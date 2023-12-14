強力支持警察掃蕩治安毒瘤 ─ 愛爾麗集團至刑事局致贈獎金

警政署刑事警察局近期偵破多起毒品、非法槍枝及組織犯罪等重大案件，成果相當亮眼，愛爾麗醫美集團特別於今(13)日由總裁常如山、總經理劉貞華及執行長劉怡萱親自到刑事局頒發破案獎金，慰勉辛苦的有功人員，激勵同仁士氣。

常總裁強調近年來犯罪手法不斷翻新，尤其詐欺及毒品犯罪，實為現今危害社會的兩大毒瘤，有如癌細胞一般，若不加以根除，恐持續殘害社會大眾數十年，更聽聞許多民眾因為遭遇詐騙，讓一生積蓄付諸流水，表示務必要針對詐欺犯罪加以查緝，對此刑事局局長周幼偉也十分贊同，主張不僅要積極偵辦是類案件，更要秉持刨根溯源的辦案態度，將犯罪集團繩之以法，全力維護社會安全。本次頒發破案獎金的案件，包含破獲以貨櫃運毒的不法集團、3座毒品工廠、1座槍枝改造工廠以及幫派操控的高利貸暴力討債集團，共計查獲犯嫌38人，查扣總計超過1,500公斤的毒品及8枝非法改造槍械，成功防止毒品及槍枝流入社會造成危害，常總裁也大方致贈破案獎金予以辛苦辦案的同仁，感謝同仁的付出及辛勞。

常總裁相當肯定刑事局的辦案專業及成果，特別提到自己是軍人出身，自有一身正義之氣，絕不會向惡勢力低頭，表示未來一定會持續支持刑事工作，成為警察最堅強的後盾，周局長也由衷感謝常總裁的全力支持，期許同仁持續精進偵辦能力，展現破案成果，一起擦亮刑事局這塊招牌。

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