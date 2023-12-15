侯友宜「青年首購全額房貸」被罵翻，但說到底藍綠的打房效果都是笑話一場
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綜合政界與房仲業的回應，均不看好侯友宜的1500萬全額貸政策，認為不但會讓房價飆漲，造成銀行呆帳、人頭戶問題，還可能引發房貸風暴。年輕人反應不僅冷淡，還有諸多批評。各大新聞網站下方的留言非常踴躍，全都在罵侯友宜不食人間煙火，但就一般民眾的角度來說，藍綠的打房根本都是笑話。
12月8日，國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康發表青年房屋首購政見。預計提供全額房貸貸款，額度最高1500萬元，讓青年可免頭期款購屋。符合資格的表列條件，包括40歲以下、首購、無重大信用瑕疵、排富（無自有住屋及高所得）、10年內不能轉售，可享有1500萬額度內最高可全額貸，利息則由政府及金融機構共同補貼0.5%，優惠五年，五年後的利息則由公股銀行減半碼（0.125%）計算。
這個政策一出，原本以為會受青年歡迎，卻意外引發各界撻伐。民進黨發言人卓冠廷首先開砲，說這個政策如同馬英九的22K薪水補助，「未來別再肖想1000萬的房子」。因為只要寬限期一過，房貸利息將火箭式起飛，青年的人生完全綁在房貸上。
寬限期三年，或五年過後，每月繳的房貸會提高三倍，以1500萬來算，每月該繳的房貸，將是五萬到六萬甚至更高。且10年無法轉售，意味著房屋不能轉手，繳不出房貸只能法拍，房價差額立刻成為青年的大筆負債，惡果極甚。而民眾黨黃珊珊則簡單回說：「侯友宜自己先降文大的房租再說。」
到底侯友宜的政策，恰不恰當？能否如他所說，讓年輕人能追上房價漲幅，順利購屋？這感覺就只是民進黨「新青安貸款」的加碼，雖然侯比民進黨多了10年不能轉售的防弊條款，但根本上也無法解決房價問題。
侯友宜之所以推出這政策，是針對房價太高，年輕人付不出頭期款，他希望對年輕人買房有幫助，未來五年預計共可補貼25萬戶。而針對民進黨與民眾黨的批評，侯友宜說還會搭配多元住宅方案，包括企業勞工宅、地上權公宅、租金補貼加碼等措施，都是希望年輕人有屋住，同時能抑制房價。
對於侯友宜的政策，房屋業者均不贊同。
房仲公會的張欣民指出，侯友宜提出的方案是現行新青安貸款方案的「加強版」，看起來年輕人可能喜歡，但由政府金融機構補貼或擔保，能否支應如此大的經費，是個疑問。元宏不動產的陳傑鳴則認為，近年來政府祭出不少抑制炒房的政策，房價已暫時緩漲。若這個政策實行，大量年輕人快速進場，房價又會開始大漲，年輕人的房貸負擔也會加重。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）