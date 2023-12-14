日本內閣異動：自民黨爆政治獻金醜聞，岸田拔除安倍派全數閣員，林芳正接任內閣官房長官
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派閥會要求個人或企業以每人2萬日幣的價格購買餐券，資金上繳給派閥後，再分派給派閥所屬議員作為「回扣」。這中間過程如果公開，就不違反《政治資金規正法》，但這次爆出醜聞，問題就出在「回扣」沒有記錄在收支報告書中，變成了議員的「小金庫」。
日本內閣異動安倍派全遭拔除，前外相林芳正將接任內閣官房長官
（中央社）日本自民黨內部爆發政治獻金募款餐會申報不實疑雲，首相岸田文雄今（14）日調整相關人事，目前異動名單出爐，內閣官房長官將由前外務大臣林芳正接任，其他異動包括齋藤健任經濟展業大臣、松本剛明任總務大臣，以及坂本哲志任農林水產大臣。
日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實，傳出派閥核心「5人小組」全數涉入，這5人包括內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、自民黨政務調查會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅，及參議院幹事長世耕弘成。其中，松野疑似收受「回扣」且未刊載在政治獻金收支報告書上，近5年累計金額可能超過1000萬日圓。
預計這次將因這場風暴被撤換的閣員包含松野博一、西村康稔、總務大臣鈴木淳司、農林水產大臣宮下一郎。此外，高木毅已向幹事長茂木敏充表達辭意，萩生田光一也將在今日向自民黨總裁（黨主席）岸田提出辭呈。
岸田13日晚間親上火線舉行記者會，表明12月14日將著手調整閣員等人事，並表示將竭盡全力挽回民眾對政治的信賴。
至於接任的閣員人選，《日本放送協會》（NHK）晚間報導，岸田將指派前外務大臣林芳正接任內閣官房長官，他屬於岸田派。經濟產業大臣由無派閥的前法務大臣齋藤健擔任，總務大臣是麻生派的松本剛明，農林水產大臣則是森山派的坂本哲志。
62歲的林芳正在岸田派擔任座長，他過去曾任5屆參議員，並在前年首度當選眾議員。至今為止，他曾任防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣，並在今年9月岸田內閣改組之前擔任外務大臣，有豐富的閣僚經驗，並以知識淵博、應對沉穩著稱。
新任經濟產業大臣、64歲的齋藤健在2009年首度當選眾議員，曾任經濟產業省的課長與埼玉縣副知事，以及環境政務官與農林水產副大臣。他在2017年首度入閣，擔任安倍內閣的農林水產大臣，並在去（2022）年11月接任因為失言而辭職的前法務大臣葉梨康弘，任期至今年9月為止，在自民黨內以無派閥身分活動。
新任總務大臣、64歲的松本剛明屬於麻生派。他曾經是銀行職員，父親是前防衛廳長官松本十郎。他在2000年首度當選眾議員，當時隸屬民主黨。在民主黨執政期間，他曾任職外務大臣、眾議院議院運營委員長，但民主黨成為在野黨後，他因為安保法制等與黨意見分歧而退黨，隨後加入自民黨。去年11月，他接替辭職的前總務大臣寺田稔，任期至今年9月為止，時隔3個月又回鍋任總務大臣，預料岸田是希望內閣由有經驗者接手，能盡快重建體制。
新任農林水產大臣、73歲的坂本哲志屬於森山派。他在2003年首度當選眾議員，曾任總務副大臣、自民黨的代理政務調查會長，以及菅義偉時期的地方創生擔當大臣，據悉是因為對農業方面政策有廣泛了解而被起用。
官房長官松野博一領頭，安倍派12人請辭
日本執政黨自民黨內最大派閥「安倍派」（清和政策研究會）爆發政治獻金募款餐會申報不實，今天上午陸續有安倍派官員前往首相官邸與岸田文雄會面，並遞出辭呈，截至中午累計有4名閣僚、5名副大臣在內共12人請辭。
日本《富士電視台新聞網》（FNN）與《日本放送協會》報導，上午8時30分過後不久，內閣官房長官松野博一進入首相官邸，當被問到進退問題時，他表示「會在記者會上回答」。
農林水產大臣宮下一郎在上午9時左右訪問官邸並遞交辭呈。他面對記者提問時表示，「我的政治資金問題正在依法得到妥適處理，但為了不耽誤國政，我做出了提交辭呈的決定。」
經濟產業大臣西村康稔於上午9時過後進入官邸，並遞出辭呈。他對記者表示，「由於政治資金問題使得國民抱持疑慮，對政治感到不信任，對於造成這種情況，我再次表達歉意。」
安倍派的總務大臣鈴木淳司在上午9時30分過後進入首相官邸，並向官房長官松野博一遞出辭呈，之後會由松野轉交岸田。
他對記者表示，「我已經向松野官房長官提出辭呈。我們不能造成國政遲滯。安倍派全體受到諸多批判，這不僅是我自身的問題，身爲安倍派的一員，我必須離開政界。從地方議員的議員開始，到總務大臣，我度過了充實的時光，沒有留下特別的遺憾。」
鈴木隨後在總務省召開記者會，被記者問到是否有收到來自派閥的回扣，他回答，「我和秘書談過，好像有收到一些，必須調查過後才知道。」
松野在接近中午時召開記者會表示，「目前各界對於政治資金有各種猜疑，造成國民對政治的信賴動搖，我自己的政治資金收支報告書也受到各種指摘，為了避免延誤國政，我已經提出辭呈。」
松野表示，他已經向岸田遞交他自己，以及西村康稔、鈴木淳司、宮下一郎共4名閣僚的辭呈。
除4名閣僚之外，安倍派還有5名副大臣請辭，加上首相補佐官上野通子、財務政務官佐藤啓、防衛大臣補佐官和田義明提出辭呈，共計12名安倍派官員請辭。
松野表示，「岸田政權的政務不能推遲，我們一直以來都以最快速度處理國內外議題，作為這個小組的一員，我也該盡到自己的職責。」
他還強調了政府在應對疫情、針對物價上漲的經濟措施、促進工資上漲、強化育兒補助、嚴厲制裁俄羅斯入侵烏克蘭、提高防衛力的方面取得的成果，並表示這些「只有取得國民的理解和合作才能實現」，對國民表達了感謝。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。