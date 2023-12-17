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2023/12/17,
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葛來儀等人的美中台三方再保證建議，存在許多邏輯上的矛盾

葛來儀等人的美中台三方再保證建議，存在許多邏輯上的矛盾
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

三位知名美中關係研究學者近日發文，提出在要確保台海穩定，美中台要向對方實行可信的再保證，還呼籲賴清德若勝選應考慮凍結台獨黨綱。該文在兩岸三地引起很大反響。時評人鄧聿文指出，文章在對兩岸提出的再保證上，存在邏輯矛盾。

文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Weiss）和柯慶生（Thomas Christensen）三位美國學者，前不久刊發在《外交事務》網站上的題為〈台灣與威懾的真正來源〉長文，提出在美中台三方關係中，要確保台海穩定，使威懾真正有效，美國、中國和台灣都要向對方實行可信的再保證。

該文在兩岸三地引起很大反響，尤其它要賴清德當選後凍結台獨黨綱的提議，由於台灣已進入選戰，成為一個話題。

文章對中國建議，為了增強對和平進程的承諾的可信度，北京應該減少在台海周邊的軍事行動，空中和海上演習應該恢復到過去以海峽中線為界的狀態，還應修改反分裂法中有關認為和平統一不再可能時，對台灣使用武力的權力的修辭，保證只要台灣不追求正式獨立，就不會使用武力。

對台灣，文章建議，只要解放軍不攻擊台灣，就不會追求獨立或永久分離；避免如舉行公投改變台灣官方，或修改領土主張以排除中國等潛在的挑釁行動，無論誰當選為台灣下一任領導人，都需要令北京確信，它無意從根本上改變現狀；台北不應排除最終兩岸和平統一的可能性（只要這樣的舉動得到台灣人民的同意），也不應採取將這一結果永久封閉的行動；為了防止戰爭，台北還必須讓北京的領導人相信，和平統一仍然是可能的。

三位學者對美國也提出了詳盡建議，比如他們認為，美國政府應該提供一份全面而高層次的聲明，闡述其「一個中國」政策，並用美國人民能理解的語言，解釋台灣對美國的重要性，而不僅僅是機械地重複美國「一個中國」的政策，更完整的聲明，如由國家安全顧問或國務卿發表的演講，應重申拜登（Joe Biden）據稱向中國領導人明確表達的立場，包括美國不支持台灣獨立，反對任何一方單方面改變現狀，不追求「兩個中國」或「一中一台」的政策，也不尋求將台灣作為遏制中國的策略的一部分或鼓勵台北走向獨立。這樣的聲明應包括先前政府提供的保證，即美國將接受雙方和平達成、且得到台灣人民同意的任何結果。

文章的邏輯矛盾

以三位學者長期研究兩岸問題，當然非常清楚目前台海局勢很容易導向兩岸發生軍事衝突，所以他們認為有必要在此時拋出這篇帶有策論性質的文章。從外界看來，他們的用意是好的，但問題在於，所提的三方再保證是否能夠被三方各自接受，對此，有加以進一步辨析的必要。

三位學者文章在對兩岸提出的再保證上，存在邏輯矛盾。

對中國，建議保證只要台灣不追求正式獨立，北京就不會使用武力；對台灣，建議只要解放軍不攻擊，台北就不會追求獨立或永久分離。然而，這兩個再保證的前提是相互衝突的，誰先邁出第一步就成問題。有人會說，兩岸的再保證可以同時進行，就避免衝突問題。理論上當然可以這樣做，可現實是兩岸恰恰互不信任，尤其中國，對賴清德完全沒有互信，這種情況下，怎麼做到雙方同時進行再保證？

三位學者也沒有認識到，或者他們不認為（很多人在這點上和他們的看法一樣），習近平是決意要統一台灣的，那美國和台灣怎麼辦？看得出，他們寫這個文章是不願美國軍事捲入可能的台海戰爭，這樣美國和台灣向中國發出的再保證，邏輯上就必然導向中國的和平統一，實際上文中確有這種提議。

但賴清德會向中國發出這種再保證嗎？台灣學者就認為，賴不會在美國壓力下凍結台獨黨綱，否則無法向深綠勢力交代，退一步，即便他真的凍結了台獨黨綱，也不能讓中國相信他不會去中化，搞事實台獨。

中國豈止不信任賴，對國民黨的正副總統參選人侯友宜和趙少康同樣不信任。

侯趙日前拋出了他們的兩岸政策。趙少康最近到台中市與學生對談時，表示如果中國希望兩岸和平相處，他與侯友宜都會向中國要求，共機不可越過「海峽中線」，共艦不能繞台，停止對台武力恫嚇，可能還可以要求中國，讓中華民國的軍事觀察員過去看沿海軍事部署，要求對台部署飛彈要減量，並表示台灣要建立三套防線，決戰境外。

趙還在台灣一期政論節目中重申了他的這些兩岸政見。當主持人問他是不是有些一廂情願，他說他向中國承諾不獨。看趙的意思，我以不獨向你表達了善意，你就應該用這些來回應我的善意。然而他又表示，台灣在軍事還是要靠美國。那麼問題來了，當中國向他提出台灣停止向美國採購武器，他是否能夠做到，如果做不到，單憑一句「不獨」就能讓中國相信你的善意，未免太天真了點。

同樣，美國在這方面能夠向中國發出的訊號也會很弱，不足以讓北京認為美國會支持中國的和平統一。

美中觀點的差異

這篇文章的主旨實際是要表達，強化美國對中國的威懾效果，美台就要給中國提供清晰有用的再保證。但他們可能又犯了一個美國人通常具有的自以為是的毛病，即迫不得已美國捲入台海戰爭，最終是會打敗中國的，只是代價大了點，所以應該盡量避免。然而，中國不這樣認為。中國信心滿滿，若台海爆發戰爭，美國介入，是討不到便宜的。

對於中美在台海發生軍事衝突，誰最終會贏，是個見仁見智的事情，只有真正發生才知道。但當中國認為能夠打敗美國的武力干預，美國對中國軍事威懾的有效性不說完全沒有，也是大大減少。


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