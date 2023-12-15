侯友宜「青年首購全額房貸」被罵翻，但說到底藍綠的打房效果都是笑話一場

12月8日，國民黨總統參選人侯友宜、副手趙少康發表青年房屋首購政見。預計提供全額房貸貸款，額度最高1500萬元，讓青年可免頭期款購屋。符合資格的表列條件，包括40歲以下、首購、無重大信用瑕疵、排富（無自有住屋及高所得）、10年內不能轉售，可享有1500萬額度內最高可全額貸，利息則由政府及金融機構共同補貼0.5%，優惠五年，五年後的利息則由公股銀行減半碼（0.125%）計算。

這個政策一出，原本以為會受青年歡迎，卻意外引發各界撻伐。民進黨發言人卓冠廷首先開砲，說這個政策如同馬英九的22K薪水補助，「未來別再肖想1000萬的房子」。因為只要寬限期一過，房貸利息將火箭式起飛，青年的人生完全綁在房貸上。

寬限期三年，或五年過後，每月繳的房貸會提高三倍，以1500萬來算，每月該繳的房貸，將是五萬到六萬甚至更高。且10年無法轉售，意味著房屋不能轉手，繳不出房貸只能法拍，房價差額立刻成為青年的大筆負債，惡果極甚。而民眾黨黃珊珊則簡單回說：「侯友宜自己先降文大的房租再說。」

到底侯友宜的政策，恰不恰當？能否如他所說，讓年輕人能追上房價漲幅，順利購屋？這感覺就只是民進黨「新青安貸款」的加碼，雖然侯比民進黨多了10年不能轉售的防弊條款，但根本上也無法解決房價問題。

侯友宜之所以推出這政策，是針對房價太高，年輕人付不出頭期款，他希望對年輕人買房有幫助，未來五年預計共可補貼25萬戶。而針對民進黨與民眾黨的批評，侯友宜說還會搭配多元住宅方案，包括企業勞工宅、地上權公宅、租金補貼加碼等措施，都是希望年輕人有屋住，同時能抑制房價。

對於侯友宜的政策，房屋業者均不贊同。

房仲公會的張欣民指出，侯友宜提出的方案是現行新青安貸款方案的「加強版」，看起來年輕人可能喜歡，但由政府金融機構補貼或擔保，能否支應如此大的經費，是個疑問。元宏不動產的陳傑鳴則認為，近年來政府祭出不少抑制炒房的政策，房價已暫時緩漲。若這個政策實行，大量年輕人快速進場，房價又會開始大漲，年輕人的房貸負擔也會加重。