「網路評價」是創造與毀滅的雙面刃，我們該怎麼從惡意的深淵泥淖中脫身？
我們想讓你知道的是
負面的言語與評價是很傷人的，為了不被傷害，因而變得很在意，然後越來越痛苦。那我們要如何擺脫這些惡意言語對自己的影響？首先要理解這些言語的起源是什麼。
文：妙哉心理師
最近在新聞媒體中，看到一些「歧視玩笑」、「1星負評」、「人設崩壞」的報導，自己身為心理師環境中的一份子，實在心有戚戚焉。
在網路資訊發達、社交軟體豐富的現代，媒體塑造出一個個外型、內涵俱佳的完美人類，讓大眾花時間心力去學習創造更美好的自己，努力活成大家喜歡的樣子，以避免遭受言語批評內心受創。因此「評價」漸漸成為一種力量，成為創造與毀滅的雙面刃。
在15年的助人工作領域歲月中，協助過不少辛苦的個案，明明很想改變，但是卻莫名其妙地陷在過去埋藏在深處傷痕中，不斷地進進出出。
這些痛苦的情緒漩渦，有時候連自己都不清楚怎麼來的，等到解開層層鎖鏈打開心中的盒子後，發現大部分的苦痛，沒有那麼沉重深刻，而是一道道小創傷累積而成的，這些小創傷通常來自家人、師長、友伴的惡意批評與中傷。
日本精神科醫師水島廣子，在2019年的著作《那些傷人的話都不是真的》提到，人之所以痛苦難受，在於我們背負太多評價造成的「小創傷」。
若要治療小創傷、擺脫在意「他人眼光」的自己，我們首先得遠離那些喜歡評價我們的人，重新定義自己與朋友的關係，找到真正可以信賴的知心好友。但很遺憾的，人可以選擇朋友，但無法選擇家人、師長與上司，在升學主義、成功主義掛帥的環境中，被評價似乎難以避免。
依達爾文的物種原始理論，人類生存在強欺弱、眾暴寡的叢林法則中。現代資訊發達民智大開，人們多半有概念，知道每個人都擁有只有自己才知道的背景和過去，不應無視這些狀況，強制將自己的標準套用在他人身上。
也知道評價是一時的、主觀的、可以修正的；就算不能修正，也知道自己擁有拒絕的自由，可以請對方停止。但在不良的人際環境下，生活中充滿了批評比較，心中都是被人強制灌輸的觀念。在心裡的痛苦與創傷不斷增加下，就很難體會這樣的想法，進而在生活中去尊重別人。
負面的言語與評價是很傷人的，為了不被傷害，因而變得很在意，然後越來越痛苦。那我們要如何擺脫這些惡意言語對自己的影響？首先要理解這些言語的起源是什麼。
基督教教義中，七原罪第一項是「傲慢」，如同聖經上論述「從人裡面出來的，那才能污穢人」。而在心理學上，「個性傲慢」是人自我中心的表現，研究中最普遍存在的認知偏誤就是「優越幻覺」（superiority illusion）：相信自己比別人優秀，大腦會利用自我讚賞機制來保護自尊。
這在兒青時期的友伴互動中常發生，但如果缺乏伴隨著個人努力產生的真實驕傲，就會轉變用言語行為去批評、貶抑、羞辱他人，來分出社會位階的高低強弱。
面對個性傲慢者的貶抑羞辱，我們應盡量保持心平氣和並適時挺身發言，就算無法解釋或澄清，也要向對方表示出自己的優點長項，讓他知道人有缺點就有優點。
記得，對方是純粹為了自我滿足而去羞辱他人，並且在這種羞辱中感受到自己高人一等而獲得快樂。所以一定要讓他知道自己跟他是對等的，要保護住自尊心。
在個性傲慢的貶抑羞辱不斷地發展下，就會形成「觀念偏見」。偏見的形成並不是非理性的，耶魯大學心理學教授Paul Bloom的研究發現，人自嬰兒時已開始就懂得從他人行為分辨好壞、區分你我，經由經驗累積、理性分析、歸納事物而形成的刻板印象，來決定自己對人的立場。
這是一種人格發展模式，而且這種偏見會漸漸擴展到同性質的人身上，人們不自覺就被自身的偏見所影響，用這些刻板的想法節省腦力，形成心理捷徑以便更快速地處理資訊，進而不斷地強化這些偏見。
當對方出現性別、種族、宗教、社經地位等等偏見話語時，可以提出例外的狀況，讓他對自己的認知產生懷疑而去思考。偏見是學習而來，可以用學習的方式去改變。但我們也知道要人改變認知不容易，有偏見的人會拼命維護自己的偏見，即使事實證明他錯了，也會拒絕與該偏見相反的證據。所以我們面對偏見要有耐心，要不斷地提出例外問句，也可以適時的讓長輩加入偏見的討論。
當觀念偏見在群體中發酵，就會出現明顯的「言語歧視」。歧視語言是基於偏見產生的行為，出於貶低、嘲諷、歧視或侮辱等目的，對偏見者所使用的俚語、俗語和髒話。
