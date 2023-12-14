阿爾巴尼亞利用ChatGPT分析翻譯加入歐盟相關法規，宣稱「省下數百萬歐元律師團隊」

身為歐洲最親歐盟的國家之一，巴爾幹半島國家阿爾巴尼亞絕大多數民眾都支持加入歐盟，但雖然早在2009年阿爾巴尼亞就加入了北約，直到2014年歐盟才接納阿爾巴尼亞為候選國，自2018年歐盟批准阿爾巴尼亞展開入盟事宜後，又經過數個國家的否決而延宕，直到2022年7月，阿爾巴尼亞才被所有歐盟成員國准許，展開入歐審查程序。

然而，加入歐盟的申請流程涉及許多規章與法律的審視與修改，文書工作充滿細節而勞民傷財，對此阿爾巴尼亞決定與OpenAI旗下的ChatGPT配合，讓AI來進行翻譯、法規分析、變化影響判斷等工作，號稱能省下「一支由數百萬歐元的翻譯人員和律師所組成的部隊」，並加快程序。

關鍵人物：阿爾巴尼亞籍的OpenAI技術長穆拉蒂

在總理拉馬（Edi Rama）的推動下，阿爾巴尼亞將成為第一個在歐盟加入過程中使用AI的國家，如果成功，將對其他候選國的加入過程產生重大影響——而這背後與OpenAI首席技術長穆拉蒂（Mira Murati）有著重要關聯。

於OpenAI宮鬥期間曾短暫接手臨時CEO的穆拉蒂，出生於阿爾巴尼亞，之後移居美國學習電腦科學，於2016年加入OpenAI擔任工程師，並在2019年升為首席技術長，負責監督AI技術的研究和開發——其中就包括ChatGPT模型。

由於有這層連結，阿爾巴尼亞首相拉馬日前聯繫穆拉蒂提出合作邀約。報導歐盟事務的媒體《Euractiv》指出，拉馬表示自己「冒著被穆拉蒂當成開玩笑的風險，請她協助讓阿爾巴尼亞更快的加入歐盟——她笑了，她以為我在開玩笑。」

但最穆拉蒂馬同意了，OpenAI與阿爾巴尼亞國家資訊社會局（AKSHI）成立了一個聯合團隊，並在12月13日於布魯塞爾舉行的歐盟峰會上，提出「阿爾巴尼亞人工智慧立法與法遵模型」的28萬頁報告。

科技媒體《IT Logs》分析，人工智慧將協助阿爾巴尼亞處理超過4000條法律法規的調整，預期能縮短加入歐盟所需的時間。

拉馬表示，「在12月13日布魯塞爾會議結束後，我將把阿爾巴尼亞人工智能模型成功測試的結果，作為阿爾巴尼亞的新年賀卡，呈交給所有歐盟領導人。」

Photo Credit: GettyImages

總理拉馬：將把人工智慧引入政府的各個層面

除了加速歐盟申請流程，拉馬還計畫在法律體系、公共採購、財政與逃稅預防等方面，引入人工智慧的技術。

去年8月，阿爾巴尼亞政府即宣布將開始將ChatGPT整合進入阿爾巴尼亞政府的數位服務平台，使用虛擬操作員，利用ChatGPT提供即時回覆，預計將於2024年初上路。

拉馬指出，無論有多少人被司法懲罰，貪腐問題都將繼續存在，除非落實現代化與服務轉型——而這個時代賜予了我們數位科技與人工智慧。

此外，拉馬也將現有的採購流程描述為「古老的」，且造成太多採購人員和專員的困擾，「我們將AI引入採購流程⋯⋯因為數據將由AI而不是個人或公司收取，而得以對每個人透明。」

針對與阿爾巴尼亞合作的相關細節，以盡可能不受訪為名的OpenAI和穆拉蒂，一如既往的尚未發表任何回應。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航