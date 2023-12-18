台灣國防的「無人機策略」：打破軍售依賴，走向本土生產的自主主導

翻譯：Irene Chou

現代戰爭正經歷著深刻變革。從烏克蘭戰事到加薩衝突，無人機及其投射彈藥的運用顯示出，利用小型系統進行的非對稱戰爭正日益成為主流。

出於各種原因，戰爭正從依賴大規模武力轉向運用更小型、非對稱的作戰系統。科技創新推動了小型、高精度武器系統的發展，這些武器在殺傷力上能與大型系統相媲美。例如，無人機可攜帶的彈藥能夠實現數英里外的精準打擊，展現了遠程作戰的新能力。小型武器系統因其較低成本，在部署的時間與地點上提供了更多靈活性，相比之下，大型武器系統在這方面則受到限制。

此外，這類小型系統還為規模較小的軍隊和非國家行動體提供了對抗大型軍事力量的非對稱戰術優勢。這些系統的普及，對全球各國政府及其軍隊均帶來了新的挑戰。 軍隊必須適應戰爭的新現實。台灣需要通過制定新的軍事理念和戰術來應對小型武器系統所帶來的威脅，同時發展國內無人機產業，以維持對中國入侵的威懾力。

台灣對外國軍售的過度依賴

當我在國立台灣師範大學的全球商務與策略專業攻讀工商管理碩士時，有一個普遍主題影響著台灣公司的商業策略——台灣的國內市場規模小。

台灣市場的規模，使得這個島嶼高度全球化，這意味著它依賴外國供應零組件，且許多國內產業無法僅依靠國內市場。雖然MBA課程通常聚焦於消費市場，但同樣的教訓也適用於國防製造業。由於台灣政府訂單的需求量小或訂單規模有限，台灣公司在國防製造的啟動成本上面臨困難。這導致台灣依賴從美國購買武器來裝備其軍隊。

這一模式已經沿用了數十年，但隨著中國不斷提升其軍事現代化，無論在生產力還是軍事開支上都逐漸超越台灣，這種模式漸顯不可持續。武器採購不僅涉及繁瑣的官僚程序，更牽扯政治因素，常導致武器交付時間長達數年。儘管台灣依靠美國提供武器，但美國有著廣泛的武器出口市場。

一些觀點認為，面對全球性衝突，如俄羅斯對烏克蘭的入侵和以色列與哈馬斯的衝突，華盛頓可能會調整其出口優先順序，這可能會導致對台武器交付進一步延遲。

將高科技武器供應給台灣的傳統模式正受到質疑。從美國購買武器的成本極為昂貴，已引起美國和台灣內部的公眾抗議。烏克蘭和加薩的衝突也證明了，使用無人機進行情報收集和投放彈藥，可以壓制現代防空系統，擊中海上目標，並阻止地面部隊。台灣不應該僅僅通過技術轉移和武器銷售來與中國保持競爭，而應加倍投入國內無人機製造計劃。

本土無人機計劃的崛起

在烏克蘭衝突之前，無人機計劃通常與美國空軍的死神無人機相關聯，這些無人機主要用於中東地區的偵察和打擊任務。這些計劃規模龐大且複雜，使得無人機技術的開發對於大多數政府而言成本過於昂貴。

隨著電子設備、電池和傳感器技術變得更小、更便宜、更輕巧，我們看到了從搭載重載荷、長距離飛行的大型無人機，轉向配備小型彈藥的接近消費級的小型無人機的轉變。

這種技術的普及意味著使用無人機的組織可以低成本地獲得這些設備，通過3D列印部件來修改無人機系統，並用它們來攻擊高價值目標。儘管這些小型無人機的範圍較短，但它們低廉的成本意味著可以用於單程任務。衝突中的戰鬥人員正使用修改後的商業無人機來提高其可靠性、增加射程和精確度，或攜帶手榴彈。

身處嚴重國際制裁之下的伊朗，也以顯著的方式在其軍事侵略和外交中使用無人機及無人機製造。伊朗及其代理人已使用無人機攻擊伊拉克、敘利亞和沙烏地阿拉伯的目標，使伊朗能夠在其邊界之外展示力量。

除了對區域衝突的貢獻外，伊朗還向俄羅斯出口無人機，用於烏克蘭戰爭。這有助於伊朗的外交利益，通過加強與俄羅斯的聯繫並在如伊朗核協議（又稱全面共同行動計劃）等國際談判中獲得影響力。伊朗的無人機計劃已被用來對民用和軍事目標進行攻擊、轟炸關鍵基礎設施，以及進行監視。

Photo Credit: GettyImages 手持反無人機武器的烏克蘭士兵

台灣國內無人機生產

台灣正朝著成為國內無人機製造國的目標邁進，但仍面臨一些關鍵挑戰，這些挑戰限制了其成為無人機強權的可能性。

目前，台灣在無人機生產方面的自給率約為70%，能夠在國內生產絕大部分無人機組件。台灣在機身、馬達和電池的供應鏈方面表現出色，然而在紅外線感測器、載荷和通訊系統等關鍵技術上，仍然依賴進口。

從政治角度來看，台灣的無人機生產前景良好。未來政府有機會通過台灣的整體防衛概念來加強民用和軍用無人機的生產，且實現這一轉變所需的調整幅度極小。

台灣擁有高度教育的人口，並且最近將強制性兵役期從4個月延長到1年，這為民眾提供了更多時間學習新系統和戰術。

台灣最近在製造和訓練方面的成功案例是紅隼火箭。紅隼火箭發射器是由國立中山科學研究院開發的肩扛式反坦克武器，它在台灣生產，旨在成為一種低成本、輕便的系統，供步兵和特種部隊使用。

這是一種單發、一次性武器系統，由纖維強化塑料製成，配備了夜視瞄準鏡。發射器本身僅重5公斤，射程為400公尺。這一系統是台灣朝向低成本、輕便的非對稱戰爭系統的典範，可用於對抗常規部隊。

台灣國內無人機產業的未來發展

雖然台灣具備建立強大國內無人機製造業的基本要素，但要實現無人機生產的自給自足還有很長的路要走。

台灣在實現無人機生產自足的道路上面臨諸多挑戰，包括需要進口零件、軟件開發的專業知識差距，以及高昂的創業成本。為應對這些挑戰，政府應加大在研發方面的投資，為國內無人機公司提供財政援助，並建立軍事服務和民間應用的培訓計劃。