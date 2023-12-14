沃草發布民防手冊《積極行動指南》，涵蓋戰時心理衝擊與應對方案，全本上網免費閱讀
我們想讓你知道的是
沃草特別指出，和前一本手冊最不同之處，《積極行動指南》更聚焦在戰爭發生時台灣民眾可能面臨哪些狀況，也介紹如何從現在就開始準備物資。手冊也特別搜集臨床心理師意見，給予遇到災變時身心方面的急救支持。
為推廣全民防衛認知，民間團體沃草於今（14）日召開記者會，宣佈民防手冊《積極行動指南》正式上線。手冊除推廣民防知識，也加入戰時心理衝擊與應對方案，強調心理防衛與軍事防衛同等重要。學者表示，親中政黨在選舉中利用「備戰即是引戰」干擾台灣公民意識，因此由民間力量去強調民防格外重要。
繼2021年推出民間版民防手冊《公民行動指南》，沃草今日再公布進階版的《積極行動指南》，也同步公開上網供民眾免費閱讀。今日記者會上也邀請壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、美國非營利組織「美國精神」（Spirit of America，SOA）代表、中央研究院與國防研究院等學者與會。
《積極行動指南》手冊約百頁，以插圖的方式呈現戰前準備與戰時應對，包括平民的戰場行動指南、基本求生技能、如何準備避難物資、傷勢評估等面向。
《公民行動指南》、《積極行動指南》主編蕭長展表示，中國對台威脅沒有停止、威脅情事多變，沃草希望能透過手冊為台灣整體防衛進一份心力。
蕭長展也特別指出，和前一本手冊最不同之處，這本手冊更聚焦在戰爭發生時台灣民眾可能面臨哪些狀況，也介紹如何從現在就開始準備物資。手冊也特別搜集臨床心理師意見，給予遇到災變時身心方面的急救支持。
學者：台灣處於「混合戰」階段，親中政黨仍擾亂公民意識
中央研究院民族所助研究員劉文指出，近期台灣的民防運動其實都是公民社會主動發起，政府不想強調台灣已經在「準戰爭」的狀況，是擔心引起民眾恐慌、經濟下跌。但她認為，台灣現在已經處於「混合戰」的狀態。「混合戰」為一種新型的戰爭模式，指融合傳統、政治、網路和不對稱作戰，搭配外交、法律、假訊息或干擾選舉等方式，達成政治目標。
劉文進一步指出，最近選舉中，親中的政黨利用「備戰即是引戰」干擾台灣公民的意識，因此由民間去強調民防的重要，她覺得是一個好的角度，也能被國際看見台灣公民社會的力量。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也指出，這本手冊除了有物理上的防衛（physical defense），也包括了心理上的防衛（psychological defense），中國國家主席習近平日前在拜習會後表示，沒有2023、2027年攻打台灣的計畫，但這可能是一種「戰略欺騙」，台灣不能放鬆自我防衛的責任。
蘇紫雲說，這兩三年間，國防安全研究院每年接待來自美國、日本、歐洲近200個訪客與代表團，他們都很擔心台灣安全。蘇紫雲說，這本手冊最重要的是告訴全世界，台灣不會是一個「搭便車」（free rider）的國家，要向世界展現防衛民主的決心。
蘇紫雲也提到，過去兩年日本有許多安全會議，而台灣人愛去日本的家電量販店「必酷」（BIC CAMERA），也可看見店裡有賣防災設備的專區，包括手提式的太陽能板、緊急食物（emercy food）等，台灣現在要做的準備還很多。
記者會邀請美國SOA代表出席，國民黨同日舉辦記者會控「戰爭白手套」
記者會也邀請美國非營利組織「美國精神」（Spirit of America，SOA）亞太地區助理專案經理艾格斯丘（Brittany Egosque）與會。艾格斯丘說，有韌性的社會不能單靠政府，必須透過公民社會多方協作，才能打造出韌性社會。
艾格斯丘說，沃草提供的資訊不只是給特定人士，而是讓所有人都能夠取用的公開資訊，讓所有人都參與到打造台灣韌性的計畫。
國民黨台北市立委候選人徐巧芯今日也舉辦記者會，指出民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，曾在駐美代表處雙橡園密會「戰爭白手套」組織「美國精神」創辦人，介紹該組織在烏克蘭的工作，以及如何擴大在台運作。徐巧芯質疑，民進黨積極配合「美國精神」，是否認為台灣的將來，就是伊拉克、阿富汗、敘利亞，及烏克蘭？
賴清德競總發言人戴瑋姍則回應，國民黨口中的「密會」，不過就是一般聚會，對於國民黨近日接二連三的烏龍爆料，也再次證實真的是選情告急。戴瑋姍並強調，世界上很少有曾經擔任執政黨的國家，會不斷恐嚇民眾有戰爭，事實上是當台灣人很自信地做出自己的選擇，台灣就往前進一步，過去這8年台灣的各項進展就是最好的證明。
SOA是成立於2003年的非營利組織，該組織是在美國911後、為應對社會災變所成立，與美國軍隊和外交官合作，在民主受威脅的國家提供各種援助，其專案遍佈全球80多個國家，包括阿富汗、伊拉克、烏克蘭、西非與台灣。SOA強調，其工作是盡國家所能提供的一切資源來支持這些地方，使其更安全，以促全球安全穩定。
SOA去年和我國消防署與智庫「壯闊台灣聯盟」簽訂合作備忘錄，合作試辦以社區為單位的緊急應變民防組織，SOA也提供緊急應變訓練與裝備器材，以提升第一線的災難應變能力。
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責任編輯：翁世航
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。