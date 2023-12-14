阿爾巴尼亞利用ChatGPT分析翻譯加入歐盟相關法規，宣稱「省下數百萬歐元律師團隊」
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阿爾巴尼亞政府將使用ChatGPT，將數千頁歐盟法律措施和條款翻譯成阿爾巴尼亞語，並將其整合到現有的法律體系中，同時也將人工智慧納入政府數位服務平台、採購系統等領域，而這背後與阿爾巴尼亞出生的OpenAI技術長穆拉蒂有著重要關聯......
身為歐洲最親歐盟的國家之一，巴爾幹半島國家阿爾巴尼亞絕大多數民眾都支持加入歐盟，但雖然早在2009年阿爾巴尼亞就加入了北約，直到2014年歐盟才接納阿爾巴尼亞為候選國，自2018年歐盟批准阿爾巴尼亞展開入盟事宜後，又經過數個國家的否決而延宕，直到2022年7月，阿爾巴尼亞才被所有歐盟成員國准許，展開入歐審查程序。
然而，加入歐盟的申請流程涉及許多規章與法律的審視與修改，文書工作充滿細節而勞民傷財，對此阿爾巴尼亞決定與OpenAI旗下的ChatGPT配合，讓AI來進行翻譯、法規分析、變化影響判斷等工作，號稱能省下「一支由數百萬歐元的翻譯人員和律師所組成的部隊」，並加快程序。
關鍵人物：阿爾巴尼亞籍的OpenAI技術長穆拉蒂
在總理拉馬（Edi Rama）的推動下，阿爾巴尼亞將成為第一個在歐盟加入過程中使用AI的國家，如果成功，將對其他候選國的加入過程產生重大影響——而這背後與OpenAI首席技術長穆拉蒂（Mira Murati）有著重要關聯。
於OpenAI宮鬥期間曾短暫接手臨時CEO的穆拉蒂，出生於阿爾巴尼亞，之後移居美國學習電腦科學，於2016年加入OpenAI擔任工程師，並在2019年升為首席技術長，負責監督AI技術的研究和開發——其中就包括ChatGPT模型。
由於有這層連結，阿爾巴尼亞首相拉馬日前聯繫穆拉蒂提出合作邀約。報導歐盟事務的媒體《Euractiv》指出，拉馬表示自己「冒著被穆拉蒂當成開玩笑的風險，請她協助讓阿爾巴尼亞更快的加入歐盟——她笑了，她以為我在開玩笑。」
但最穆拉蒂馬同意了，OpenAI與阿爾巴尼亞國家資訊社會局（AKSHI）成立了一個聯合團隊，並在12月13日於布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，提出「阿爾巴尼亞人工智慧立法與法遵模型」的28萬頁報告。
科技媒體《IT Logs》分析，人工智慧將協助阿爾巴尼亞處理超過4000條法律法規的調整，預期能縮短加入歐盟所需的時間。
拉馬表示，「在12月13日布魯塞爾會議結束後，我將把阿爾巴尼亞人工智能模型成功測試的結果，作為阿爾巴尼亞的新年賀卡，呈交給所有歐盟領導人。」
總理拉馬：將把人工智慧引入政府的各個層面
除了加速歐盟申請流程，拉馬還計畫在法律體系、公共採購、財政與逃稅預防等方面，引入人工智慧的技術。
去年8月，阿爾巴尼亞政府即宣布將開始將ChatGPT整合進入阿爾巴尼亞政府的數位服務平台，使用虛擬操作員，利用ChatGPT提供即時回覆，預計將於2024年初上路。
拉馬指出，無論有多少人被司法懲罰，貪腐問題都將繼續存在，除非落實現代化與服務轉型——而這個時代賜予了我們數位科技與人工智慧。
此外，拉馬也將現有的採購流程描述為「古老的」，且造成太多採購人員和專員的困擾，「我們將AI引入採購流程⋯⋯因為數據將由AI而不是個人或公司收取，而得以對每個人透明。」
針對與阿爾巴尼亞合作的相關細節，以盡可能不受訪為名的OpenAI和穆拉蒂，一如既往的尚未發表任何回應。
新聞來源
- Albania to speed up EU accession using ChatGPT（Euractiv）
- Albania will become part of EU with the help of artificial intelligence and ChatGPT（IT Logs）
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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