從大谷翔平到亞錦賽：台灣選手國際視野不足，是在高階職棒敗退的根本原因

文：陳文瀾（學生時代醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究。）

亞錦決賽當日，舉世棒球迷焦點是在大谷翔平

12月10日，亞錦賽賽事結束，由日本隊奪冠，台灣隊以第2名作收。

然而，對全球棒球迷而言，包括日本棒球迷，當天最重要的棒球新聞，自是大谷翔平確定以10年7億美金，加盟洛杉磯道奇隊，打破全球職業運動史合約總額紀錄，年薪甚至超越大聯盟小市場球隊全隊年薪總和。

對日本棒球界而言，2023年是豐收的一年。年初，在達比修有、大谷翔平的帶領下，日本隊在世界棒球經典賽中掄元，而在大聯盟季賽中，大谷翔平、菊池雄星、鈴木誠也、吉田正尚成績相互競妍，達比修有、前田健太「老而彌堅」，依然是球隊倚重的戰力。

在季末與季後，大谷翔平不僅奪得美聯全壘打王，更再次獲選為美聯MVP，新合約更確立他是當今「世界棒球第一人」的地位。除了大谷翔平，在大聯盟自由球員市場，最動見觀瞻的球員，則是已在日本職棒榮譽滿身的山本由伸。

韓國選手在大聯盟依舊有佳績

韓國棒球界雖常感嘆，整體實力與日本愈差愈遠；但實際上，韓國棒球仍持續進步中。值得註記的是，效力於大聯盟聖地牙哥教士隊的金河成，本賽季終於脫繭而出，更奪得國聯工具人金手套，為亞洲球員獲頒大聯盟金手套獎的第2人，上一位是鈴木一朗。

除此，曾是2019年國聯投手防禦率榜首的柳賢振，術後回歸球場後，表現依然稱職。柳賢振、金河成的成功，也激勵後輩韓國職棒選手挑戰大聯盟，如有「風之孫」令名的李政厚，極可能簽下年薪逾千萬美元的大聯盟合約。

大谷翔平證明，日本選手也可站在世界棒球的頂峰，鈴木誠也、吉田正尚、金河成的活躍，更洗刷先前日職、韓職野手挑戰大聯盟，總是「橘逾淮為枳」的污名。

然而，2023年是台灣棒球低迷的一年，締造多項台灣選手大聯盟紀錄的張育成，下個球季恐無大聯盟球隊可棲身，而張奕、吳念庭、王柏融等人，皆將從日本返回台灣。

2024年職棒球季，大聯盟台灣選手可能掛零，只能寄望於已被納入40人名單的舊金山巨人隊鄧愷威、匹茲堡海盜隊鄭宗哲，與效力於波士頓紅襪隊的劉致榮，來年再上層樓。

至於日本職棒一軍的台灣選手，可能僅剩東北樂天金鷲隊的宋家豪，不復數年前多位台灣選手各擁一片天的盛況，短期內難以恢復榮光。

迄今，台灣棒球界與諸多棒球迷的國際視野，仍是國家隊在短期國際賽事的勝負，而非台灣選手在高階職棒聯盟的整體表現。台灣的棒球國際視野「與眾不同」，正是台灣選手在高階職棒聯盟節節敗退的根本原因之一。

2023台灣隊國際成績不惡，但背後心態有隱憂

2023年的國際賽事，台灣隊成績不惡，但各國代表隊除了在世界棒球經典賽精銳盡出，其他國際賽事皆以新秀為主力，旨在增加新秀的閱歷，勝負則在其次。

唯一的例外是，在亞運的棒球賽事，韓國組織職棒菁英隊參賽；但路人皆知，韓國隊志在奪冠，以符合韓國的免役規定，最終也如願以償。

台灣基層棒球選手的最大夢魘，莫過於盃賽過多，每次「出征」都得耗費7、8天，非但疲於奔命，更難兼顧課業。

國際賽事也是優秀旅外職棒選手的心魔，不接受國家隊徵召，網路輿論眾怒難擋，但若參賽，成績不如球迷預期，各種不堪入耳的惡評洶湧而至，成績亮眼雖被吹捧國家英雄，卻又難以婉拒下一次徵召。

職業賽事、國際賽事兩頭燒，國家英雄最後總在高階職棒聯盟失意，黯然回鄉；陳金鋒如此，張育成亦不例外。

在2022年球季，張育成4易球隊，大聯盟生涯已岌岌可危，勉強參與世界棒球經典賽，雖博得「國防部長」稱譽，但在2023年賽季，便付出慘痛的代價，即將失去大聯盟立足之地。

頻繁徵召職棒選手參與國際賽事，只為換取短暫虛榮，實短多而長空。

昔日台灣棒球界，事事學日本，但今日日本棒球界已脫胎換骨、轉換思維，降低徵召職棒選手的次數，亞運、亞錦賽皆派社會人球隊選手與賽，台灣依然抱殘守缺，不願與時俱進。

選手全年疲於奔命不是好事

原因甚簡，職棒球員參加非球季時的國際賽事，作息秩序可能大亂，參加球季間的國際賽事，則得冒晉階機會消失、先發位置位置被取代等風險。例如，效力於味全龍、今年台灣大賽MVP的投手徐若熙，還參加日、韓兩國都未特別重視的亞錦賽，實匪夷所思。

再以亞運會為例，台灣其他項目運動參賽選手捨棄大多數國家更重視的世錦賽，目的在賺取國光獎金；但亞運冠軍國光獎金對一線職棒選手而言，還不到其半年薪酬，實無必要組織職棒明星隊參賽，還徵召劉致榮、鄭宗哲等小聯盟俊彥。

不過，綜觀台灣棒球選手在國際賽事的表現，可明顯地發現，其自信心、抗壓力、身體素質，皆勝過前輩。

但韓國球評批評該國選手的論點，也可套用在台灣選手身上，如年輕選手為獲職棒球隊的青睞，特別著墨在球探偏愛的數據，如球速、全壘打數，忽略其他細節，故難敵每一細節皆千錘百鍊的日本隊。

台灣棒球水準向上提升的關鍵，在提升各級教練的學養。

絕大多數的台灣棒球教練，包括台灣職棒教練，都是球員退役後直接轉任，未受過完整教練訓練，不懂科學化訓練、不知如何制定戰術，不願持續吸收日本、美國最新棒球知識，只憑經驗與想像教學與帶隊，贏球靠球員的天分與臨場反應，而非教練的運籌帷幄。

只是，基層球隊教練薪酬低微，一人統包球隊所有業務，想進修也有心無力，遑論提供選手更佳的訓練。