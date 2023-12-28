《任何人都說服、想挺你的DISC性格溝通學》：利用「乒乓球法則」溝通最有效，順著性格和誰都能聊不停
我們想讓你知道的是
本書作者吳秀香是韓國首屈一指的心理對話法專家，他每年在各大企業、公家機關以及學校舉辦超過300場的演講活動，致力於教育心理學與諮商心理學研究，特別擅長傳授化解矛盾與恢復關係的對話方法。不論是面對職場主管、部屬、同事，還是對內對外的商談，他都有辦法一路溝通順暢，是如何辦到？只要根據對方的「性格類型」進行對話，並學會制定不同的對話策略，就就能夠提升人際間的信任與好感度！
文：吳秀香
溝通最有效的「乒乓球法則」
上班族對演講很感興趣。許多人在就業前報名演講課程，進行整套的口語訓練，然後在面試、職場生活中大顯身手。可是，部分上班族卻把「善於對話和善於說話」混為一談。
對話指的是說話者與聽話者之間的互動，其成敗取決於雙方互動是否良好。有別於此，善於說話是單方面的自說自話，典型的例子就是宛如開啟麥克風獨占模式，逕自滔滔不絕的那種人。
由於職場生活中重視的是對話，不是單方面的說話，所以必須避免這麼做，讓對話得以順利進行。職場中常見範例如下，這類說話方式每每會打斷對話，導致溝通不順暢：
- 指示命令型：「快點做，不要廢話。」
- 訓誡說教型：「這件事我跟你說過多少次？要好好聽人話啊，又不是小孩子了。竟把事情弄成這樣？你要知道，我們部門的基本原則是……」
- 主觀斷定型：「不用多說啦，XXX代理每次都這樣！」
- 審訊探查型：「因為XX組員，這次出現虧損了。究竟為什麼會這樣？你想求表現嗎？還是打算把整個組全拖下水？」
光是避免說這些話，就能使溝通更順暢。再強調一次，對話並非單方面的個人行為，而是雙方的互動，這點請務必牢記在心。
絕大多數的人覺得溝通很難、無法流暢對話的主因在於缺乏互動，忽略了對話就好比「傳接乒乓球」。
那麼，我們該怎麼做？
最重要的便是維持雙方的平等立場。一旦對方感受到彼此間存在縱向關係，對話就會中斷。因此，與他人進行對話的時候，務必凸顯雙方的橫向關係。記住下列四種方法：
- 拋棄有關對方的成見。預設對方立場時，便會很難好好溝通。進行對話前，所有人都是「無名的花」。當你完全拋棄成見和偏見時，對方自然會在對話中透露自己的名字。
- 不要顧著說話。與其自己滔滔不絕，不如多讓對方說話。將比例調整為自己四○％，對方六○％，這樣一來，對方就有興趣與你繼續暢聊。
- 找出共通話題。進行日常對話時，最好以有趣的時事展開話題。而進行職場對話時，則須先考量對方的喜好、意見、觀點，進一步找出雙方的共通點，以此引導對話或會議。
- 注意聽者的反應。觀察對方是否專注於對話，沒有分心。除此之外，找出對方的喜好，將其作為主要談話內容。假如你如同啦啦隊般，以言語為對方助興，雙方溝通也會更愉快吧？
重點：對話並非單方面的個人行為，而是雙方的互動，這點請務必牢記在心。
順著性格談，和誰都聊不停
如果有與自己合得來的同事與主管，一定也有老是發生衝突的同事與主管，有些人溝通過程相當流暢，有些人卻難以相互理解。因此，你們在公司裡相互指責，產生矛盾。但這其實不是誰的錯，只是每個人性格不同。
內向的人彼此能維持良好溝通，同樣的，外向的雙方也容易和諧相處。不然，他們就不會和對方打交道了。內向的人說話謹慎，不輕易表露內心，外向的人常對此感到煩悶，覺得他們很難溝通。
而外向的人說話毫無顧忌，令內向的人難以接受，覺得他們說話隨便。由於性格差異，無法好好與他人對話的情形舉目可見。對話該配合的是對方的個性，而不是自己，為此，建議先學習「配合對方性格的對話技巧」。唯有如此，你才有辦法與各種類型的人順利溝通，坦誠直言。
上班族的性格可分為四種類型。一九二八年，美國哥倫比亞大學心理學教授威廉．莫爾頓．馬斯頓（William Moulton Marston）建立了人類行為模式DISC，將人的性格分為主導型、交際型、穩定型、謹慎型，詳細說明如下：
1. 主導型（Dominance）：擁有強大的自我意識，動力來自挑戰，屬於目標導向類型。不喜歡喪失主導權，或被他人利用。喜歡說話，對話通常是為了得到成果。他們把說話焦點放在某件事（What），特徵是說很多話，且以「主題」為主。此外，他們的個性急躁，經常打斷別人的發言，喜歡表達自己的意見，言詞偶爾讓人感到有壓力。
2. 交際型（Influence）：個性樂觀，別人的肯定就是他們的動力，以人為導向。討厭被人排擠，高壓的工作氣氛會影響他們的工作能力。喜歡說話，對話通常是為了得到肯定。他們把說話焦點放在對象（Who），特徵是帶著笑容說話，擅於聊私事。此外，他們說話時，常有誇張的手勢與動作，重視雙方的交流。
3. 穩定型（Steadiness）：以既定方式工作，動力來自於定維持現狀，屬於團隊導向類型。不喜歡失去穩定性，討厭改變，當處於高壓環境時，他們會為別人讓步。喜歡聽人說話，傾聽是為了理解他人。他們把說話焦點放在方法（How），特徵是聲音細小，一般都是聽人說話，不太使用手勢或動作。言詞中幾乎不帶情緒。
4. 謹慎型（Conscientiousness）：著重細節、分析結果，準確性與好品質是動力來源，屬於任務導向類型。不喜歡別人批評自己做的事情，譴責高壓的工作氣氛。喜歡聽人說話，以藉此進行分析。他們把說話焦點放在原因（Why），特徵是喜歡提問甚於發言，以公事公辦的語氣說話。同時，當他們討論某件事時，總是準確地分析、比較，不會隨便帶過。
職場同事、主管和部屬皆能以這四種類型來區分。藉由上述內容，掌握對方所屬類型，根據對方的性格引導對話，如此一來，就不用擔心對話時出現不必要的誤會，或者意氣鬥爭、溝通不順等問題。無論在怎樣的情況，想要說哪種話題，都能毫無阻礙地展開對話。接下來的章節將依序介紹，應對同事、主管、員工等不同對象時的說話技巧。
重點：對話該配合的是對方的個性，而不是自己，為此，建議先學習「配合對方性格的對話技巧」。
書籍介紹
本文摘錄自《任何人都說服、想挺你的DISC性格溝通學：請託、談判、商聊、提案，55招擄獲人心的高效說話術》，方言文化出版
作者：吳秀香
譯者：Loui
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本書作者吳秀香是韓國首屈一指的心理對話法專家，他每年在各大企業、公家機關以及學校舉辦超過300場的演講活動，致力於教育心理學與諮商心理學研究，特別擅長傳授化解矛盾與恢復關係的對話方法。不論是面對職場主管、部屬、同事，還是對內對外的商談，他都有辦法一路溝通順暢，是如何辦到？他認為：「溝通是一種雙向交流，如同打乒乓球般，需要兩方的參與才能順暢進行！」只要根據對方的「性格類型」進行對話，並學會制定不同的對話策略，就就能夠提升人際間的信任與好感度！
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn