示，緬甸是世上僅次於中國、關押最多記者的國家，而在今年該組織監督的新聞自由中，緬甸排行墊底，在180個國家中排行第173位。

根據關注緬甸媒體情勢的工作人員觀察，自政變以來，至少有14家媒體被吊銷執照、163名記者被捕，其中49人仍被拘留，而被拘留的記者中，超過一半以上以被定罪及判刑。

2022年，《大維觀察》的兩名記者與一名網頁設計師也被逮捕，但在短暫的拘留後被無罪釋放。此外，幾名外國記者也被拘留，其中包括美國公民丹尼·芬斯特（Danny Fenster），他於2021年被判入獄11年，幾天后被赦免並釋放。

大多數被拘留的記者因涉嫌引起恐懼、散播虛假消息或煽動公務員而被指控煽動罪。

觀察人員表示，至少有四名媒體工作者在拘留期間被殺，其他人則在拘留期間遭受酷刑。

《美聯社》指出，包括《大維觀察》觀察在內，現今媒體為大多改為半秘密運作的模式，在網路上發布而非發行實體報導，以避免被補。

上個月，軍政府修改了緬甸《廣播法》，使軍方可以直接介入電視及網路委員會。此前，該法保障電視及網路委員會不受政府機構的影響。

新聞來源

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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