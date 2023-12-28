《深讀的技術》：「異物」就潛藏在支線和登場人物裡，這才是小說《罪與罰》的深邃之處
我們想讓你知道的是
當我們遇到不明白的事情時，常會不小心搬出自以為是的小聰明，用它來強行解釋那樣東西，然後覺得自己「好像懂了」。有時，我們不妨放下這些包袱，學習擁抱「異物」，用玩味的心情坦白地告訴自己：「雖然看不懂，但是這本書很厲害！」如此一來，你便能在人生的許多時刻體驗：「啊，這就是『親吻大地』的心情嗎？」「這就是斯維德利蓋洛夫的感覺嗎？」
文：秋満吉彦
玩味並享受「不懂的樂趣」
延續前面所提到的「與書化作一體」，說起來是很簡單，但是，當我們沉浸在閱讀的過程裡，一定會遇到一些無法消化的「異物」，宛如小石子般不停滾出。
尤其「名著」更是如此，無論你多想「委身於書」，難免都會稍稍碰壁。
我就舉杜斯妥也夫斯基的《罪與罰》（Crime and Punishment）來當作例子。
《罪與罰》故事大綱
在談論「異物」之前，我先介紹一下《罪與罰》的故事大綱。這是我讀的第一部杜斯妥也夫斯基的作品，與《卡拉馬助夫兄弟們》相比篇幅較短，而且好懂許多。我大概是在高中時讀的，印象中沒有卡住便順利讀完。
故事的主角拉斯柯爾尼科夫（Raskolnikov）是一位天資聰穎但一貧如洗的年輕人，他因為付不出學費，大學讀到一半不得不休學。拉斯柯爾尼科夫受到「一個細微的罪惡，可以透過一百個善行來補償」的思想所影響，擬定了一場殺人計畫，想要殺死以貪財聞名、四處放高利貸的老婦人，並用搶來的錢來幫助窮人。
怎知，這場殺人計畫在實行時發生了變數，他殺死的不只有老婦，還有當時在場的老婦的繼妹。
拉斯柯爾尼科夫開始逃亡，儘管受到罪惡感所苛責，但他說服自己「我只是殺了欺負窮人的傢伙」來正當化自己的行為，並用偷來的錢扶弱濟貧。即便如此，心中那股罪惡感依然無法抹消，使他日日夜夜感到痛苦。
拉斯柯爾尼科夫將自己的罪行告訴了一位虔誠的基督徒女子——索尼婭（Sonya），年輕的索尼婭被迫下海賣身以養家餬口，同時，她也是拉斯柯爾尼科夫誤殺的女子的朋友。索尼婭知曉了一切後，並沒有責怪他，只叫他「去贖罪吧」。
最後，拉斯柯爾尼科夫聽從索尼婭的勸告去自首，被送進西伯利亞的監獄、承認自己犯下的罪，並且改過自新，與追到西伯利亞的索尼婭結為連理。
《罪與罰》裡潛藏的「異物」
以上就是故事大綱，想必一般人都能接受，甚至覺得「原來如此，還不錯嘛」。
然而，「異物」就藏在支線和幾位登場人物裡，這才是《罪與罰》這部小說的深邃之處。
舉例來說，裡面有個叫斯維德利蓋洛夫（Svidrigailov）的有錢人，近乎跟蹤騷擾一般地迷戀拉斯柯爾尼科夫的妹妹杜尼雅（Dunya）。斯維德利蓋洛夫有過詐欺前科，在故事裡被描述成一位相當「討人厭」的男子。故事進行到一半，斯維德利蓋洛夫的妻子突然過世，令人懷疑：該不會是斯維德利蓋洛夫自己殺的吧？不僅如此，他偶然聽見主角向索尼婭坦承自己的罪，便以「妳的哥哥是殺人犯」作為要脅，想要逼迫妹妹杜尼雅就範。
但是，就連看似如此厚臉皮的男人，也會因為求婚被拒而心死，最後開槍自盡。死前，他把自己的財產分給了妓女索尼婭與尚未成年的未婚妻。
看到這裡，不禁讓人覺得他對杜尼雅是一片真心，似乎不是什麼壞人，在故事的前半與後半，這個人給人的感覺判若兩人。
究竟斯維德利蓋洛夫這號人物該如何定位？杜斯妥也夫斯基為何要讓這號人物登場呢？我真的完全搞不懂。
他的存在猶如「異物」，從我第一次讀《罪與罰》時便黏在心底。
還有另一點，主角拉斯柯爾尼科夫究竟是何時發現自己做錯事、想要認罪的呢？這對我來說也是一項「異物」，直到數年前，我重看了新出版的新譯版本，才發現自己誤會了一件事。
索尼婭勸他去自首後，他在前往警局的路上，想起自己第一次向索尼婭坦承殺人時，索尼婭叫他「親吻被你玷污的大地」。接著，他真的跪下來趴在地上，親吻了大地。
我在第一次讀時，以為拉斯柯爾尼科夫是在此刻悔悟、願意承認自己的罪，重讀時才發現並不是如此。
異物才有的「豐富滋味」
在上述看似悔改的場面之後，拉斯柯爾尼科夫依然反覆在心裡告訴自己「我沒有錯」，甚至當他被流放到西伯利亞的監獄之後，仍傲慢地認為自己跟其他人不一樣，因此受到其他囚犯所厭惡。
我仔細讀過新譯版本，發現直到故事的尾聲——拉斯柯爾尼科夫抓著來探望他的索尼婭的腿痛哭失聲的場面，才真正地悔改。
既然如此，他之前又為何要「親吻大地」？我本來以為他是出自於改過自新，如果不是的話，那個行為又有什麼意義呢？
老實說，此時此刻我依然無法參透。
但是，我決定不將這兩樣「異物」勉強解釋為「某種寓意」，而是好好將之存放於心裡，也因為如此，《罪與罰》在我心中成了一部豐富而獨特的作品。
當我們遇到不明白的事情時，常會不小心搬出自以為是的小聰明，用它來強行解釋那樣東西，然後覺得自己「好像懂了」。有時，我們不妨放下這些包袱，學習擁抱「異物」，用玩味的心情坦白地告訴自己：「雖然看不懂，但是這本書很厲害！」如此一來，你便能在人生的許多時刻體驗：「啊，這就是『親吻大地』的心情嗎？」「這就是斯維德利蓋洛夫的感覺嗎？」
感受異物是一項契機，它將帶領你去慢慢體會心中那些難以名狀的情緒和體驗。
書籍介紹
本文摘錄自《深讀的技術》，商周出版
作者：秋満吉彦
譯者：韓宛庭
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作者秋滿吉彥從二○一五年起就擔任NHK教育台讀書節目《用100分鐘了解名著》製作人，為了以每月一本的速度播放節目，至今為止讀過的書將近1000本。
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
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