台灣街景醜爆真的是因為「中華民國美學」嗎？「景觀法」是不是拯救市容的最好解方？

你聽過「中華民國美學」嗎？如果你常看YouTube等影音頻道，或是常逛網路論壇，可能看過許多YouTuber或網友討論這件事，通常是用來形容台灣的建築跟街景很醜。

這是網路常看到的一種嘲諷，特別是把「中華民國美學」縮寫為「華國美學」，就更是貶意，詞意不只是醜，甚至超出其字面意義，擴寫成具有政治意涵的內容，與主流美學對立的說法，具有「反美學」的意涵。

最明顯的情況，就是元宵節某個花燈的造型不好看，如果還含有中國元素，就是妥妥的華國美學。明（2024）年就是傳統的龍年，相信這個詞彙在幾個月之後的元宵節前後，你還會看到。

這個詞很難在文獻史料中找到具體來源，一開始來自於社群網站、論壇的討論，接著出現在新聞媒體而為人熟知。柯文哲在台北市長任內拆除了忠孝橋，讓古蹟北門城重見天日，原因也曾提過是他受不了「中華民國美學」。

不過，所謂的「中華民國美學」，就真的是指毫無美感的建築設計嗎？

從嚴謹的探討來看，並非完全如此。通常在美學討論中，當前面冠上特定國家或時代的名稱時，指的是該地區或時期的藝術風格，並且會深入研究其所隱含的美學概念。就像有人覺得抽象畫不好看，或許只是因為尚未理解其背後的美感。實際上，台灣已有不少博碩士論文是針對「中華民國美學」這個主題進行了深入研究。

因此，確實存在一種學術上的「中華民國美學」，與我們一般認知的通俗「中華民國美學」有所區別，但這兩者也有關聯之處。在本文中，筆者將說明這兩者的差異，同時並指出了它們的相似之處。不過，本文的重點將討論台灣街景為何這麼醜的原因。

學術上的「中華民國美學」所指為何？