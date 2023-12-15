越南特色零食開箱：別只買咖啡當伴手禮，試試看辣椒鹽巴口味的情人果糖果

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在這集中，John和秋姮分享他們開箱越南零嘴的心得，希望到越南旅行的人，不要只買腰果或咖啡當伴手禮，其實還有更多的選擇。

秋姮表示，越南有一些特別的糖果餅乾是當地特有，就好像泡麵在台灣會出具有「台灣特色」的藥燉排骨泡麵；在影片中他們就試吃一款辣椒鹽巴口味的情人果糖果，這是因為在越南吃水果都習慣要沾辣椒鹽巴，而John和秋姮也對這款特別口味的糖果讚不絕口。

影片中他們也試吃了越南的烏梅（O Mai），秋姮也分享如果到了河內老街都可以買到好吃的烏梅，過去在還劍湖附近有一條名叫Hang Duong的街上，也有很多店家都有賣糖。

另外其它特色零嘴還包括玉米口味的軟糖、綠米糖「Chew Com」還有用糯米做的「Banh che lam」，而John和秋姮一致認同玉米糖實在太黏牙又太甜，而綠米香味的「Chew Com」非常適合台灣人嚐鮮，內有花生、麥芽、芝麻還加了薑的Banh che lam也是不錯的選擇。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