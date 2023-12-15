越南特色零食開箱：別只買咖啡當伴手禮，試試看辣椒鹽巴口味的情人果糖果
我們想讓你知道的是
秋姮表示，越南有一些糖果餅乾是當地特有，就好像泡麵在台灣會出具有「台灣特色」的藥燉排骨泡麵，影片中他們就試吃一款辣椒鹽巴口味的情人果糖果，這是因為在越南吃水果都習慣要沾辣椒鹽巴，而John和秋姮也對這款特別口味的糖果讚不絕口。
越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。
在這集中，John和秋姮分享他們開箱越南零嘴的心得，希望到越南旅行的人，不要只買腰果或咖啡當伴手禮，其實還有更多的選擇。
秋姮表示，越南有一些特別的糖果餅乾是當地特有，就好像泡麵在台灣會出具有「台灣特色」的藥燉排骨泡麵；在影片中他們就試吃一款辣椒鹽巴口味的情人果糖果，這是因為在越南吃水果都習慣要沾辣椒鹽巴，而John和秋姮也對這款特別口味的糖果讚不絕口。
影片中他們也試吃了越南的烏梅（O Mai），秋姮也分享如果到了河內老街都可以買到好吃的烏梅，過去在還劍湖附近有一條名叫Hang Duong的街上，也有很多店家都有賣糖。
另外其它特色零嘴還包括玉米口味的軟糖、綠米糖「Chew Com」還有用糯米做的「Banh che lam」，而John和秋姮一致認同玉米糖實在太黏牙又太甜，而綠米香味的「Chew Com」非常適合台灣人嚐鮮，內有花生、麥芽、芝麻還加了薑的Banh che lam也是不錯的選擇。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）