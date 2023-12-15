流量意想不到的非主打單曲，Daniel Caesar分手後仍存在的掙扎喊話！

文：睿忒

本來要去看加拿大歌手Daniel Caesar在台北的演場會，結果突然宣布取消，但也讓我想到好像從來沒有分享過他的音樂，所以就來分享一首最近很愛的〈Always〉，這首歌收錄在他的第三張個人專輯《NEVER ENOUGH》中。

奇妙的是，這張專輯中目前已經打了四首歌，但是筆者要分享的這首歌非主打反而在各平台的流量都異軍突起，獲得了比主打單曲還要好的成績。

前幾年因為和H.E.R.合作〈Best Part〉斬獲葛萊美獎的最佳R&B表演獎，加上近年和Justin Bieber合作〈Peaches〉逐漸打開了流行樂壇的知名度。

另外他自己獨特的R&B、靈魂風格實在太有感覺了，帶著黑人骨子裡的浪漫讓越來越多人陷進他的作品裡，像是今天想要分享的這首〈Always〉就是近期很好的例子之一，就算經歷了合作及流量轟炸後，Daniel的音樂還是非常有自己的風格，並沒有因為外界影響就走味。

筆者對Daniel的第一印象就是聲線聽起來非常舒服，就是很典型適合唱R&B的那種聲音，所以在他的歌曲當中其實也不會讓人需要習慣，直接一進音樂就是很有情調的氛圍。

在這首〈Always〉中就是這樣的感覺，從一開場的稍微靜默到後來逐漸進入狀況的編曲，我喜歡這種靜靜抒發自我的感覺，同時音樂和歌聲是不衝突的情況，兩邊是疊加起來、必此相輔相成的感覺很棒。

第一段的主歌和副歌用鼓聲來做為分際，不管是情緒或是音樂享受都相隔開來，雖然很明顯地做出區別，但是在聽覺上的情緒卻並不中斷，反而有莫名地被延伸、放大的感受。

在第二段主歌當中有段小斷點是我很喜歡的部分，就和前面說的一樣，雖然在音樂上可以感受到物理性的斷點，但是心裡的情緒會跟著繼續走下去，走到Daniel營造出的分手感當中。

作為專輯《NEVER ENOUGH》的豪華版加曲，〈Always〉多了一個和Summer Walker合唱的版本，這個版本不但沒有失去原先在分手後的脆弱和茫然，加入了Summer Walker後反而更增添了一分柔軟感。

在男聲中較少出現的示弱感，女聲幫忙表達出了這樣的感覺，這就像兩難的選擇題，在原版和合唱版是沒有辦法選出比較喜歡的版本的，兩者的感覺因為不同聲音的加入而出現差異，所以個人認為兩版都非常值得一聽。

Daniel Caesar台北演唱會取消的消息一公布筆者也有些失望，已經久仰大名卻一直沒有機會聽到現場。

尤其今天分享筆者喜歡的〈Always〉是此次新專輯的歌曲，下次如果有機會再來台灣也不一定會唱，所以心裡難免有小小的遺憾，不然在各個活動、表演都可以看出 Daniel的Live應該是很有看頭的，就期待下次他發行新作品時仍然有機會再來台灣啦。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：王祖鵬