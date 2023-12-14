美眾議院通過啟動彈劾調查，拜登批「政治噱頭」，杭特罕見開記者會批無恥
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共和黨人尚未提供拜登涉貪證據，就算調查真的促成彈劾審判，由民主黨掌控的聯邦參議院也不太可能將這位美國領袖定罪。儘管如此，這項程序也能給共和黨人一個全新、引人注目的平台來攻擊2024年總統大選爭取連任的拜登，並分散幾乎篤定在大選中與拜登交鋒的前總統川普面臨聯邦刑事審判的關注。
美眾議院正式批准彈劾調查，拜登批政治噱頭
（中央社）在共和黨人全力支持下，美國聯邦眾議院13日以微小差距，通過對總統拜登的彈劾調查，讓拜登（Joe Biden）成為最新一個遭到國會彈劾調查的美國總統。對此，拜登批評這是共和黨人的政治噱頭，毫無依據。
美國眾議院13日傍晚以221票贊成、212票反對，通過授權對拜登展開彈劾調查決議。這項彈劾案是10月初遭到罷免的前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）在9月時提出。
眾議院監督委員會（House of Representatives Oversight Committee）並在9月下旬舉行初步彈劾聽證會，與拜登兒子杭特．拜登（Hunter Biden）有關的海外商業投資證據；共和黨人指稱，杭特利用拜登影響力在海外商業交易中涉及不當獲利，必須釐清拜登在其中扮演的角色。
委員會在11月初對杭特與總統拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）發出傳票，傳喚兩人出席作證。杭特13日稍早雖然出現在國會山莊，但不是出席閉門聽證會，而是發表公開聲明表達對這項調查的不滿。
對此，拜登發表聲明表示，美國人民需要國會領導人就國家和世界的重要優先事項採取行動。他批評共和黨人在面對烏克蘭與以色列情勢、邊境局勢、經濟發展等重要議題時沒有採取行動，而是浪費時間罷免眾議院議長、驅逐同黨籍議員，選擇將時間浪費在毫無根據的政治噱頭。
美眾院通過啟動彈劾調查，拜登競選連任路再掀波瀾
（中央社）美國聯邦眾議院13日投票通過，正式授權對總統拜登啟動彈劾調查，共和黨人團結支持這項行動，有了全新平台來攻擊競選連任的拜登，儘管他們尚未找到這位民主黨人不當行為的證據。
綜合《法新社》和《路透社》報導，共和黨人尚未提供拜登涉貪證據，就算調查真的促成彈劾審判，由民主黨掌控的聯邦參議院也不太可能將這位美國領袖定罪。
儘管如此，這項程序也能給共和黨人一個全新、引人注目的平台來攻擊2024年總統大選爭取連任的拜登，並分散幾乎篤定在大選中與拜登交鋒的前總統川普面臨聯邦刑事審判的關注。
這次221票贊成、212票反對的投票結果，反映出眾院內部嚴格的政黨路線，即所有共和黨人都投下贊成票，所有民主黨人都投下反對票。
保守派人士指責拜登陷入麻煩的兒子杭特．拜登在烏克蘭和中國做生意期間濫用影響力，實際利用家族名聲來進行利益輸送。
這些對杭特的指控都是他父親拜登成為總統前發生的事，白宮強調一直以來都沒有任何不當行為。
拜登也在眾院投票後立即做出回應，指責共和黨人在諸多關鍵領域多所拖延，同時一心想在爭取2024年連任的總統身上牟取政治利益。
拜登發表冗長聲明說：「他們（共和黨人）不去做任何能幫助美國人民生活更變得更好的事情，反而專注於用謊言攻擊我。」
他說：「他們不去做必須完成的緊急工作，反而選擇把時間浪費在這種毫無根據的政治操作上，就連國會的共和黨人也承認（這些操作）沒有事實支持。」
共和黨人則堅稱這項行動是有價值的。
共和黨籍眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）說：「由於拜登總統持續阻撓合法的國會傳票，今天眾議員全體投票授權調查，給了我們更強勢的立場在法庭上執行這些傳喚。」
杭特2018年購買槍枝時，在必填表格上謊報自己當時並無違法用藥，因而被控兩項罪名，基於相關不實陳述，杭特又面臨第3項指控，即他在當年10月違法持有槍枝；此外，他還遭控沒有繳納140萬美元稅金。杭特對槍枝指控拒不認罪，他的律師表示他已支付全額稅款。
杭特13日在華府發表聲明：「我的父親並沒有在金錢上參與我的事業。」
他說：「我沉迷其中時，對於自己的財務極度不負責任。但基於這樣的理由展開彈劾調查，實在太荒謬無恥。」
眾院共和黨人稱拜登和他的家人於2009年到2017年擔任前總統歐巴馬副手期間，從種種行動中獲利，共和黨人將砲火集中在杭特這段期間在烏克蘭和中國的商業投資上。
他們發現的證據顯示，杭特讓客戶以為他能提供進入拜登辦公室的管道，但共和黨人並未提供拜登採取任何官方行動來幫助這些生意，或從中獲利的證據。
共和黨人控拜登涉海外生意，杭特批彈劾調查無恥
（中央社）美國總統拜登的兒子杭特一直以來都是共和黨人攻擊的箭靶，他13日罕見召開記者會，駁斥父親拜登涉及他海外商業交易案的指控，批眾院提出的彈劾調查無恥。
《法新社》報導，近日麻煩不斷的杭特．拜登在國會山莊外說：「我的父親未在財務上涉及我的事業。」聯邦眾議院今天傍晚以以221票贊成、212票反對，通過授權對他81歲父親拜登展開彈劾調查決議。
53歲的杭特說：「他不是執業律師、也不是（烏克蘭天然氣公司）Burisma董事會成員，沒有參與我與中國民營企業商人的合作，也沒有參與我在海內外的投資。」
此外，杭特13日拒絕在與共和黨人的閉門聽證會上作證的傳喚，堅持只在公開會議答覆問題，也激怒了共和黨國會議員。
共和黨人一直以來都利用醜聞纏身的杭特，來攻擊民主黨籍的總統拜登，尤其是在拜登競選連任時可能再度對上共和黨籍的前總統川普。
他們聲稱拜登在擔任歐巴馬副總統時，從他兒子的商業交易中不當獲利，而他的兒子也從中受惠，稱這是家族影響力干預計畫。
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2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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