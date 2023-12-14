日本內閣異動：自民黨爆政治獻金醜聞，岸田拔除安倍派全數閣員，林芳正接任內閣官房長官

日本內閣異動安倍派全遭拔除，前外相林芳正將接任內閣官房長官

（中央社）日本自民黨內部爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，首相岸田文雄今（14）日調整相關人事，目前異動名單出爐，內閣官房長官將由前外務大臣林芳正接任，其他異動包括齋藤健任經濟展業大臣、松本剛明任總務大臣，以及坂本哲志任農林水產大臣。

日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實，傳出派閥核心「5人小組」全數涉入，這5人包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成。其中，松野疑似收受「回扣」且未刊載在政治獻金收支報告書上，近5年累計金額可能超過1000萬日圓。

預計這次將因這場風暴被撤換的閣員包含松野博一、西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎。此外，高木毅已向幹事長茂木敏充表達辭意，萩生田光一也將在今日向自民黨總裁（黨主席）岸田提出辭呈。

岸田13日晚間親上火線舉行記者會，表明12月14日將著手調整閣員等人事，並表示將竭盡全力挽回民眾對政治的信賴。

至於接任的閣員人選，《日本放送協會》（NHK）晚間報導，岸田將指派前外務大臣林芳正接任內閣官房長官，他屬於岸田派。經濟產業大臣由無派閥的前法務大臣齋藤健擔任，總務大臣是麻生派的松本剛明，農林水產大臣則是森山派的坂本哲志。

62歲的林芳正在岸田派擔任座長，他過去曾任5屆參議員，並在前年首度當選眾議員。至今為止，他曾任防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣，並在今年9月岸田內閣改組之前擔任外務大臣，有豐富的閣僚經驗，並以知識淵博、應對沉穩著稱。

新任經濟產業大臣、64歲的齋藤健在2009年首度當選眾議員，曾任經濟產業省的課長與埼玉縣副知事，以及環境政務官與農林水產副大臣。他在2017年首度入閣，擔任安倍內閣的農林水產大臣，並在去（2022）年11月接任因為失言而辭職的前法務大臣葉梨康弘，任期至今年9月為止，在自民黨內以無派閥身分活動。

新任總務大臣、64歲的松本剛明屬於麻生派。他曾經是銀行職員，父親是前防衛廳長官松本十郎。他在2000年首度當選眾議員，當時隸屬民主黨。在民主黨執政期間，他曾任職外務大臣、眾議院議院運營委員長，但民主黨成為在野黨後，他因為安保法制等與黨意見分歧而退黨，隨後加入自民黨。去年11月，他接替辭職的前總務大臣寺田稔，任期至今年9月為止，時隔3個月又回鍋任總務大臣，預料岸田是希望內閣由有經驗者接手，能盡快重建體制。

新任農林水產大臣、73歲的坂本哲志屬於森山派。他在2003年首度當選眾議員，曾任總務副大臣、自民黨的代理政務調查會長，以及菅義偉時期的地方創生擔當大臣，據悉是因為對農業方面政策有廣泛了解而被起用。

官房長官松野博一領頭，安倍派12人請辭

日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實，今天上午陸續有安倍派官員前往首相官邸與岸田文雄會面，並遞出辭呈，截至中午累計有4名閣僚、5名副大臣在內共12人請辭。

日本《富士電視台新聞網》（FNN）與《日本放送協會》報導，上午8時30分過後不久，內閣官房長官松野博一進入首相官邸，當被問到進退問題時，他表示「會在記者會上回答」。

農林水產大臣宮下一郎在上午9時左右訪問官邸並遞交辭呈。他面對記者提問時表示，「我的政治資金問題正在依法得到妥適處理，但為了不耽誤國政，我做出了提交辭呈的決定。」

經濟產業大臣西村康稔於上午9時過後進入官邸，並遞出辭呈。他對記者表示，「由於政治資金問題使得國民抱持疑慮，對政治感到不信任，對於造成這種情況，我再次表達歉意。」

安倍派的總務大臣鈴木淳司在上午9時30分過後進入首相官邸，並向官房長官松野博一遞出辭呈，之後會由松野轉交岸田。

他對記者表示，「我已經向松野官房長官提出辭呈。我們不能造成國政遲滯。安倍派全體受到諸多批判，這不僅是我自身的問題，身爲安倍派的一員，我必須離開政界。從地方議員的議員開始，到總務大臣，我度過了充實的時光，沒有留下特別的遺憾。」

鈴木隨後在總務省召開記者會，被記者問到是否有收到來自派閥的回扣，他回答，「我和秘書談過，好像有收到一些，必須調查過後才知道。」

松野在接近中午時召開記者會表示，「目前各界對於政治資金有各種猜疑，造成國民對政治的信賴動搖，我自己的政治資金收支報告書也受到各種指摘，為了避免延誤國政，我已經提出辭呈。」

松野表示，他已經向岸田遞交他自己，以及西村康稔、鈴木淳司、宮下一郎共4名閣僚的辭呈。

除4名閣僚之外，安倍派還有5名副大臣請辭，加上首相補佐官上野通子、財務政務官佐藤啓、防衛大臣補佐官和田義明提出辭呈，共計12名安倍派官員請辭。

松野表示，「岸田政權的政務不能推遲，我們一直以來都以最快速度處理國內外議題，作為這個小組的一員，我也該盡到自己的職責。」

他還強調了政府在應對疫情、針對物價上漲的經濟措施、促進工資上漲、強化育兒補助、嚴厲制裁俄羅斯入侵烏克蘭、提高防衛力的方面取得的成果，並表示這些「只有取得國民的理解和合作才能實現」，對國民表達了感謝。

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