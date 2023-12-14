習近平訪越南成果空洞，中越簽聯合聲明實質合作仍有限

文：林柏宏

（美國之音）12月13日，中國國家主席習近平結束了對越南為期2天的國事訪問。 觀察家分析，儘管雙方看似簽署多項協議，但實質的合作有限，河內似乎不願接受北京的「命運共同體」說法，中越也沒有就南中國海衝突達成共識。

在與越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）舉行會談後的第二天，12月13日晚上，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛返抵中國，結束對越南的國事訪問。

中國和越南官方在習近平回到中國後隨即發布聯合聲明，表示為積極推進中越雙方的下階段合作，之後將聚焦“政治互信更高”、“安全合作更實”、“務實合作更深”、“ 民意基礎更牢」、「多邊協調配合更緊」，以及「分歧管控解決更好」的六大方向。

根據中國官媒刊載的聯合聲明中文版，中國和越南表示，為繼承和弘揚“中越情誼深，同志加兄弟”的友好傳統，進一步深化和提升中越全面戰略合作夥伴關係，雙方一致同意“構建具有 戰略意義的中越命運共同體，致力於造福兩國人民」。

儘管同樣以「同志加兄弟」的措辭形容中越關係，但美國之音觀察到，越南官媒刊載的聯合聲明英文版及越文版，並非使用「中越命運共同體」用詞，而是用「越 中未來共用共同體」（英文：Vietnam-China Community with a Shared Future、越文：Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc）這個詞彙。

臺灣中山大學政治研究所副教授陳宗岩對此分析，這顯示中國的「命運共同體」用詞可能是寫給中國國內的民眾看，但越南或是其他國家的媒體能使用不同的詞彙去描寫，很可能 代表河內被北京允許，能用不同的角度去解釋這個概念。 換句話說，中越雙方在翻譯上各說各話，凸顯雙方對於中國的 「命運共同體」一詞未有共識、甚至對於其中邏輯和精神的看法也不盡相同。

一個「共同體」各自表述

陳宗岩告訴美國之音：「按照中國(的說法)，『命運共同體』不就變成是中國怎麼做、越南基本上一定要跟著，這不太可能，越南跟中國有這麼多歷史上的愛恨情仇，它一定還是很想要有比較獨立自主的對外關係，它不太可能會覺得自己是中國的小老弟，然後兩個命運是綁在一起的。但是它們可能可以比較接受的是，這個區域怎麼發展都會影響到中國、也一定會影響到越南。」

「人類命運共同體」倡議是2013年由習近平提出的概念，其五大支柱包含所謂的「持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容及清潔美麗」。

但一些觀察人士認為，河內依然不是很肯定到底「人類命運共同體」是什麼。胡志明市法律大學講師黃越”（Hoang Viet）稍早就對美國之音表示，「人類命運共同體」仍是個模糊概念，且在越南明確表示不選邊的情況下，其參加共同體可能被其他國家認為是在選邊站。

新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域戰略與政治研究專案資深副研究員何皇合（Ha Hoang Hop）則對美國之音說，這種模糊的措辭，可以給中方及越方都有著各自的解釋空間，讓北京和河內暫時拋開檯面下不算太融洽的關係，加強兩個同屬共產黨國家的友誼。

何皇合說：「越南領袖稱越南和中國一致同意建構未來共用共同體，這個口號是根據國際法和聯合國憲章制定的，雙方也能在採用『命運共同體』或『共用共同體』等措辭的情況下，讓兩國關係非常安全地持續往前，所以雙方接受了聯合聲明兩個版本之間的一些差異。」

Photo Credit: GettyImages 中共總書記、中國國家主席習近平昨（12）起到訪越南兩天，昨日傍晚並在越共中央總部與阮富仲（Nguyen Phu Trong）舉行會談，這也是習近平自擔任中共總書記、中國國家主席以來第3次訪問越南，前兩次分別是2015年與2017年。

實質經濟合作有限

中越聯合聲明除了談到政治方向，也在經濟合作上有所著墨。聲明的「務實合作更深」項目中提到，雙方將持續「共建一帶一路」倡議和「兩廊一圈建設」，以及在投資、貿易、財政金融、糧食安全與綠色發展等領域合作。據報，中越兩國已簽署了30多項協定。

不過，臺灣政治大學東亞所教授楊昊認為，儘管聯合聲明洋洋灑灑列舉了多項中越將擴大合作的專案，但實際效益仍有待觀察。

楊昊告訴美國之音：「坦白說，中國自己內部的（經濟）問題其實沒有那麼快解決，當然它會找尋比較明顯的成就例子來作為出口。‘兩廊一圈’是越南早期在提整個泛北部灣擴大的構想，當然這跟中國的‘一帶一路’也有對應的現象，但是一定是像聲明裡面講的『共建一帶一路』？『共建一帶一路』其實是中國希望用的詞彙。但是越南還是國家利益優先，從前幾年來看，不會這麼輕易地讓中國『一帶一路』在越南執行。」

中山大學的陳宗岩也說，「一帶一路」倡議先前遭外界指稱，讓多國陷入債務危機而形象受損，同時部分國家因憂心，與“一帶一路”有關的基礎建設可能與中共國安勢力有關，而不願在國內推動相關計畫，再加上中國目前自身的經濟困境，種種跡象顯示，河內恐怕還是會對加入北京的「一帶一路」倡議小心翼翼。

陳宗岩說：「現在有愈來愈多國家是在防範國家安全，中國現在自己本身內部的經濟這麼不好，你說它還有辦法把國家這麼龐大的資源，全部都拿去對外經濟投資嗎？所以我個人是不看好，'共建一帶一路'代表說，越南跟中國在『一帶一路』合作會深化，我覺得維持可能都不是這麼容易，更不要說是會加大資金。」

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