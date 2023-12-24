停滯的性別革命：台灣性別分工圖像與變遷

文：趙思怡（中央研究院社會學研究所助研究員）

作者按：本文節錄自2023年10月21日中央研究院院區開放參觀活動演講內容，為使用橫斷面資料的初步描述統計分析，呈現整體社會的平均數而非個人，無法作為因果推論之用。閱讀時請留意樣本涵蓋的範圍與樣本數，有些類別的樣本數較小而有潛在偏誤的可能。【註1】

近幾年上演的影劇，例如：《荼蘼》（2016台劇）、《月薪嬌妻》（2016、2021日劇）、《82年生的金智英》（2019韓劇），不約而同地看見了東亞社會中隱形的家庭勞動與困境。為什麼這些家庭內部的勞動會被長期忽視？當時間與勞動都成為可以在市場上用價格衡量的商品，被以有償與無償劃分，區分了「有價值」的市場勞動與「沒有價值」的家庭勞動，沒有市場價值的家庭勞動就經常被視而不見。

這樣的勞動區分又與性別角色接合，男性從事有償的市場勞動成為養家者，女性則負責無償的家庭勞務，成為主要性別分工模式（雖有少數社會例外）。

這樣的運作方式所內涵的權力、機會的不平等，也深深與性別扣連。若說資本社會的運作建立在對於受雇者勞動生產的榨取，那麼，讓受雇者可以每天從事勞動生產的再生產勞動（例如：洗衣、煮飯、打掃），則是第二層被搾取的隱形勞動。視而不見影響了家庭勞務提供者的權益與福祉，包括勞動保障、退休收入等，也讓在市場上提供家務、照顧服務的價值經常被貶抑和低估。

由於勞動條件改變、教育普及和許多社會倡議與運動，女性大量進入勞動市場，和男性一樣從事有給薪的工作，獲得社會地位與認同，不過，家庭內部的勞動依舊沒有被挑戰，深深緊扣著性別界線，造成女性在全職有薪工作後，依舊負責第二輪班，甚至第三、四輪班的家庭勞動。【註2】

因此有學者認為，女性從事有償的市場勞動，只是走了性別革命的前半段，若要突破因為女性進入勞動市場所造成的分工失衡現象，要繼續進行後半段的改革，就是讓更多男性能夠分擔家庭內部的勞動。

不過，研究發現雖然男女在家庭勞動時間的差異有變小，但女性仍然負責大部分家務，主要是因為女性減少了家務勞動時間，而男性增加的幅度有限。遲遲無法鬆動家庭勞動的性別界線，讓後半段的性別革命沒有明顯的進展，成為學者口中停滯的性別革命。只走了一半的改革所造成的性別分工失衡，與很多現象息息相關，例如：家庭關係品質、職場性別不平等、職家衝突、生育意願等等。

這些立基在歐美社會的討論，提供了一個視角來檢視正在快速變動的台灣，特別是台灣正面臨少子化，且雙薪家庭的比例達到6成以上（中央研究院調查研究專題中心 2023）。本文透過「台灣社會變遷基本調查計畫」的資料【註1】輔以國外學者的研究，以世代和生命階段為經緯，嘗試回答三個問題，初步探究台灣性別分工的變化。分別是：一、男性與女性的工作和家務時間是否有改變？二、女性是否有第二輪班？三、台灣的性別分工和其他國際社會是否有差異？

本文的世代以出生年表示，分為：≤1950s、1960s、1970s、1980s、≥1990s，而生命階段分為：「單身，無0-17歲小孩」、「有伴侶，無0-17歲小孩」、「有0-6歲小孩」、「有7-17歲小孩」，因為時間運用與有無伴侶、親職有高度相關。要注意的是，有伴侶指的是有同住的同居／結婚伴侶；有0-6歲或7-17歲小孩的類別包含了單親或雙親家庭；生命歷程與年紀並非線性關係，例如：當小孩成年之後，有可能回歸到「單身，無0-17歲小孩」，或者「有伴侶，無0-17歲小孩」。

Q1：男性與女性的工作和家務時間是否有改變？

首先，圖1左顯示男性與女性的工作時間都與生命階段有關。不過，男性與女性變化的趨勢相反，而且女性變化的幅度比男性大。男性的工作時間隨著有伴侶、小孩逐漸增加，當有幼兒時達到最高峰（平均每週46.8小時）而後緩降；女性的工作時間則在進入伴侶關係後持續下降，在有學齡前兒童達到最低點（平均每週25.9小時）而後緩升。

家務勞動（不包含照顧）時間（圖1右）方面，男性在不同生命階段變動不大，幾乎都維持在每週5小時，女性則在進入伴侶關係或者有小孩之後，從每週近7小時上升至15小時左右。男女的家務勞動時間差異，從進入伴侶關係之後，大致維持在每週10小時。

圖1：不同生命階段的工作與家務勞動時數。｜Photo Credit: 本文作者提供

進一步觀察不同世代的男女在工作時數的變化（圖2）。男性工作時數與生命階段的關係，在不同世代沒有太大改變，除了年輕世代的曲線稍微平緩一點，在不同階段都維持在比較高的時數。不過，女性卻呈現明顯的變化，雖然女性的工作時數依舊隨著生命階段起伏，但越年輕的世代工作時數越長。

值得留意的是，進入伴侶關係（有伴侶，無0-17小孩）逐漸和女性的工作時數增減無關，從圖上可以看到年輕世代女性的工作時數，不像以往一樣因為進入伴侶關係而減少。

圖2：不同世代的工作時數。｜Photo Credit: 本文作者提供

圖3呈現不同世代男女的家務勞動時間（虛線表示因為樣本數太少可能出現的偏差值），跨世代的男性在家務勞動時間上並沒有明顯差異，大概維持在每週5小時。女性的家務勞動時數雖然依舊跟生命階段緊緊相繫，但明顯呈現大幅減少的世代趨勢。年輕世代的女性，在單身、無0-17歲小孩階段，家務勞動時數已經和同階段的男性差不多。