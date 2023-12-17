《生活的花色》：瑜伽的本質是「接受自我」，但舞者的訓練不一樣——不要輕易妥協，止步於此
我們想讓你知道的是
台灣設計品牌「印花樂」的靈感之源，一本從「在地」生長出來的美感小書，傳達對日常的豐富感受，也邀請你，一同拾起生活中的片刻美好！其實餐桌上、山林間、菜市場……那些張開眼就看見的地方，便是滋養文化的土壤。書裡不僅有貼近我們生活周遭的文字，更將印象化為印花。42幅動人花色彷彿靈魂之窗，引發你我的浪漫想像！
文：沈奕妤、印花樂
舞蹈與生命
如果有來生，我真希望自己是個舞者。
我非常著迷於舞者的身體線條，以及舉手投足間的動作美感。因為從學生時期就一直浸淫在藝術相關領域，有機會認識不少舞者、編舞家，看到他們私下的樣子，即使不在演出或練習的狀態下，身體仍似乎隨時都有股力量蟄伏著，在線條特別清楚的肌肉之間、在轉動特別靈巧的關節之間、在伸展開闔特別大器的肢體之間。（我畢竟是做視覺藝術的，在觀察身體細微變化時，感受可能也特別敏銳……）
二○二三年的全球賣座片《芭比》（Barbie）導演葛莉塔．潔薇（Greta Gerwig）曾說過，她特別挑選舞者作為此片裡面的背景演員，「因為我希望他們看起來隨時充滿力量！舞者光是站在那裡，你就知道他們的身體與一般人不同。」電影裡的芭比世界是個明亮又完美的地方，裡面所有的角色都要看來纖細、靈敏、活力四射，確實，成群舞者即使不發一語，也能透過他們的身體傳達出這種訊息。
這份自然流露的身體美感總令我感到羨慕。不過這也是千錘百鍊後的結果，我在自己的身體練習上獲得深刻體會。
我練習瑜伽多年，後來因為希望身體狀態能再有所突破，因此又參加了給舞者的肌力訓練課。雖然同樣是身體的訓練課程，但兩者同時練習，其差異對照起來格外有趣。
瑜伽的訓練是不強求的。瑜伽的本質是「接受自我」，不要與他人比，自我現在處於什麼樣的狀態，無論緊繃、軟弱、僵硬，都是自己現在的樣子——但我們不會永遠停在這個樣子。因此需要透過瑜伽持續練習，感受自己的變化，感受身體一點點的進步、一點點的穩定，也會從內在心靈產生對自己的信任與安定感。
但舞者的訓練可就不一樣，最大的差異是對自我的要求：不要輕易妥協接受，止步於此；要勇於突破，每次都多挑戰自己一點點。身體一定會有抗拒，但你必須相信身體，必須相信自己，堅定嘗試，直到獲得成功。
如果純粹比較身體素質上的差異，舞蹈肌力訓練三個月，無論在柔軟度或肌耐力上的突破，幾乎超越我練習瑜伽一年的成果。
這兩種比較，純粹來自我個人的體會，沒有好壞差異，就是不一樣，當然給我的收穫也大不相同。尤其練習舞蹈讓我更能理解舞者的挑戰心態，以及他們為何能將身體鍛鍊出超乎常人的成果。
我覺得舞者真是「身體力行」，是將生命活得淋漓盡致、以身體成就生命之美的一群人。或者應該說，他們絲毫不浪費這個肉體在人世間存在的意義，他們對生命的燃燒是如此直接而明確地表現在身體上，而我羨慕這樣的直接了當。
大學時期看雲門舞集的《行草》，那是我第一次被舞者迸發的生命能量所感動。我坐在戲劇院最角落的便宜位置，仍可清楚聽到舞者的呼吸喘息，可以看到他們的汗水灑落，可以看到他們因為用力而繃緊的肌肉線條……當他們跳躍、踩地，我可以感受到地板的顫動。當時第一次被這樣真實的感官所震撼，那經驗與隔著螢幕看影片完全不同。
我那時才發現，原來舞蹈迷人之處，在於讓觀眾看見生命活著的樣子。專注的靈魂，灌注在每一處肌肉、骨骼、毛髮裡。生命有多少容量，舞者的目標就是將之發揮到極限。
