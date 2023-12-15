特斯拉開箱升級版機器人Optimus Gen 2：硬體功能大幅提升，我們離未來還有多遠？
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馬斯克12日貼出特斯拉第二代人形機械人Optimus Gen 2的發布影片，被視為是重大升級。與上一代相比，Optimus Gen 2外型更加流線化，重量減輕10公斤，並採用具增強關節功能的仿人腳，行走速度提高30%，硬體功能大幅升級。
文：顏誌廷
特斯拉執行長Elon Musk於12日在X（原Twitter）個人帳號發布第2代人形機械人Optimus Gen 2的影片，被視為是第1代版本以來的重大升級。與上一代相比，Optimus Gen 2外型更加流線化，重量減輕10公斤，並採用具增強關節功能的仿人腳，行走速度提高30%，整體硬體大幅升級。
Optimus是特斯拉開發的仿人機器人，因為開發概念模糊且缺乏實際進展，因此自推出開始就未吸引太多外界目光。Musk在初步提出概念時甚至還找了穿著機器人服裝的舞者充場面。
去年在特斯拉AI日時，Optimus展示也乏善可陳，不僅外型笨拙，功能也僅限於走幾步並向觀眾揮手，甚至有部分業內人士認為，Optimus只是Musk一時興起，跟隨風潮設計出來的新玩具。
但當時有部分媒體發現到這個專案背後的商機：一個能夠替代人力並且成本低廉的機器人，對於工廠來說極具吸引力，但市場質疑這是否能在短期內成真。
特斯拉認為，透過自動駕駛研發的豐富經驗，再結合電池與電動馬達的專業知識，可以讓這個構想成為現實。在特斯拉看來，其所開發的電動車就是有輪子的機器人，只要將外形擬人化，就能取代人類執行部分任務。
在今年稍早的股東會中，特斯拉能展示幾個進階版本，且實際完成任務，外界開始相信，特斯拉能順利開發出計畫中的機器人。
根據媒體Electrek 9月的報導，特斯拉當時正對新一代的Optimus機器人進行點對點的完整神經網路訓練，讓機器人能執行物品分類之類的任務。12日公布的Optimus Gen 2採用完全由特斯拉自主設計的感測器和驅動馬達，在設計上更加精細，新版本機器人的重大突破有以下幾項：
- 行走速度增加30%，雖然距離突破紀錄還很遠，但已接近可實際作業的程度。
- 改善平衡且減輕10公斤的重量。
- 一個有用的仿人機器人最困難也最重要的部分在於手臂，既要強壯到足以承受相當重量，又必須靈巧到能操控並處理細小物品。根據影片顯示，Optimus Gen 2在手臂有顯著突破，不僅能提取更重的物品，且能精確抓握並處理細小物品，並且能感受物體的形狀和材質，在觸覺上也有所提升。
特斯拉表示已將Optimus Gen 2列入生產規劃，只要測試證明機器人能實際應用在生產製造流程，便會開始生產並銷售給客戶。在先前一次有關Optimus Gen 2的更新中，Musk表示，Optimus的市場潛力被嚴重低估，他認為一旦開始銷售，市場對Optimus Gen 2的需求將高達100億至200億，甚至自信的表示Optimus Gen 2未來將是特斯拉的主要營收來源。
但外界對Optimus Gen 2顯然沒那麼樂觀。有人提出Optimus Gen 2的運作基礎建立在特斯拉全自動駕駛（FSD）系統上，但目前FSD尚未成熟，在特斯拉證明FSD可以順利運作前，不看好Optimus Gen 2可以順利運作。但也有人表示工廠生產線的工作具高度重複及可預測性，比自動駕駛要容易解決。
畢竟想讓機器人具備一般的人工智慧，在現實世界導航、執行複雜任務並解決問題，難度比自動駕駛成等比級數的增加，人們可能還要幾十年才能看到理想成真。
也有人表示，雖然從影片看來，機器人在硬體上的突破令人驚喜，但如果沒有强大的AI系統（軟體）驅動機器人執行實際任務，實用性仍讓人懷疑，如何有效結合軟硬體才是接下來發展重心。
本文經商益授權轉載，原文發表於此
原標題：Optimus Gen 2亮相！特斯拉開箱第二代人形機器人，硬體功能大幅提升
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」帶大戶看大勢：展望2024經濟走向，深度解析股房雙市投資契機！
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今年11月29日，關鍵評論網攜手永豐銀行舉辦直播活動《DAWHO之夜》，邀請到吳怡霈主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位投資專家，與大家分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓投資契機！
