《任何人都說服、想挺你的DISC性格溝通學》：利用「乒乓球法則」溝通最有效，順著性格和誰都能聊不停

文：吳秀香

溝通最有效的「乒乓球法則」

上班族對演講很感興趣。許多人在就業前報名演講課程，進行整套的口語訓練，然後在面試、職場生活中大顯身手。可是，部分上班族卻把「善於對話和善於說話」混為一談。

對話指的是說話者與聽話者之間的互動，其成敗取決於雙方互動是否良好。有別於此，善於說話是單方面的自說自話，典型的例子就是宛如開啟麥克風獨占模式，逕自滔滔不絕的那種人。

由於職場生活中重視的是對話，不是單方面的說話，所以必須避免這麼做，讓對話得以順利進行。職場中常見範例如下，這類說話方式每每會打斷對話，導致溝通不順暢：

指示命令型：「快點做，不要廢話。」

訓誡說教型：「這件事我跟你說過多少次？要好好聽人話啊，又不是小孩子了。竟把事情弄成這樣？你要知道，我們部門的基本原則是……」

主觀斷定型：「不用多說啦，XXX代理每次都這樣！」

審訊探查型：「因為XX組員，這次出現虧損了。究竟為什麼會這樣？你想求表現嗎？還是打算把整個組全拖下水？」

光是避免說這些話，就能使溝通更順暢。再強調一次，對話並非單方面的個人行為，而是雙方的互動，這點請務必牢記在心。

絕大多數的人覺得溝通很難、無法流暢對話的主因在於缺乏互動，忽略了對話就好比「傳接乒乓球」。

那麼，我們該怎麼做？

最重要的便是維持雙方的平等立場。一旦對方感受到彼此間存在縱向關係，對話就會中斷。因此，與他人進行對話的時候，務必凸顯雙方的橫向關係。記住下列四種方法：

拋棄有關對方的成見。預設對方立場時，便會很難好好溝通。進行對話前，所有人都是「無名的花」。當你完全拋棄成見和偏見時，對方自然會在對話中透露自己的名字。 不要顧著說話。與其自己滔滔不絕，不如多讓對方說話。將比例調整為自己四○％，對方六○％，這樣一來，對方就有興趣與你繼續暢聊。 找出共通話題。進行日常對話時，最好以有趣的時事展開話題。而進行職場對話時，則須先考量對方的喜好、意見、觀點，進一步找出雙方的共通點，以此引導對話或會議。 注意聽者的反應。觀察對方是否專注於對話，沒有分心。除此之外，找出對方的喜好，將其作為主要談話內容。假如你如同啦啦隊般，以言語為對方助興，雙方溝通也會更愉快吧？

重點：對話並非單方面的個人行為，而是雙方的互動，這點請務必牢記在心。

順著性格談，和誰都聊不停

如果有與自己合得來的同事與主管，一定也有老是發生衝突的同事與主管，有些人溝通過程相當流暢，有些人卻難以相互理解。因此，你們在公司裡相互指責，產生矛盾。但這其實不是誰的錯，只是每個人性格不同。

內向的人彼此能維持良好溝通，同樣的，外向的雙方也容易和諧相處。不然，他們就不會和對方打交道了。內向的人說話謹慎，不輕易表露內心，外向的人常對此感到煩悶，覺得他們很難溝通。

而外向的人說話毫無顧忌，令內向的人難以接受，覺得他們說話隨便。由於性格差異，無法好好與他人對話的情形舉目可見。對話該配合的是對方的個性，而不是自己，為此，建議先學習「配合對方性格的對話技巧」。唯有如此，你才有辦法與各種類型的人順利溝通，坦誠直言。

上班族的性格可分為四種類型。一九二八年，美國哥倫比亞大學心理學教授威廉．莫爾頓．馬斯頓（William Moulton Marston）建立了人類行為模式DISC，將人的性格分為主導型、交際型、穩定型、謹慎型，詳細說明如下：

Photo Credit: 方言文化出版

1. 主導型（Dominance）：擁有強大的自我意識，動力來自挑戰，屬於目標導向類型。不喜歡喪失主導權，或被他人利用。喜歡說話，對話通常是為了得到成果。他們把說話焦點放在某件事（What），特徵是說很多話，且以「主題」為主。此外，他們的個性急躁，經常打斷別人的發言，喜歡表達自己的意見，言詞偶爾讓人感到有壓力。

2. 交際型（Influence）：個性樂觀，別人的肯定就是他們的動力，以人為導向。討厭被人排擠，高壓的工作氣氛會影響他們的工作能力。喜歡說話，對話通常是為了得到肯定。他們把說話焦點放在對象（Who），特徵是帶著笑容說話，擅於聊私事。此外，他們說話時，常有誇張的手勢與動作，重視雙方的交流。

3. 穩定型（Steadiness）：以既定方式工作，動力來自於定維持現狀，屬於團隊導向類型。不喜歡失去穩定性，討厭改變，當處於高壓環境時，他們會為別人讓步。喜歡聽人說話，傾聽是為了理解他人。他們把說話焦點放在方法（How），特徵是聲音細小，一般都是聽人說話，不太使用手勢或動作。言詞中幾乎不帶情緒。

4. 謹慎型（Conscientiousness）：著重細節、分析結果，準確性與好品質是動力來源，屬於任務導向類型。不喜歡別人批評自己做的事情，譴責高壓的工作氣氛。喜歡聽人說話，以藉此進行分析。他們把說話焦點放在原因（Why），特徵是喜歡提問甚於發言，以公事公辦的語氣說話。同時，當他們討論某件事時，總是準確地分析、比較，不會隨便帶過。

職場同事、主管和部屬皆能以這四種類型來區分。藉由上述內容，掌握對方所屬類型，根據對方的性格引導對話，如此一來，就不用擔心對話時出現不必要的誤會，或者意氣鬥爭、溝通不順等問題。無論在怎樣的情況，想要說哪種話題，都能毫無阻礙地展開對話。接下來的章節將依序介紹，應對同事、主管、員工等不同對象時的說話技巧。

重點：對話該配合的是對方的個性，而不是自己，為此，建議先學習「配合對方性格的對話技巧」。

書籍介紹

本文摘錄自《任何人都說服、想挺你的DISC性格溝通學：請託、談判、商聊、提案，55招擄獲人心的高效說話術》，方言文化出版

作者：吳秀香

譯者：Loui

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本書作者吳秀香是韓國首屈一指的心理對話法專家，他每年在各大企業、公家機關以及學校舉辦超過300場的演講活動，致力於教育心理學與諮商心理學研究，特別擅長傳授化解矛盾與恢復關係的對話方法。不論是面對職場主管、部屬、同事，還是對內對外的商談，他都有辦法一路溝通順暢，是如何辦到？他認為：「溝通是一種雙向交流，如同打乒乓球般，需要兩方的參與才能順暢進行！」只要根據對方的「性格類型」進行對話，並學會制定不同的對話策略，就就能夠提升人際間的信任與好感度！