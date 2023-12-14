民眾黨張啟楷稱金鐘獎轉播被《三立電視》獨占多年，文化部澄清：招標過程公開透明
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針對民眾黨不分區立委提名人張啟楷提出的「政黨色彩」獨佔金鐘獎的質疑，文化部澄清，文化部主辦包含金鐘獎、金曲獎、傳藝金曲獎、金鼎獎等重要獎項，相關收件、評審作業等工作皆由文化部主責，承辦電視台僅負責典禮節目安排及轉播等業務，與競賽本身無關。
民眾黨不分區立委提名人張啟楷昨（13）日，稱金鐘獎承辦單位自2017年起被《三立電視》獨占，影響其餘電視台權益，同時表示，政黨色彩是媒體能否拿到標案的關鍵。對此，文化部也發出聲明，指出「不宜片段詮釋」。
文化部的新聞稿指出，針對媒體報導民眾黨不分區立委被提名人指出，「金鐘獎承辦單位，過去電視台都會輪流舉辦，但最近7年來，卻都是三立一家獨佔，沒有公平競爭。」文化部提醒相關政黨人員「不宜片段詮釋」。
文化部澄清，文化部主辦包含金鐘獎、金曲獎、傳藝金曲獎、金鼎獎等重要獎項，相關收件、評審作業等工作皆由文化部主責，承辦電視台僅負責典禮節目安排及轉播等業務，與競賽本身無關。
文化部也強調，各獎項典禮承辦電視台每年依政府採購法採公開招標方式評選，過程公開透明且結果廣納各電視台，除所提金鐘獎由三立承辦，傳藝金曲獎則由中視承辦、金曲獎由台視、金鼎獎今年由民視得標。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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