去年開始，關鍵評論網攜手永豐銀行DAWHO數位帳戶，舉辦系列直播活動《DAWHO之夜》。每次邀請不同領域的專家學者帶來實用的生活、理財知識，播出至今深受觀眾喜愛，像是2月播出的「行為財務學實踐大戶方舟策略」、或是6月播出的「大戶的日本秘境攻略」，也都好評如潮。
今年11月29日傍晚，雙方再次合作舉辦大戶們敲碗已久的直播活動──「DAWHO之夜：2024經濟展望」，本次邀請到知性主播吳怡霈擔綱主持，以及政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農兩位股市房市投資專家，與大家細細分析2024年的經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，在溫和衰退中尋覓投資契機！
2024經濟「審慎樂觀」！做好資產分配是投資成功關鍵
隨著2023年越來越接近尾聲， 2024年臺灣經濟預測也紛紛出爐，綜觀各界預測報告*，2024年經濟成長率預估落在3%上下，較2023年增長約1.5個百分點。對於明年臺灣的景氣觀察，政大商學院教授周冠男以烏俄戰爭、美中科技角力等國際事件的影響力式微為例，說明過去影響經濟的風險事件都已漸漸被認為「可控」，再加上近期作為經濟先行指標的股市也回穩、上漲，因此認為未來景氣將會緩慢恢復正常。
周教授提醒，雖然樂觀看待未來趨勢，但還是必須關注美國聯準會的「利率政策」和「以巴衝突」的後續情形。不管是債市還是股市，只要利率政策有點風吹草動，就會對市場產生巨大影響；此外他也提到，雖然從過去歷史看來，地緣政治事件對市場影響短暫，但仍建議投資人要多加注意，才能及時調整自己的投資組合。
談到投資心法，周冠男也強調，「投資絕對不是短線賺大錢的事情，不能急。為什麼『經濟循環』裡面有『循環』？因為它不可能永遠都不好。所以我們要做好資產配置，長期它就可能會自然而然地往上增值。」除此之外，他也分享資產配置比例的建議，「我覺得更精確的比例是『100-年齡』。」例如30歲年輕人的配置方向就是70%股票、30%債券，然後每個人再根據個別的風險承受能力調節。最後，周冠男也建議大家在選擇標的時要落實分散的動作，避免一注獨壓某檔標的，因為市場到底最後誰會存活、誰能出線都是未知數。
2024房市「量」重於「價」！給首購族與投資人的建議
除了股市，房市的發展也是許多投資人關注的重點，尤其在臺灣號稱年度最重的打「炒房」政策《平均地權條例修正案》正式實施以後，不少人認為房市好像活力不再。對此，樂居創辦人李奕農以國泰房價指數及央行報告*推論，認為未來房市將出現「價格緩漲、成交量萎縮、建商推案量縮」三大趨勢，建議2024年投資人可以從「成交量」觀察房屋的剛性需求強烈與否，進而判斷未來房市走勢。
此外，李奕農進一步指出，「看似條例實施壓縮了預售屋的淨轉手空間，整體市場萎縮、監理轉嚴，預售屋受傷應該比較嚴重，但實際上預售屋還是交易最熱絡的。」原因出在預售市場分期支付款項的特性，所以他認為未來預售屋的成交量還是持續看漲，且整體房市也不會過於疲弱。他接著解釋，「就像實價登錄不能稱為打房手段，近期政府只是增加監管力道，整頓市場的交易狀況，讓房地產交易回歸正常化，所以我不認為這些政策會導致房市走緩。」
面對首購族的聽眾，李奕農認為可以跟著政策走，例如現在提供利率補貼、寬限期延長、貸款年限延長的「新青年安心成家房貸」就是不錯的機會；但如果是投資人，李奕農則建議要等到政府把限貸政策移除的時候，才比較是進場投資的時機。
AI話題持續發燒，股房雙市怎麼看？
活動過程中，也談到近年熱門的AI話題。對此，李奕農分享美國房產領域已經有運用AI預測房地產價值的成熟案例，說明AI未來很可能成為房市中預測物件價值的工具，無論是投資還是自住都能幫助到想買房的購屋族。周冠男也認同AI崛起的趨勢，並從兩大觀點進一步分析，「第一，市場最近剛從AI熱潮冷靜下來，市場和投資人也能更客觀的看待產業未來的前景；第二，回到生活面來看，AI也只會越來越強，不管是金融商品推薦、醫藥應用、電信通訊、傳播應用，甚至是娛樂產業都是一片藍海，值得投資人持續關注。」
不過論及「出手」時，他也鄭重的再次提醒，「還是那一句，出手之前要做研究、不要單押某一家股票；最好AI相關標的都要有所涉獵，或是挑選一個投資組合，盡量把風險透過資產配置分散開。」就像周冠男教授不斷強調的，投資最忌諱人云亦云，哪個故事好聽走哪邊。因為每個人的風險承受度不同，投資理財的規劃、資產配置的方式也不同，投資人必須仔細思考，做好功課，然後才能在一次次的配置和操作過程，領悟到屬於自己的投資心法，並在2024年把握市場大勢，享受被動投資的甜美果實。
*註1：綜觀中央銀行、行政院主計總處、中華經濟研究院、台灣經濟研究院等單位所公布之經濟報告中的台灣經濟成長率預估值。
*註2：2023年10月3日，中央銀行業務報告暨 113 年度中央政府總預算案行政院歲入預算有關中央銀行股息紅利繳庫部分之說明，第33頁。
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2. 美股：
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