台灣街景醜爆真的是因為「中華民國美學」嗎？「景觀法」是不是拯救市容的最好解方？
我們想讓你知道的是
國民政府來到台灣之後，大量興建的建築物本身不是街景醜的主因，而是由於建築物外觀缺乏維護，以及各種違建，還有缺乏美感的看板跟布條，加上任意牽設的管線，才構成了台灣街道雜亂無章的景象。
你聽過「中華民國美學」嗎？如果你常看YouTube等影音頻道，或是常逛網路論壇，可能看過許多YouTuber或網友討論這件事，通常是用來形容台灣的建築跟街景很醜。
這是網路常看到的一種嘲諷，特別是把「中華民國美學」縮寫為「華國美學」，就更是貶意，詞意不只是醜，甚至超出其字面意義，擴寫成具有政治意涵的內容，與主流美學對立的說法，具有「反美學」的意涵。
最明顯的情況，就是元宵節某個花燈的造型不好看，如果還含有中國元素，就是妥妥的華國美學。明（2024）年就是傳統的龍年，相信這個詞彙在幾個月之後的元宵節前後，你還會看到。
這個詞很難在文獻史料中找到具體來源，一開始來自於社群網站、論壇的討論，接著出現在新聞媒體而為人熟知。柯文哲在台北市長任內拆除了忠孝橋，讓古蹟北門城重見天日，原因也曾提過是他受不了「中華民國美學」。
不過，所謂的「中華民國美學」，就真的是指毫無美感的建築設計嗎？
從嚴謹的探討來看，並非完全如此。通常在美學討論中，當前面冠上特定國家或時代的名稱時，指的是該地區或時期的藝術風格，並且會深入研究其所隱含的美學概念。就像有人覺得抽象畫不好看，或許只是因為尚未理解其背後的美感。實際上，台灣已有不少博碩士論文是針對「中華民國美學」這個主題進行了深入研究。
因此，確實存在一種學術上的「中華民國美學」，與我們一般認知的通俗「中華民國美學」有所區別，但這兩者也有關聯之處。在本文中，筆者將說明這兩者的差異，同時並指出了它們的相似之處。不過，本文的重點將討論台灣街景為何這麼醜的原因。
學術上的「中華民國美學」所指為何？
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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