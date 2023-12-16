通往自由的彼岸：如何以區塊鏈創造數位民主？

彼岸正進行台北區塊鏈週，相對於香港區塊鏈的討論侷限在金融，相關大型活動被包含到FinTech Week，台灣的區塊鏈活動還會涉獵民主、自治、公共財等議題，舉辦Funding The Commons、DAO Taipei等港人聞所未聞的論壇。

可惜，我在台北出席了首發的NFT Taipei論壇討論「如何透過區塊鏈創造數位民主？」後，就因為香港的自媒體高峰會回家，錯過區塊鏈週後續的所有活動。然而，即使跟朋友見面圍爐，討論事實查核、網絡安全、收費籌款、AI對新聞業的影響等在公民社會普通不過的議題都被打壓，先後兩次被場地方取消預約，活動被逼改為線上舉行，永續限聚。諷刺的是，與此同時政府不斷要求市民關心社區，提高一倍經費無所不用其極宣傳跟高峰會同一週末舉行的區議會選舉，投票率卻從上屆2019年的71.23%掉到史上最低的27.54%。背後原因，心照不宣。

雖然肉身缺席台北區塊鏈週，我想我還是可以用「命題作文」的方式參與，淺述「如何透過區塊鏈創造數位民主」，更公開地回應主持的提問，順便補完我在現場說得不夠清楚的地方。

甚麼是數位民主？

我會分兩個層面理解數位民主。

首先，但凡使用數位技術改善民主，比如提高效率，加強透明度等等，我都會視為數位民主。香港剛剛舉行的區議會選舉以電子選民登記冊派票，就是最現成的例子，至於登記冊居然出現失誤，那是別話了。除此以外，提供電子投票的選擇，讓行動不便或者未能回港的選民得以參與，也是數位民主，以資訊科技提高民眾參與；不過，以上純粹舉例，絕非鼓勵港府這樣做，畢竟連最基本的選民登記冊，處理史上最低投票率的使用量都能出事，電子投票還牽涉保安、隱私等多方面考量，建議港府還是別碰為妙。

不妨從簡單入手，即使是最基本，透過電郵發放候選人電子版政綱，也算是數位民主了。別因為低技術就小看這些安排，相信不少人跟我一樣，前陣子一收到紙本政綱就直接回收，電子版政綱除了有助環保，還能大大促進史檔備份，日後能輕易找回候選人曾經的承諾；如果製作時能加入結構式資料的考慮，更能為程序或AI分析整理奠定基礎。

以上說的是如何在物理世界使用數位技術改善民主，數位民主的另一個層面是，如何在數位世界實踐民主，兩個層面不分高低，互相補足；不過，後者才是我一直以來最為關心的議題，也是本文的主角。

圖片來源：動畫《進擊的巨人》劇照／圖片由作者提供

如何創造數位民主？

每當我們看到「民主」兩個字，前面搭配的動詞往往是「推動」或者是「爭取」，幾乎不會看到「創造民主」的說法；訂出「如何透過區塊鏈創造數位民主？」這道題目，正好反映區塊鏈週以至台灣整體在數位民主的領域走在世界前沿。

三個動詞，分別意味著實現民主的三條路徑，跟當權者溝通、走進議會推動民主，是局內人的典型；媒體監察、公民發聲、上街遊行，甚至以示威、絕食等更激烈的手法爭取民主，則是局外人的典型。在過往，走入建制當官當議員和在建制外參與公民社會，已經概括了民主之路，有志實現民主的同代人，畢業後要麼當議員助理，要麼就是競選議員，再不然就是投身關注各種議題的非政府組織，有人飛上枝頭當上黨主席，有人鋃鐺入獄，也有人被逼流亡海外甚至被懸紅通緝，那是後話了。

但是，科技的發展漸漸催生出第三路徑：在數位世界創造民主。之所以說「創造」，除了因為由無到有，更重要是有別於在物理世界推動或爭取，數位世界的民主不必獲得許可，permissionless。隨便舉個例子，在Facebook開設一個氣候暖化關注組，廣納世界各地關心這個議題的成員，實現「網上結社自由」，再引入如推選版主等民主治理，全都不需要獲得政權的許可。

不過，如果明天Facebook受壓配合政權下線個別粉專，甚至香港政府立法管制「網上結社」，極速在立法會三讀通過，我並不會感到驚訝。法律的覆蓋層面是動態的，有些政權無時無刻都想管得更多，但是同時，資訊科技也持續創造出新的可能性，互聯網更加催生出一整個平行世界。以上粉專的例子，二十年前還超乎一般人的想像，現在卻不過是老舊板斧，只需幾個按鍵就能做到。要創造民主，就要當個超越者，走在體制的腳步前面，在資訊科技產生出新的可能性，而管治之手還未伸延到這個領域前的空隙著手。

有說，既然人有身體，有衣食住行的需求，意味著民主必須依附在物理世界。我當然不會否定人類各種基本生活所需，不過，除非我們只在物理層生存，否則總會有較上層的生活。以時間算，撇除睡覺，我上網的時間就遠超到處遊走、跟人互動的時間。換了是以前，可能這會被視為宅男的行徑，但近年當我在巴士看風景，看到的卻是不論老幼，大部份人比我沉迷手機屏幕得多。事實上，「上網」這個詞已經徹底過時，沒有下，哪來上？現代人既生活在物理世界也生活在數位世界，互聯網本身是一整個平行世界，只要能以數據承載的活動都能實現，本年自媒體高峰會就是最佳示範，政權可以向所有場地方施壓取消預約打壓活動，卻難以阻撓網上的討論會。

誠然，有些東西最終還是需要物理層面落實，如解決氣候暖化就必須國家政府的配合，但在跟物理世界對接之前，數位世界本身還存在很大的空間去實踐民主，畢竟民主不是四年投一次票，然後坐等明君的德政，而更多是公民的討論和參與。自媒體高峰會改於網上舉行，消極地看是被打壓後無可奈何的結果，但我更願意積極地看，這是海闊天空，突破物理限制後更多人得以參與，討論更有效率，資料整理更加簡單；沒法見面圍爐的確遺憾，但活動的民主成分並未因而減少分毫。

區塊鏈跟創造數位民主有甚麼關係？