言語歧視一般發生在兩個群體之間，一般而言使用歧視言語是被認為是失禮且不可取的，因為會激化矛盾與衝突。但歧視方由於擔憂自己的利益、地位、權力或文化等方面被另一方威脅或挑戰，進而對被歧視方散播醜化、中傷等言論或行為。
言語歧視實際上是歧視方在尋找一個莫須有或說不出口的理由，讓不合理、不合法、不公平或不正義的事情維持下去，達到維護自身利益的目的。
言語歧視類似於言語霸凌，不同之處在於是針對一群有相同特質的人，而不是針對一個人。因此面對言語歧視，最好的方法就是結交同性質或認同自己的友伴，建立同溫層保護自己，彼此支持並試著讓自己與友伴成為「關鍵少數」來影響群體，慢慢淡化言語歧視的氛圍。當歧視方發現言語歧視沒有辦法損害對方的利益，甚至可能被反擊而損害到自己，汙名化的有色眼光就會慢慢變淡。
當歧視語言持續地被放任，在群體內被認為是理所當然時，就會接著出現「關係排擠」。被排擠邊緣化的人，會漸漸被剝奪原本該享有的資源，喪失發言的權利、不對等的資訊取得、阻隔參與活動機會、甚至受到故意無視的冷暴力對待。
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如何於AI時代定義不凡？190年製錶歷史淬煉的浪琴表巨擘系列成就永恆
我們想讓你知道的是
AI時代來臨，在這電腦挑戰人腦、科技看似將取代人力的時刻，何者才能打破時空與科技的發展，成為大師級的永恆？浪琴表的巨擘系列是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
AI逐漸成為現代人生活與職場中不可或缺的一部分，人類要如何在科技發展中留下不可取代的價值呢？相較於短暫發展的AI，人類工匠技藝經過數千年的進化，攀附著每個時代發展的生活背景，所開創出的手工技術，絕對是AI所無法取代的，就如同智能錶功能雖強大，但在收藏與鑑賞的價值中，始終無法超過傳統機械錶。傳統機械錶所帶給人類的，正是工匠技藝集大成之作，數百年來製錶大師一錘一鑿所淬煉的藝術作品，不僅可提供時計功能，更充滿著手造的溫度。
製錶工藝集大成之作，巨擘系列廣納自由奔放思維
提及製錶領域的巨擘，自然不可不提浪琴表，秉持突破創新、追求卓越的品牌宗旨，屢屢於製錶歷史中創造不凡。擁有超過190年製錶歷史的浪琴表，打造過無數的經典名作，其中於2005年的巨擘系列，秉持著對命名的驕傲與自豪，成為浪琴表製錶技藝集大成之作。巨擘系列全數採用自動上鍊機芯，且在精湛的技藝中，提供多款型號與豐富功能選擇，可依照不同的用錶需求挑選到最適合自身的錶款。
持續創新、打造引領潮流時代的錶壇巨擘，更是巨擘系列迷人之處，最新推出兩款全日曆月相腕錶，專為男性量身打造，完美融入浪琴表將近兩世紀的製錶技藝，具備月相顯示盤、月份/星期視窗、彎月日期指示、碼表計時與24小時顯示等多重功能，且以淺顯易懂的人性化操作介面呈現，完美體現巨擘系列的精妙之處。
巨擘系列全日曆月相腕錶中，42毫米的錶殼直徑內以不鏽鋼材質對應兩種不同色澤錶盤，銀色全日曆月相腕錶錶盤不僅以獨具質感且細緻的拉絲處理，並搭配藍鋼打造的羅馬時標與指針，優雅中更見卓越功能；銀色錶盤款式還提供同色系的藍色鱷魚皮錶帶與不鏽鋼鏈帶兩種選擇。
另一款炭黑錶盤的全日曆月相腕錶，則運用玫瑰金的對比顯眼配色，打造羅馬時標與指針。藉由藍寶石透明錶背設計，將L687全自動雕花機芯一覽無遺，具備約66小時動力儲存與3bar的防水機能以外，更使用同級罕見的導柱輪設計，確保計時動力鏈的精準傳遞，也讓計時運作可更達穩定。全日曆月相腕錶炭黑款式同樣提供兩種錶帶選擇，一為灰色鱷魚皮錶帶，另一則為不鏽鋼鏈帶款式。
以精湛技術打破時空藩籬，AI時代的巨擘作品
全新推出的巨擘系列完美展現浪琴表跳脫框架、不受限制的思維，不僅從過往經驗汲取，更思考當代世界的多元與無限可能，將經典優雅與卓越性能完美結合，延續巨擘系列深受愛錶與專業人士擁戴的匠心基因，無論何時都能於手腕上閃閃發亮。
當人類歷史發展到倚重AI之刻，許多人開始反思要如何留存人類價值的珍貴，從歷史發展軌跡中找到手工打造、工匠技藝的精髓是關鍵。浪琴表的巨擘系列就是AI時代最好的反思作品，保留190年來的製錶精華，更融入對於未來時代的各種思考，展現縱橫古今、兼容並蓄之美。
悠久經驗與匠心工藝，浪琴表巨擘系列：https://bit.ly/46Tpkhn