二○一七年，無垢舞蹈劇場推出舞作《潮》，開場宛如神祕祭儀的三十分鐘旋轉舞，是我領受過最逼近生命極限的一場舞。
我本來就很喜歡無垢獨特的表演形式，創辦人林麗珍老師發展出識別度極高的舞蹈語彙，善於遊走在兩個世界觀交錯的混沌邊界上，那是一種曖昧不明、既熟悉又陌生的神祕魅力。當代與民俗、西方與本土、人界與神話、陽剛與空靈、清醒與夢囈……無垢的舞者表演時，總特別能將我的感官極致拉扯，因為最靜與最動、壓抑與狂暴，都會同時並存在無垢的舞台上。
《潮》那撼動人心的開場舞碼，首席舞者吳明璟身塗白粉，只是原地旋轉。從悠緩到狂亂，從恍惚到瘋迷，用最極簡的舞步，最大程度地磨蝕著觀眾的耐心與同理心——那可是個人哪，一個人怎能這樣絲毫不歇地旋轉那麼久？她的表情看起來這麼壓抑、這麼痛苦，她還能承受嗎？她何時會停止？她為何不停止？
整個劇院是暗的，觀眾盯著舞台的光亮處，一個白色的、似人似神似靈魅的身體在旋轉。漸漸的，觀眾也幾乎忘我了，我連同理與思考都停止了，肉體置於原地，靈魂則像被吸入那無盡的旋轉中……
背景的祖靈吟唱愈來愈急切，鼓聲愈來愈躁動，舞者的頭髮身軀跟著進入宛如神靈附體的狂暴旋轉狀態，踩地、甩髮，忽然——舞者停下腳步，仰頭，厲聲嘶吼，彷彿將全身僅存的氣力以全然釋放。
「啊——！」
獨舞者旋即倒地，舞台鋪地的千碼白綾從後方被兩名舞者猛然拉起，往前奔送覆蓋倒地的舞者，宛若湧浪吞噬已用盡氣力的軀體。
那發自靈魂深處的吼叫，將我的意識瞬間按壓回身體裡，觸發眼淚不自覺滾落。我甚至還不完全明白這段表演想表達什麼，來不及用頭腦想，就被如此直接、生猛、張力飽滿的表演深深震動，久久不能自已。
那頹然倒地的身軀，就是曾奮力一搏、直視盡頭的崇高生命。舞者未說隻字片語，只靠著旋轉、嘶喊、倒地，如此原始而簡單的身體語彙，卻讓我明白，或許是一個哲學家畢生想說的，或許是作為一個人終生所追尋的。
「舞吧！舞吧！否則我們就要迷失了。」（Tanzt, tanzt..., sonst sind wir verloren.）
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你也憧憬海外生活嗎？中國信託【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界！
我們想讓你知道的是
中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動，現場除了東南亞韻味濃厚的市集，也邀請謝哲青、吳鳳，以及身經百戰的外派工作者們蒞臨，帶大家踏出探索世界的腳步，認識不一樣的東南亞！
為鼓勵臺灣人看見不同，勇敢踏出探索世界的腳步，中國信託11月25日（六）在松山文創園區1號倉庫舉辦「離家 抵家－異同勇闖世界」主題活動。現場不只有泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的南洋市集；還邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及身經百戰的外派工作者蒞臨現場，透過「課本外的東南亞」、「異國婚姻大解密」、「給嚮往海外工作者的建議」三大主題，帶大家認識你可能不知道的東南亞。
為了當天的活動，中國信託還特別深入泰國，用影像記錄下遠在異鄉的海外工作者們，是如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦；也讓現場的每一位民眾，能藉由溫柔動人的鏡頭，在不同的國度裡，看見相同的溫情與感動。
看見不同、理解不同，收穫無國界的美好
