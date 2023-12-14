2024年第77屆坎城影展宣布《芭比Barbie》導演葛莉塔潔薇擔任評審團主席，寫下影展首例

隨著柏林影展前幾日公布明年評審團主席為露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong'o）之後，名列三大影展之一的坎城影展，則在今（14）日跟進，公布明（2024）年評審團主席為葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）。這是歷史性的一刻，代表坎城影展主競賽評審團迎來了首位美國女導演主席。

葛莉塔潔薇今（2023）年交出了《芭比Barbie》，全球票房進帳14.41美元，而到了北美獎季也大放異彩，於前日公布的金球獎入圍囊括9項提名，如今又接下坎城影展評審團主席，是這一年最受矚目的女性電影人之一。

對於接下明年第77屆坎城影展評審團主席，根據《綜藝報》指出，葛莉塔潔薇說：「我喜歡電影——我喜歡製作它們；我喜歡看電影——我喜歡談論它們。作為影迷，坎城影展一直是世界電影語言的巔峰。」

葛莉塔潔薇持續說道：「在一個脆弱的地方，在一個充滿陌生人的黑盒子中，我最喜歡待在那，觀看全新的電影。能夠擔任坎城影展評審主席，我感到震驚、激動和謙卑。我迫不及待地想看看我們所有人都將迎來怎樣的旅程！」

葛莉塔潔薇成為首位擔任坎城影展評審團主席的美國女導演。現年40歲的葛莉塔潔薇，也是繼1966年31歲的索菲亞羅蘭（Sophia Loren）之後，最年輕的坎城評審團主席。至於坎城影展首位女性評審團主席出現在1965年，由英國女演員奧莉薇亞德哈維蘭（Olivia de Havilland）擔任。

而對於葛莉塔潔薇，坎城影展主席Iris Knobloch以及藝術總監Thierry Frémaux共同表示：「這是顯而易見的選擇，葛莉塔潔薇大膽地體現了世界電影的復興，而每年坎城影展都是世界電影的先驅。同時，葛莉塔潔薇也是打破障礙、混合流派的時代代表，進而提升智慧和人文主義的價值觀。」

Photo Credit: GettyImages 葛莉塔潔薇

葛莉塔潔薇至今獨立交出了3部導演作品，包含《芭比Barbie》、《她們》以及《淑女鳥》，而葛莉塔潔薇除了執導之外，也與其伴侶名導諾亞包姆巴赫（Noah Baumbach）多次合作。

諾亞包姆巴赫執導的《白噪音》、《紐約新鮮人》、《紐約哈哈哈》、《愛上草食男》等片，皆由葛莉塔潔薇擔任演員演出，而極富才華的兩人，在《芭比Barbie》中也共同擔任編劇，也迎來票房大熱。

回顧葛莉塔潔薇過往導演作品的票房成績，在2008年與喬斯萬伯格（Joe Swanberg）聯合執導了《夜晚與週末》，不過根據票房網站《Box Office Mojo》指出，《夜晚與週末》僅在北美獲得5430美元，基本上並不是一部走院線盛大放映的作品。

接著葛莉塔潔薇在2017年，獨立執導了《淑女鳥》，成為其導演生涯的首部劇情長片作品，本片由瑟夏羅南（Saoirse Ronan）主演，叫好叫座，僅用1000萬美元的預算，創造出北美4895萬美元、國際市場3002萬美元，總計7898萬美元的成績。

除了票房之外，獎項上也入圍北美影壇最具指標性意義的奧斯卡5項大獎，包含最佳影片、導演、女主角、女配角、原創劇本，也讓葛莉塔潔薇成為影史少數入圍奧斯卡最佳導演的女性影人，實屬難能可貴。

影史入圍奧斯卡最佳導演的女性影人則還有《七美人》里娜韋特繆勒（Lina Wertmüller）、《悲憐上帝的女兒》倫達海恩絲（Randa Haines）、《潮浪王子》芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、《鋼琴師和她的情人》《犬山記》珍康萍（Jane Campion）、《愛情不用翻譯》蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）、《小太陽的願望》華蕾莉法里斯（Valerie Faris）、《危機倒數》《00:30凌晨密令》凱薩琳畢格羅（Kathryn Bigelow）、《游牧人生》趙婷、《花漾女子》艾莫芮德芬諾（Emerald Fennell）等人。

《淑女鳥》的成功，讓葛莉塔潔薇除了演員的身份之外，導演能力也備受讚譽。而在《淑女鳥》之後，葛莉塔潔薇則在2019年執導出《她們》，同樣找來瑟夏羅南主演，其餘主要演員則有佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）、艾瑪華森（Emma Watson）、伊麗莎斯坎倫（Eliza Scanlen）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）、梅莉史翠普（Meryl Streep）等人。

《她們》時代背景為美國於1861年發生的南北戰爭，而片中集結一票明星，時代劇加上多位具有人氣的演員，讓《她們》的製作預算來到4000萬美元，高出《淑女鳥》不少。至於《她們》則為好萊塢大型片廠索尼影業的製作發行，與《淑女鳥》當時正在站穩腳步的獨立廠牌A24不同，葛莉塔潔薇肩負的商業壓力更加巨大。

不過，《她們》也在票房口碑以及獎項上交出佳績，北美獲得1.08億美元；國際市場拿下1.10億美元，兩者幾乎各佔一半，總計2.18億美元，也是一次商業上的成功。

獎項上，《她們》也入圍了奧斯卡6項大獎，包含最佳影片、女主角、女配角、改編劇本、服裝設計、原創配樂，最終抱回服裝設計獎。