葛來儀等人的美中台三方再保證建議，存在許多邏輯上的矛盾
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三位知名美中關係研究學者近日發文，提出在要確保台海穩定，美中台要向對方實行可信的再保證，還呼籲賴清德若勝選應考慮凍結台獨黨綱。該文在兩岸三地引起很大反響。時評人鄧聿文指出，文章在對兩岸提出的再保證上，存在邏輯矛盾。
文：鄧聿文（政治評論員、獨立學者、中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）
葛來儀（Bonnie Glaser）、白潔曦（Jessica Weiss）和柯慶生（Thomas Christensen）三位美國學者，前不久刊發在《外交事務》網站上的題為〈台灣與威懾的真正來源〉長文，提出在美中台三方關係中，要確保台海穩定，使威懾真正有效，美國、中國和台灣都要向對方實行可信的再保證。
該文在兩岸三地引起很大反響，尤其它要賴清德當選後凍結台獨黨綱的提議，由於台灣已進入選戰，成為一個話題。
文章對中國建議，為了增強對和平進程的承諾的可信度，北京應該減少在台海周邊的軍事行動，空中和海上演習應該恢復到過去以海峽中線為界的狀態，還應修改反分裂法中有關認為和平統一不再可能時，對台灣使用武力的權力的修辭，保證只要台灣不追求正式獨立，就不會使用武力。
對台灣，文章建議，只要解放軍不攻擊台灣，就不會追求獨立或永久分離；避免如舉行公投改變台灣官方，或修改領土主張以排除中國等潛在的挑釁行動，無論誰當選為台灣下一任領導人，都需要令北京確信，它無意從根本上改變現狀；台北不應排除最終兩岸和平統一的可能性（只要這樣的舉動得到台灣人民的同意），也不應採取將這一結果永久封閉的行動；為了防止戰爭，台北還必須讓北京的領導人相信，和平統一仍然是可能的。
三位學者對美國也提出了詳盡建議，比如他們認為，美國政府應該提供一份全面而高層次的聲明，闡述其「一個中國」政策，並用美國人民能理解的語言，解釋台灣對美國的重要性，而不僅僅是機械地重複美國「一個中國」的政策，更完整的聲明，如由國家安全顧問或國務卿發表的演講，應重申拜登（Joe Biden）據稱向中國領導人明確表達的立場，包括美國不支持台灣獨立，反對任何一方單方面改變現狀，不追求「兩個中國」或「一中一台」的政策，也不尋求將台灣作為遏制中國的策略的一部分或鼓勵台北走向獨立。這樣的聲明應包括先前政府提供的保證，即美國將接受雙方和平達成、且得到台灣人民同意的任何結果。
文章的邏輯矛盾
以三位學者長期研究兩岸問題，當然非常清楚目前台海局勢很容易導向兩岸發生軍事衝突，所以他們認為有必要在此時拋出這篇帶有策論性質的文章。從外界看來，他們的用意是好的，但問題在於，所提的三方再保證是否能夠被三方各自接受，對此，有加以進一步辨析的必要。
三位學者文章在對兩岸提出的再保證上，存在邏輯矛盾。
對中國，建議保證只要台灣不追求正式獨立，北京就不會使用武力；對台灣，建議只要解放軍不攻擊，台北就不會追求獨立或永久分離。然而，這兩個再保證的前提是相互衝突的，誰先邁出第一步就成問題。有人會說，兩岸的再保證可以同時進行，就避免衝突問題。理論上當然可以這樣做，可現實是兩岸恰恰互不信任，尤其中國，對賴清德完全沒有互信，這種情況下，怎麼做到雙方同時進行再保證？
三位學者也沒有認識到，或者他們不認為（很多人在這點上和他們的看法一樣），習近平是決意要統一台灣的，那美國和台灣怎麼辦？看得出，他們寫這個文章是不願美國軍事捲入可能的台海戰爭，這樣美國和台灣向中國發出的再保證，邏輯上就必然導向中國的和平統一，實際上文中確有這種提議。
但賴清德會向中國發出這種再保證嗎？台灣學者就認為，賴不會在美國壓力下凍結台獨黨綱，否則無法向深綠勢力交代，退一步，即便他真的凍結了台獨黨綱，也不能讓中國相信他不會去中化，搞事實台獨。
中國豈止不信任賴，對國民黨的正副總統參選人侯友宜和趙少康同樣不信任。
侯趙日前拋出了他們的兩岸政策。趙少康最近到台中市與學生對談時，表示如果中國希望兩岸和平相處，他與侯友宜都會向中國要求，共機不可越過「海峽中線」，共艦不能繞台，停止對台武力恫嚇，可能還可以要求中國，讓中華民國的軍事觀察員過去看沿海軍事部署，要求對台部署飛彈要減量，並表示台灣要建立三套防線，決戰境外。
趙還在台灣一期政論節目中重申了他的這些兩岸政見。當主持人問他是不是有些一廂情願，他說他向中國承諾不獨。看趙的意思，我以不獨向你表達了善意，你就應該用這些來回應我的善意。然而他又表示，台灣在軍事還是要靠美國。那麼問題來了，當中國向他提出台灣停止向美國採購武器，他是否能夠做到，如果做不到，單憑一句「不獨」就能讓中國相信你的善意，未免太天真了點。
同樣，美國在這方面能夠向中國發出的訊號也會很弱，不足以讓北京認為美國會支持中國的和平統一。
美中觀點的差異
這篇文章的主旨實際是要表達，強化美國對中國的威懾效果，美台就要給中國提供清晰有用的再保證。但他們可能又犯了一個美國人通常具有的自以為是的毛病，即迫不得已美國捲入台海戰爭，最終是會打敗中國的，只是代價大了點，所以應該盡量避免。然而，中國不這樣認為。中國信心滿滿，若台海爆發戰爭，美國介入，是討不到便宜的。
對於中美在台海發生軍事衝突，誰最終會贏，是個見仁見智的事情，只有真正發生才知道。但當中國認為能夠打敗美國的武力干預，美國對中國軍事威懾的有效性不說完全沒有，也是大大減少。
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。