首場文化講堂是由知名作家謝哲青帶來的「課本外的東南亞：泰式文化生活」。他是從種族、語言及宗教的源頭開始梳理，再透過北中南部的特色景點，深入淺出的介紹泰國文化的不同面貌。其中最有趣的一段，是他在旅途中了解泰國人生命觀的經歷，「北地府桑卡布里（Sangkhla Buri），有個國際知名的景點『孟橋』（Saphan Mon）。孟橋就像圖片上那樣搖搖晃晃的、很沒有安全感。所以我就去問當地人，為什麼橋要這樣蓋？結果他們回答，『不會死、不會壞的東西是妖怪。真正有生命的東西要面對宇宙的循環，它有它的生老病死，所以時間一到橋就會壞。』」謝哲青分享，這次經驗不只能看見人對大自然、生命不去強求的態度，也讓他更進一步理解泰國人的處世觀點與生活文化。
緊接著，是臺灣女婿吳鳳帶來的「異國婚姻大解密」，與臺籍妻子Rynne結婚將近9年的他特別來到現場分享異國婚姻的個人經驗，以及步入禮堂後，他和Rynne兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。吳鳳分享，「在婚姻裡「國籍」其實並不那麼重要，更重要的是雙方願不願意融入彼此的家庭、敞開心胸接納不同的文化。」因為結婚終究是彼此之間的關係，兩人的態度與價值觀是否契合，能否彼此包容、共同打拚，其實才是異國婚姻中最重要的關鍵。
勇敢追夢！重量級前輩的外派工作指南
最後，則是由主持人何戎、薛長興工業防寒衣運籌部林怡芳部長、中國信託人力資源總管理處魏爾彰資深副總與陳思孜（Nicola），以及共同與談，分享他們的多年外派經驗以及實用建議，提供擁有海外工作夢想的聽眾一份獨一無二的「圓夢指南」。
對於沒有全然沒有外派經驗的工作者而言，語言能力、專業能力、離鄉背井……心中每次的困惑與遲疑都是挑戰，到底外派工作者需要具備怎麼樣的條件或特質？林怡芳部長認為，最困難的，其實還是跨出第一步。「聽到外派，很多人會認為『我的語言能力不夠好』、『我的專業能力不夠好』，心理就退縮了；但事實上很多事情都是在當地學習，然後在日常生活中學習、進步。」因此，外派工作最重要的是適應力，以及願意接受挑戰、勇於探索你未知事物的心態，她說，「在真正遇到困難的時候，這些信念才能夠幫助你度過困境、從外派中學到更多。」
當然，外派出國其實也不全然是工作。除了每天8小時的上班時間，海外工作者還有16個小時要在當地度過，所以心態的調整就非常關鍵。魏爾彰副總也分享他的外派經驗，「在當地廣泛結交朋友、找到興趣很重要，因為有了當地的人際關係和休閒娛樂，你才會覺得你是『生活』在這，而不是『外派』到這，而且多和當地人互動也能更了解他們的思維，對工作上的溝通也會有幫助。」
付出這麼多的心力，外派經驗給工作者的回報也相當可觀。魏爾彰認為，除了直觀的薪資及職涯成長，還能夠讓你收穫一段在不同國家、不同文化生活的經驗，相當難得且不平凡。神秘嘉賓陳思孜也補充，「外派工作就像加速器，不管是工作上的專業困難、個人身體的情緒消化與健康管理，還是同事間的人際互動，在外派期間都必須自己調整消化。在臺灣，經歷這些人生變化可能需要5年、10年，但外派只要短短1年就可能會經歷、體會。」最後，三人也不約而同的鼓勵台下對於外派工作躍躍欲試的聽眾，若有機會給自己多一點挑戰，就勇敢踏出第一步吧！
流浪的心，已經安然抵家
跨出臺灣、展開旅途的理由有千百種，不論是開展為期數日的短期旅行，看看更廣闊的世界；或是展開一年的海外打工，來場人生壯遊；還是接受深具挑戰的長期派駐任務，進入未知的國度工作，每一段旅程，我們都在探索未知、發現差異，理解彼此的異與同。只要我們一起用心傾聽、理解，必定能看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。