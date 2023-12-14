習近平訪越南成果空洞，中越簽聯合聲明實質合作仍有限
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習近平在13日結束了對越南的訪問，根據中越聯合聲明，除了談到政治方向，也在經濟合作上有所著墨，同時中越兩國已簽署了30多項協定。國立政治大學東亞所教授楊昊認為，儘管聯合聲明洋洋灑灑列舉了多項中越將擴大合作的項目，但實際效益仍有待觀察。
文：林柏宏
（美國之音）12月13日，中國國家主席習近平結束了對越南為期2天的國事訪問。 觀察家分析，儘管雙方看似簽署多項協議，但實質的合作有限，河內似乎不願接受北京的「命運共同體」說法，中越也沒有就南中國海衝突達成共識。
在與越南共產黨總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）舉行會談後的第二天，12月13日晚上，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛返抵中國，結束對越南的國事訪問。
中國和越南官方在習近平回到中國後隨即發布聯合聲明，表示為積極推進中越雙方的下階段合作，之後將聚焦“政治互信更高”、“安全合作更實”、“務實合作更深”、“ 民意基礎更牢」、「多邊協調配合更緊」，以及「分歧管控解決更好」的六大方向。
根據中國官媒刊載的聯合聲明中文版，中國和越南表示，為繼承和弘揚“中越情誼深，同志加兄弟”的友好傳統，進一步深化和提升中越全面戰略合作夥伴關係，雙方一致同意“構建具有 戰略意義的中越命運共同體，致力於造福兩國人民」。
儘管同樣以「同志加兄弟」的措辭形容中越關係，但美國之音觀察到，越南官媒刊載的聯合聲明英文版及越文版，並非使用「中越命運共同體」用詞，而是用「越 中未來共用共同體」（英文：Vietnam-China Community with a Shared Future、越文：Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc）這個詞彙。
臺灣中山大學政治研究所副教授陳宗岩對此分析，這顯示中國的「命運共同體」用詞可能是寫給中國國內的民眾看，但越南或是其他國家的媒體能使用不同的詞彙去描寫，很可能 代表河內被北京允許，能用不同的角度去解釋這個概念。 換句話說，中越雙方在翻譯上各說各話，凸顯雙方對於中國的 「命運共同體」一詞未有共識、甚至對於其中邏輯和精神的看法也不盡相同。
一個「共同體」各自表述
陳宗岩告訴美國之音：「按照中國(的說法)，『命運共同體』不就變成是中國怎麼做、越南基本上一定要跟著，這不太可能，越南跟中國有這麼多歷史上的愛恨情仇，它一定還是很想要有比較獨立自主的對外關係，它不太可能會覺得自己是中國的小老弟，然後兩個命運是綁在一起的。但是它們可能可以比較接受的是，這個區域怎麼發展都會影響到中國、也一定會影響到越南。」
「人類命運共同體」倡議是2013年由習近平提出的概念，其五大支柱包含所謂的「持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容及清潔美麗」。
但一些觀察人士認為，河內依然不是很肯定到底「人類命運共同體」是什麼。胡志明市法律大學講師黃越”（Hoang Viet）稍早就對美國之音表示，「人類命運共同體」仍是個模糊概念，且在越南明確表示不選邊的情況下，其參加共同體可能被其他國家認為是在選邊站。
新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）區域戰略與政治研究專案資深副研究員何皇合（Ha Hoang Hop）則對美國之音說，這種模糊的措辭，可以給中方及越方都有著各自的解釋空間，讓北京和河內暫時拋開檯面下不算太融洽的關係，加強兩個同屬共產黨國家的友誼。
何皇合說：「越南領袖稱越南和中國一致同意建構未來共用共同體，這個口號是根據國際法和聯合國憲章制定的，雙方也能在採用『命運共同體』或『共用共同體』等措辭的情況下，讓兩國關係非常安全地持續往前，所以雙方接受了聯合聲明兩個版本之間的一些差異。」
實質經濟合作有限
中越聯合聲明除了談到政治方向，也在經濟合作上有所著墨。聲明的「務實合作更深」項目中提到，雙方將持續「共建一帶一路」倡議和「兩廊一圈建設」，以及在投資、貿易、財政金融、糧食安全與綠色發展等領域合作。據報，中越兩國已簽署了30多項協定。
不過，臺灣政治大學東亞所教授楊昊認為，儘管聯合聲明洋洋灑灑列舉了多項中越將擴大合作的專案，但實際效益仍有待觀察。
楊昊告訴美國之音：「坦白說，中國自己內部的（經濟）問題其實沒有那麼快解決，當然它會找尋比較明顯的成就例子來作為出口。‘兩廊一圈’是越南早期在提整個泛北部灣擴大的構想，當然這跟中國的‘一帶一路’也有對應的現象，但是一定是像聲明裡面講的『共建一帶一路』？『共建一帶一路』其實是中國希望用的詞彙。但是越南還是國家利益優先，從前幾年來看，不會這麼輕易地讓中國『一帶一路』在越南執行。」
中山大學的陳宗岩也說，「一帶一路」倡議先前遭外界指稱，讓多國陷入債務危機而形象受損，同時部分國家因憂心，與“一帶一路”有關的基礎建設可能與中共國安勢力有關，而不願在國內推動相關計畫，再加上中國目前自身的經濟困境，種種跡象顯示，河內恐怕還是會對加入北京的「一帶一路」倡議小心翼翼。
陳宗岩說：「現在有愈來愈多國家是在防範國家安全，中國現在自己本身內部的經濟這麼不好，你說它還有辦法把國家這麼龐大的資源，全部都拿去對外經濟投資嗎？所以我個人是不看好，'共建一帶一路'代表說，越南跟中國在『一帶一路』合作會深化，我覺得維持可能都不是這麼容易，更不要說是會加大資金。」
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
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長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
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