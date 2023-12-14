民眾黨張啟楷稱金鐘獎轉播被《三立電視》獨占多年，文化部澄清：招標過程公開透明

民眾黨不分區立委提名人張啟楷昨（13）日，稱金鐘獎承辦單位自2017年起被《三立電視》獨占，影響其餘電視台權益，同時表示，政黨色彩是媒體能否拿到標案的關鍵。對此，文化部也發出聲明，指出「不宜片段詮釋」。

文化部的新聞稿指出，針對媒體報導民眾黨不分區立委被提名人指出，「金鐘獎承辦單位，過去電視台都會輪流舉辦，但最近7年來，卻都是三立一家獨佔，沒有公平競爭。」文化部提醒相關政黨人員「不宜片段詮釋」。

文化部澄清，文化部主辦包含金鐘獎、金曲獎、傳藝金曲獎、金鼎獎等重要獎項，相關收件、評審作業等工作皆由文化部主責，承辦電視台僅負責典禮節目安排及轉播等業務，與競賽本身無關。

文化部也強調，各獎項典禮承辦電視台每年依政府採購法採公開招標方式評選，過程公開透明且結果廣納各電視台，除所提金鐘獎由三立承辦，傳藝金曲獎則由中視承辦、金曲獎由台視、金鼎獎今年由民視得標。

Photo Credit: 文化部提供

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航