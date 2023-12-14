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2023/12/14,
影劇

Netflix公布首份年度報告「What We Watched」，《暗夜情報員》《母女姐妹花》《黑暗榮耀》分佔2023上半年觀看時數全球前三名

Netflix公布首份年度報告「What We Watched」，《暗夜情報員》《母女姐妹花》《黑暗榮耀》分佔2023上半年觀看時數全球前三名
Photo Credit:wednesdaynetflix

我們想讓你知道的是

爲提升平台營運透明度，Netflix宣布將每會在未來每6個月公佈一次這樣的報告。特別是在今年好萊塢編劇和演員爆發罷工事件之際，Netflix面臨了提高透明度的新壓力。對向來以極高標準保護數據的Netflix而言，無疑是一項顯著的改變。

國際串流龍頭Netflix近日發布了他們的首份年度參與度報告「What We Watched」，這份報告詳細列出了2023年1月至6月期間平台上主流內容的播放情況，包括所有累計觀看時長超過50,000小時的原創和授權作品。每個條目都會標明作品的上線時間及是否為全球播放。

爲提升平台營運透明度，Netflix宣布將每會在未來每六個月公布一次這樣的報告。特別是在今年好萊塢編劇和演員爆發罷工事件之際，Netflix面臨了提高透明度的新壓力。對向來以極高標準保護數據的Netflix而言，無疑是一項顯著的改變。

這份詳盡的「What We Watched」報告包含超過一萬八千部影片，相當於Netflix平台99%的觀看量，總計達近1000億小時的觀看時間。

以「觀看時間」取代「觀看人數」數據引發質疑

雖然Netflix宣稱，公開這份報告是為了提高數據透明度，但這卻引起了不少質疑。不少人紛紛質疑為何報告使用了上半年各影集的「觀看時間」來排名，而不像他們每週公布的前10名一樣，以觀眾數為基準呢？且這份報告還沒有經過第三方機構的驗證，這樣的數據可靠嗎？

對此，Netflix強調這份報告絕對不可能造假。因為對公司而言，提供假數據沒有任何好處，甚至可能帶來嚴重後果，他們沒有理由去這樣做，所以不需要找第三方來查證。

同時，Netflix也指出，在2023年1月至6月間公布超過60%的節目，都曾出現在每周前10名的列表上，因此這份報告和每周排名之間存在很大的交叉性，絕對是可參考的數據。

《暗夜情報員》、《母女姐妹花》、《黑暗榮耀》魅力橫掃全球

根據Netflix最新公布的報告顯示，在2023上半年度，以3月份上線的Netflix原創美劇《暗夜情報員》（The Night Agent）拿下收看次數最高的寶座。

《暗夜情報員》講述一名聯邦調查局探員捲入了美國白宮內部政治陰謀的故事，並在播出後四天內，就成為Netflix觀看數第三高的影集，上半年全球累積的觀看時數則高達8億1200萬小時。由於這部影集推出後獲得很大的迴響，Netflix也很快地宣布第二季的續訂製作。

而《母女姐妹花》（Ginny & Georgia）這部情境喜劇的第二季，在全球觀看時數排行中名列第二，共累積6億6500萬小時的觀看次數。

《母女姐妹花》首先於2021年2月登上Netflix，第二季在2023年5月推出，故事講述了一位單親媽媽和她的兩個孩子搬到新英格蘭小鎮的故事。透過他們的互動，深入探討母女之間的親情羈絆與衝突。

《母女姐妹花》故事溫馨感人又不失幽默，同時融入了對性別、同志、種族、校園以及女性議題的探討而廣受好評。

值得一提的是，《母女姐妹花》第一季也在2023上半年度的Netflix觀看時數排名中名列第九。已經上線兩年的第一季，居然到了2023年仍然有高達三億小時的觀看次數，足以顯示這部作品的迷人魅力。

第三名則是以「霸凌」和「復仇」兩大主題吸引了全球觀眾目光與討論的Netflix原創韓劇《黑暗榮耀》（The Glory），透過深刻的情感演繹和引人入勝的敘事，探討了何謂「正義」與「創傷」。此外，嚴肅議題的懸疑情節，更是成功地在全球掀起轟動。

除了前面提及的三部作品外，《星期三》（Wednesday）、《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》（Queen Charlotte: A Bridgerton Story和《安眠書店》（You）第三季等在台灣討論度很高的作品，在2023全球上半年的觀看時間排行中，分別位居第四、五、六名，顯示這些影集在全球都非常受歡迎。

韓流持續發威，《體能之巔》、《浪漫速成班》收看表現亮眼

根據這份報告顯示，非英語節目的觀看時數，就佔了總觀看時數的30%，而若將觀看排行擴大至前50名來看，可以發現其中包含多部韓國影集與節目。

除了位居全球收看時數第三名的《黑暗榮耀》外，由韓國MBC電視台與Netflix共同打造的實境節目《體能之巔：百人大挑戰》則是在Netflix上半年度全球收看排行中位居21名。

《體能之巔：百人大挑戰》以真人實境秀的方式，呈現激烈體能競賽，將參賽者放置在一連串極具體力挑戰的關卡中，測試他們的力量、耐力和毅力。

《體能之巔：百人大挑戰》獨特的形式，以及對人體生理的呈現，吸引了全球觀眾「朝聖」。這部實境秀的內容，不僅僅注重賽者的身體力量，還包括他們的心理素質和策略思考，也是最具可看性的一環，使得這部生存實境秀引發討論。

另外，由鄭敬淏和全道嬿主演的浪漫愛情喜劇《浪漫速成班》、嚴正化主演的《車貞淑醫生》，以及李宰旭、高允貞主演的奇幻韓劇《還魂》分別在Netflix全球收看排行中佔據22名、31名，以及47名的位置，顯示韓國影劇作品在全球Netflix用戶中，仍相當受歡迎。

《慈母殺心》、《路德探長：落日之殤》、《驚天營救2》全球矚目

前面提到的幾乎是影集或實境節目，現在我們將目光轉向電影。

在這份報告中顯示，2023年上半年，由珍妮佛・洛培茲（Jennifer Lopez）主演的電影《慈母殺心》（The Mother）成為Netflix上半年度收看時數最多的電影。這部影片講述前美國陸軍特種部隊成員和聯邦調查局特工聯手追蹤被綁架的女兒的故事，1月至6月間的觀看次數高達2億4990萬小時。


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