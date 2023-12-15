特斯拉開箱升級版機器人Optimus Gen 2：硬體功能大幅提升，我們離未來還有多遠？

文：顏誌廷

特斯拉執行長Elon Musk於12日在X（原Twitter）個人帳號發布第2代人形機械人Optimus Gen 2的影片，被視為是第1代版本以來的重大升級。與上一代相比，Optimus Gen 2外型更加流線化，重量減輕10公斤，並採用具增強關節功能的仿人腳，行走速度提高30%，整體硬體大幅升級。

Optimus是特斯拉開發的仿人機器人，因為開發概念模糊且缺乏實際進展，因此自推出開始就未吸引太多外界目光。Musk在初步提出概念時甚至還找了穿著機器人服裝的舞者充場面。

去年在特斯拉AI日時，Optimus展示也乏善可陳，不僅外型笨拙，功能也僅限於走幾步並向觀眾揮手，甚至有部分業內人士認為，Optimus只是Musk一時興起，跟隨風潮設計出來的新玩具。

但當時有部分媒體發現到這個專案背後的商機：一個能夠替代人力並且成本低廉的機器人，對於工廠來說極具吸引力，但市場質疑這是否能在短期內成真。

特斯拉認為，透過自動駕駛研發的豐富經驗，再結合電池與電動馬達的專業知識，可以讓這個構想成為現實。在特斯拉看來，其所開發的電動車就是有輪子的機器人，只要將外形擬人化，就能取代人類執行部分任務。

在今年稍早的股東會中，特斯拉能展示幾個進階版本，且實際完成任務，外界開始相信，特斯拉能順利開發出計畫中的機器人。

根據媒體Electrek 9月的報導，特斯拉當時正對新一代的Optimus機器人進行點對點的完整神經網路訓練，讓機器人能執行物品分類之類的任務。12日公布的Optimus Gen 2採用完全由特斯拉自主設計的感測器和驅動馬達，在設計上更加精細，新版本機器人的重大突破有以下幾項：

行走速度增加30%，雖然距離突破紀錄還很遠，但已接近可實際作業的程度。

改善平衡且減輕10公斤的重量。

一個有用的仿人機器人最困難也最重要的部分在於手臂，既要強壯到足以承受相當重量，又必須靈巧到能操控並處理細小物品。根據影片顯示，Optimus Gen 2在手臂有顯著突破，不僅能提取更重的物品，且能精確抓握並處理細小物品，並且能感受物體的形狀和材質，在觸覺上也有所提升。

特斯拉表示已將Optimus Gen 2列入生產規劃，只要測試證明機器人能實際應用在生產製造流程，便會開始生產並銷售給客戶。在先前一次有關Optimus Gen 2的更新中，Musk表示，Optimus的市場潛力被嚴重低估，他認為一旦開始銷售，市場對Optimus Gen 2的需求將高達100億至200億，甚至自信的表示Optimus Gen 2未來將是特斯拉的主要營收來源。

但外界對Optimus Gen 2顯然沒那麼樂觀。有人提出Optimus Gen 2的運作基礎建立在特斯拉全自動駕駛（FSD）系統上，但目前FSD尚未成熟，在特斯拉證明FSD可以順利運作前，不看好Optimus Gen 2可以順利運作。但也有人表示工廠生產線的工作具高度重複及可預測性，比自動駕駛要容易解決。

畢竟想讓機器人具備一般的人工智慧，在現實世界導航、執行複雜任務並解決問題，難度比自動駕駛成等比級數的增加，人們可能還要幾十年才能看到理想成真。

也有人表示，雖然從影片看來，機器人在硬體上的突破令人驚喜，但如果沒有强大的AI系統（軟體）驅動機器人執行實際任務，實用性仍讓人懷疑，如何有效結合軟硬體才是接下來發展重心。

本文經商益授權轉載，原文發表於此

原標題：Optimus Gen 2亮相！特斯拉開箱第二代人形機器人，硬體功能大幅提升

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航