Netflix公布首份年度報告「What We Watched」，《暗夜情報員》《母女姐妹花》《黑暗榮耀》分佔2023上半年觀看時數全球前三名
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爲提升平台營運透明度，Netflix宣布將每會在未來每6個月公佈一次這樣的報告。特別是在今年好萊塢編劇和演員爆發罷工事件之際，Netflix面臨了提高透明度的新壓力。對向來以極高標準保護數據的Netflix而言，無疑是一項顯著的改變。
國際串流龍頭Netflix近日發布了他們的首份年度參與度報告「What We Watched」，這份報告詳細列出了2023年1月至6月期間平台上主流內容的播放情況，包括所有累計觀看時長超過50,000小時的原創和授權作品。每個條目都會標明作品的上線時間及是否為全球播放。
爲提升平台營運透明度，Netflix宣布將每會在未來每六個月公布一次這樣的報告。特別是在今年好萊塢編劇和演員爆發罷工事件之際，Netflix面臨了提高透明度的新壓力。對向來以極高標準保護數據的Netflix而言，無疑是一項顯著的改變。
這份詳盡的「What We Watched」報告包含超過一萬八千部影片，相當於Netflix平台99%的觀看量，總計達近1000億小時的觀看時間。
以「觀看時間」取代「觀看人數」數據引發質疑
雖然Netflix宣稱，公開這份報告是為了提高數據透明度，但這卻引起了不少質疑。不少人紛紛質疑為何報告使用了上半年各影集的「觀看時間」來排名，而不像他們每週公布的前10名一樣，以觀眾數為基準呢？且這份報告還沒有經過第三方機構的驗證，這樣的數據可靠嗎？
對此，Netflix強調這份報告絕對不可能造假。因為對公司而言，提供假數據沒有任何好處，甚至可能帶來嚴重後果，他們沒有理由去這樣做，所以不需要找第三方來查證。
同時，Netflix也指出，在2023年1月至6月間公布超過60%的節目，都曾出現在每周前10名的列表上，因此這份報告和每周排名之間存在很大的交叉性，絕對是可參考的數據。
《暗夜情報員》、《母女姐妹花》、《黑暗榮耀》魅力橫掃全球
根據Netflix最新公布的報告顯示，在2023上半年度，以3月份上線的Netflix原創美劇《暗夜情報員》（The Night Agent）拿下收看次數最高的寶座。
《暗夜情報員》講述一名聯邦調查局探員捲入了美國白宮內部政治陰謀的故事，並在播出後四天內，就成為Netflix觀看數第三高的影集，上半年全球累積的觀看時數則高達8億1200萬小時。由於這部影集推出後獲得很大的迴響，Netflix也很快地宣布第二季的續訂製作。
而《母女姐妹花》（Ginny & Georgia）這部情境喜劇的第二季，在全球觀看時數排行中名列第二，共累積6億6500萬小時的觀看次數。
《母女姐妹花》首先於2021年2月登上Netflix，第二季在2023年5月推出，故事講述了一位單親媽媽和她的兩個孩子搬到新英格蘭小鎮的故事。透過他們的互動，深入探討母女之間的親情羈絆與衝突。
《母女姐妹花》故事溫馨感人又不失幽默，同時融入了對性別、同志、種族、校園以及女性議題的探討而廣受好評。
值得一提的是，《母女姐妹花》第一季也在2023上半年度的Netflix觀看時數排名中名列第九。已經上線兩年的第一季，居然到了2023年仍然有高達三億小時的觀看次數，足以顯示這部作品的迷人魅力。
第三名則是以「霸凌」和「復仇」兩大主題吸引了全球觀眾目光與討論的Netflix原創韓劇《黑暗榮耀》（The Glory），透過深刻的情感演繹和引人入勝的敘事，探討了何謂「正義」與「創傷」。此外，嚴肅議題的懸疑情節，更是成功地在全球掀起轟動。
除了前面提及的三部作品外，《星期三》（Wednesday）、《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》（Queen Charlotte: A Bridgerton Story）和《安眠書店》（You）第三季等在台灣討論度很高的作品，在2023全球上半年的觀看時間排行中，分別位居第四、五、六名，顯示這些影集在全球都非常受歡迎。
韓流持續發威，《體能之巔》、《浪漫速成班》收看表現亮眼
根據這份報告顯示，非英語節目的觀看時數，就佔了總觀看時數的30%，而若將觀看排行擴大至前50名來看，可以發現其中包含多部韓國影集與節目。
除了位居全球收看時數第三名的《黑暗榮耀》外，由韓國MBC電視台與Netflix共同打造的實境節目《體能之巔：百人大挑戰》則是在Netflix上半年度全球收看排行中位居21名。
《體能之巔：百人大挑戰》以真人實境秀的方式，呈現激烈體能競賽，將參賽者放置在一連串極具體力挑戰的關卡中，測試他們的力量、耐力和毅力。
《體能之巔：百人大挑戰》獨特的形式，以及對人體生理的呈現，吸引了全球觀眾「朝聖」。這部實境秀的內容，不僅僅注重賽者的身體力量，還包括他們的心理素質和策略思考，也是最具可看性的一環，使得這部生存實境秀引發討論。
另外，由鄭敬淏和全道嬿主演的浪漫愛情喜劇《浪漫速成班》、嚴正化主演的《車貞淑醫生》，以及李宰旭、高允貞主演的奇幻韓劇《還魂》分別在Netflix全球收看排行中佔據22名、31名，以及47名的位置，顯示韓國影劇作品在全球Netflix用戶中，仍相當受歡迎。
《慈母殺心》、《路德探長：落日之殤》、《驚天營救2》全球矚目
前面提到的幾乎是影集或實境節目，現在我們將目光轉向電影。
在這份報告中顯示，2023年上半年，由珍妮佛・洛培茲（Jennifer Lopez）主演的電影《慈母殺心》（The Mother）成為Netflix上半年度收看時數最多的電影。這部影片講述前美國陸軍特種部隊成員和聯邦調查局特工聯手追蹤被綁架的女兒的故事，1月至6月間的觀看次數高達2億4990萬小時。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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