《背後操控行為決定，你卻不知道的慣性思維》：「確認偏誤」——無視質疑的信念，你只相信你想相信的
我們想讓你知道的是
《背後操控行為決定，你卻不知道的慣性思維》集結邁爾斯發現的奇妙真理，是一本以人為本發人深省的知識趣聞書籍，40個篇章蘊含著他對人類日常生活的洞察，羅列出千奇百怪的行為現象與各種心理學的實驗研究，只為了回答這個哲學、歷史、科學都在苦苦追尋的萬年問題——我們如何認識自己？
文：大衛．G．邁爾斯（David G. Myers）
第36章 確認偏誤，無視質疑的信念
《紐約時報》專欄作家羅斯．多塞特（Ross Douthat）是一名保守派人士，他表示不少人震驚於「保守派人士居然如此堅信二○二○年的總統大選勝利是被民主黨偷走」的，並表示這種現象有一部分是因為「強烈的信念會刺激人去尋找證據」以證明自身看法。
多塞特所說的原因其實就是確認偏誤，即在評估自身信念時，人會主動去尋找支持（而非質疑）此信念的證據，是一種人類固有的傾向。
確認偏誤已經成為社會心理學對公眾意識分析的一大貢獻，但這種現象的基礎是為何？既然知道確認偏誤會使人堅持錯誤的信念，那人們是否應該質疑自己的核心信念呢？為探索這種尋找證據支持（而非反對）自身想法的渴望，心理學家彼得．華生（Peter Wason）找來了一群英國學生，並給他們三個數字（二、四、六），告訴他們這組數字是有規律的。他們的任務就是要產出一組數字，以找出二、四、六背後的規律，並由華生判斷他們產出的數字是否符合規律。等學生測試多次並確信自己已經找出規律後，他們就要公布自己的數字組合。
假設你也參與了華生的實驗，你覺得這三個數字的規律是什麼？你又會提出哪三個數字來測試此規律？
實驗結果：雖然大多數學生找出的規律都不正確，但卻從不懷疑自己的答案。
一般來說，學生都會先在腦中形成一個錯誤的想法（例如「一次加二」），接著開始尋找可以確認想法的證據。「四、六、八可以嗎？」「對，可以。」「二○、二二、二四可以嗎？」「可以。」「二○○、二○二、二○四可以嗎？」「也說得通。」「我知道了，規律就是加二」。但如果要找出華生真正的規律（任三個升序的數字），參與者還必須用不是加二的數字串來嘗試證明自己的直覺是錯誤的。
確認偏誤也會影響人的社交信念，研究員馬克．施耐德與威廉．史旺（William Swann）透過實驗要求參與者靠提問查出某人的個性是否外向。大多數參與者的策略都是找出確認對方外向的資訊，例如問對方「如果你想炒熱派對的氣氛會怎麼做？」而不是「你覺得自己無法對人敞開心扉的原因是什麼？」若研究人員要求參與者查出對方是不是內向的人，他們大多也會採用相同策略。所以參與者大多都能從對方身上發現自己想評估的特徵，換言之，你求什麼自然就會得到什麼。
此現象也會在日常生活中出現，當某種信念在內心形成（如疫苗會引發自閉症、性取向是可以改變的、選舉是被有心人士操弄等），我們便會去尋找能證實自身信念的證據。
確認偏誤不分政黨，針對某些議題，如氣候變遷、槍枝問題、同性婚姻等，保守派與自由派都很有默契地摀住耳朵，不聽另一方的論點。當一個人相信制度性種族主義確實存在（或不存在），他便會被相關的新聞報導、臉友與證據吸引，並對質疑自身信念的消息視而不見。
詩人羅勃特．白朗寧（Robert Browning）深諳此人性的弱點，所以在詩中寫道「你的想法／決定你將踏上哪種尋道的路：你的終點／是你心中的欲求」。此現象會助長另社會心理學的另一個概念，那就是信念固著，而信念固著與確認偏誤一樣，都是一種動機性推理（motivated reasoning）。
史丹佛大學研究團隊（由克雷格．安德森［Craig Anderson］領軍）做過一項實驗，請學生思考喜歡冒險的人會成為優秀或差勁的消防員。研究人員讓半數學生閱讀行事莽撞的人成為優秀消防員的案例，以及謹慎行事的人無法成為優秀消防員的案例，並讓另一半學生閱讀相反案例。
等學生心中都有答案後，研究人員要求他們解釋自己的觀點，其中一群學生說：「喜歡冒險的人本來就比較勇敢啊。」持相反意見的另一群學生給出的解釋也相當直白，他們說：「生性謹慎的人比較不會出意外啊。」
後來研究人員告訴所有學生這些新聞都是捏造的，並問他們現在對此問題的看法是否回歸中立。答案是否定的，即便研究人員已經證實這些資訊是假的，但他們內心早已產生各種解釋，證明他們一開始的結論可能是正確的。也就是說，他們剛形成不久的信念已經有了證據支持，即便證據已經被推翻，其力度依舊不減。研究人員得出的結論如下：「人類緊抓自身信念的力度往往會超越邏輯與規範。」
確認偏誤與信念固著是否就是某些信條難以與時俱進的原因？思考自身信念與探討這些信念為何為真，是否代表我們會越接近不一致的真理？為了避免這種不斷確認自身信念（無論真偽）的堅持，我們是否必須懷疑一切事物？
信念（如「選舉舞弊是常態」）一旦形成，確實要費很大的力氣勸說才能改變，但我們也沒必要因此成為虛無主義的信徒，拒絕相信一切事物，因為：
① 循證式思辨思維是有用的。證據可以改變人的思維，假設我認為雷諾市位於洛杉磯以東、亞特蘭大位於底特律市東邊、羅馬在紐約以南，那麼我只要查一下地球儀就會知道自己是錯的。可能我過去認為子女的人格是由教養技巧決定，或是國內犯罪率這幾年持續走高，又或者是大腦會壓抑創傷經歷，但實驗證據會證明我是錯的。只要承認自己並非完人，我們便能擁有至少一些知性謙遜。
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
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總結
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