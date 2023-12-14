沃草發布民防手冊《積極行動指南》，涵蓋戰時心理衝擊與應對方案，全本上網免費閱讀

為推廣全民防衛認知，民間團體沃草於今（14）日召開記者會，宣佈民防手冊《積極行動指南》正式上線。手冊除推廣民防知識，也加入戰時心理衝擊與應對方案，強調心理防衛與軍事防衛同等重要。學者表示，親中政黨在選舉中利用「備戰即是引戰」干擾台灣公民意識，因此由民間力量去強調民防格外重要。

繼2021年推出民間版民防手冊《公民行動指南》，沃草今日再公布進階版的《積極行動指南》，也同步公開上網供民眾免費閱讀。今日記者會上也邀請壯闊台灣聯盟理事長吳怡農、美國非營利組織「美國精神」（Spirit of America，SOA）代表、中央研究院與國防研究院等學者與會。

《積極行動指南》手冊約百頁，以插圖的方式呈現戰前準備與戰時應對，包括平民的戰場行動指南、基本求生技能、如何準備避難物資、傷勢評估等面向。

Photo Credit: 沃草 《積極行動指南》內頁。

《公民行動指南》、《積極行動指南》主編蕭長展表示，中國對台威脅沒有停止、威脅情事多變，沃草希望能透過手冊為台灣整體防衛進一份心力。

蕭長展也特別指出，和前一本手冊最不同之處，這本手冊更聚焦在戰爭發生時台灣民眾可能面臨哪些狀況，也介紹如何從現在就開始準備物資。手冊也特別搜集臨床心理師意見，給予遇到災變時身心方面的急救支持。

Photo Credit: 沃草 《積極行動指南》向民眾解釋如何準備避難物資。

Photo Credit: 沃草 《積極行動指南》首次納入戰時心理應變建議。

學者：台灣處於「混合戰」階段，親中政黨仍擾亂公民意識

中央研究院民族所助研究員劉文指出，近期台灣的民防運動其實都是公民社會主動發起，政府不想強調台灣已經在「準戰爭」的狀況，是擔心引起民眾恐慌、經濟下跌。但她認為，台灣現在已經處於「混合戰」的狀態。「混合戰」為一種新型的戰爭模式，指融合傳統、政治、網路和不對稱作戰，搭配外交、法律、假訊息或干擾選舉等方式，達成政治目標。

劉文進一步指出，最近選舉中，親中的政黨利用「備戰即是引戰」干擾台灣公民的意識，因此由民間去強調民防的重要，她覺得是一個好的角度，也能被國際看見台灣公民社會的力量。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲也指出，這本手冊除了有物理上的防衛（physical defense），也包括了心理上的防衛（psychological defense），中國國家主席習近平日前在拜習會後表示，沒有2023、2027年攻打台灣的計畫，但這可能是一種「戰略欺騙」，台灣不能放鬆自我防衛的責任。

蘇紫雲說，這兩三年間，國防安全研究院每年接待來自美國、日本、歐洲近200個訪客與代表團，他們都很擔心台灣安全。蘇紫雲說，這本手冊最重要的是告訴全世界，台灣不會是一個「搭便車」（free rider）的國家，要向世界展現防衛民主的決心。

蘇紫雲也提到，過去兩年日本有許多安全會議，而台灣人愛去日本的家電量販店「必酷」（BIC CAMERA），也可看見店裡有賣防災設備的專區，包括手提式的太陽能板、緊急食物（emercy food）等，台灣現在要做的準備還很多。

記者會邀請美國SOA代表出席，國民黨同日舉辦記者會控「戰爭白手套」

記者會也邀請美國非營利組織「美國精神」（Spirit of America，SOA）亞太地區助理專案經理艾格斯丘（Brittany Egosque）與會。艾格斯丘說，有韌性的社會不能單靠政府，必須透過公民社會多方協作，才能打造出韌性社會。

Photo Credit: 沃草 SOA亞太地區助理專案經理艾格斯丘。

艾格斯丘說，沃草提供的資訊不只是給特定人士，而是讓所有人都能夠取用的公開資訊，讓所有人都參與到打造台灣韌性的計畫。

國民黨台北市立委候選人徐巧芯今日也舉辦記者會，指出民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，曾在駐美代表處雙橡園密會「戰爭白手套」組織「美國精神」創辦人，介紹該組織在烏克蘭的工作，以及如何擴大在台運作。徐巧芯質疑，民進黨積極配合「美國精神」，是否認為台灣的將來，就是伊拉克、阿富汗、敘利亞，及烏克蘭？

賴清德競總發言人戴瑋姍則回應，國民黨口中的「密會」，不過就是一般聚會，對於國民黨近日接二連三的烏龍爆料，也再次證實真的是選情告急。戴瑋姍並強調，世界上很少有曾經擔任執政黨的國家，會不斷恐嚇民眾有戰爭，事實上是當台灣人很自信地做出自己的選擇，台灣就往前進一步，過去這8年台灣的各項進展就是最好的證明。

SOA是成立於2003年的非營利組織，該組織是在美國911後、為應對社會災變所成立，與美國軍隊和外交官合作，在民主受威脅的國家提供各種援助，其專案遍佈全球80多個國家，包括阿富汗、伊拉克、烏克蘭、西非與台灣。SOA強調，其工作是盡國家所能提供的一切資源來支持這些地方，使其更安全，以促全球安全穩定。

SOA去年和我國消防署與智庫「壯闊台灣聯盟」簽訂合作備忘錄，合作試辦以社區為單位的緊急應變民防組織，SOA也提供緊急應變訓練與裝備器材，以提升第一線的災難應變能力。

Photo Credit: SOA官網 SOA與「壯闊台灣」合作急救課程。

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責任編輯：翁世航