從大谷翔平到亞錦賽：台灣選手國際視野不足，是在高階職棒敗退的根本原因
我們想讓你知道的是
今年是台灣棒球低迷的一年，明年年職棒球季，大聯盟台灣選手可能掛零。而絕大多數的台灣棒球教練，包括台灣職棒教練，都是球員退役後直接轉任，未受過完整教練訓練，不懂科學化訓練、不知如何制定戰術，不願持續吸收日本、美國最新棒球知識，只憑經驗與想像教學與帶隊，贏球靠球員的天分與臨場反應，而非教練的運籌帷幄。
文：陳文瀾（學生時代醉心科學、哲學、棒球，就業後，出版過政治、教育、體育、財經類書籍，現專事產業研究。）
亞錦決賽當日，舉世棒球迷焦點是在大谷翔平
12月10日，亞錦賽賽事結束，由日本隊奪冠，台灣隊以第2名作收。
然而，對全球棒球迷而言，包括日本棒球迷，當天最重要的棒球新聞，自是大谷翔平確定以10年7億美金，加盟洛杉磯道奇隊，打破全球職業運動史合約總額紀錄，年薪甚至超越大聯盟小市場球隊全隊年薪總和。
對日本棒球界而言，2023年是豐收的一年。年初，在達比修有、大谷翔平的帶領下，日本隊在世界棒球經典賽中掄元，而在大聯盟季賽中，大谷翔平、菊池雄星、鈴木誠也、吉田正尚成績相互競妍，達比修有、前田健太「老而彌堅」，依然是球隊倚重的戰力。
在季末與季後，大谷翔平不僅奪得美聯全壘打王，更再次獲選為美聯MVP，新合約更確立他是當今「世界棒球第一人」的地位。除了大谷翔平，在大聯盟自由球員市場，最動見觀瞻的球員，則是已在日本職棒榮譽滿身的山本由伸。
韓國選手在大聯盟依舊有佳績
韓國棒球界雖常感嘆，整體實力與日本愈差愈遠；但實際上，韓國棒球仍持續進步中。值得註記的是，效力於大聯盟聖地牙哥教士隊的金河成，本賽季終於脫繭而出，更奪得國聯工具人金手套，為亞洲球員獲頒大聯盟金手套獎的第2人，上一位是鈴木一朗。
除此，曾是2019年國聯投手防禦率榜首的柳賢振，術後回歸球場後，表現依然稱職。柳賢振、金河成的成功，也激勵後輩韓國職棒選手挑戰大聯盟，如有「風之孫」令名的李政厚，極可能簽下年薪逾千萬美元的大聯盟合約。
大谷翔平證明，日本選手也可站在世界棒球的頂峰，鈴木誠也、吉田正尚、金河成的活躍，更洗刷先前日職、韓職野手挑戰大聯盟，總是「橘逾淮為枳」的污名。
然而，2023年是台灣棒球低迷的一年，締造多項台灣選手大聯盟紀錄的張育成，下個球季恐無大聯盟球隊可棲身，而張奕、吳念庭、王柏融等人，皆將從日本返回台灣。
2024年職棒球季，大聯盟台灣選手可能掛零，只能寄望於已被納入40人名單的舊金山巨人隊鄧愷威、匹茲堡海盜隊鄭宗哲，與效力於波士頓紅襪隊的劉致榮，來年再上層樓。
至於日本職棒一軍的台灣選手，可能僅剩東北樂天金鷲隊的宋家豪，不復數年前多位台灣選手各擁一片天的盛況，短期內難以恢復榮光。
迄今，台灣棒球界與諸多棒球迷的國際視野，仍是國家隊在短期國際賽事的勝負，而非台灣選手在高階職棒聯盟的整體表現。台灣的棒球國際視野「與眾不同」，正是台灣選手在高階職棒聯盟節節敗退的根本原因之一。
2023台灣隊國際成績不惡，但背後心態有隱憂
2023年的國際賽事，台灣隊成績不惡，但各國代表隊除了在世界棒球經典賽精銳盡出，其他國際賽事皆以新秀為主力，旨在增加新秀的閱歷，勝負則在其次。
唯一的例外是，在亞運的棒球賽事，韓國組織職棒菁英隊參賽；但路人皆知，韓國隊志在奪冠，以符合韓國的免役規定，最終也如願以償。
台灣基層棒球選手的最大夢魘，莫過於盃賽過多，每次「出征」都得耗費7、8天，非但疲於奔命，更難兼顧課業。
國際賽事也是優秀旅外職棒選手的心魔，不接受國家隊徵召，網路輿論眾怒難擋，但若參賽，成績不如球迷預期，各種不堪入耳的惡評洶湧而至，成績亮眼雖被吹捧國家英雄，卻又難以婉拒下一次徵召。
職業賽事、國際賽事兩頭燒，國家英雄最後總在高階職棒聯盟失意，黯然回鄉；陳金鋒如此，張育成亦不例外。
在2022年球季，張育成4易球隊，大聯盟生涯已岌岌可危，勉強參與世界棒球經典賽，雖博得「國防部長」稱譽，但在2023年賽季，便付出慘痛的代價，即將失去大聯盟立足之地。
頻繁徵召職棒選手參與國際賽事，只為換取短暫虛榮，實短多而長空。
昔日台灣棒球界，事事學日本，但今日日本棒球界已脫胎換骨、轉換思維，降低徵召職棒選手的次數，亞運、亞錦賽皆派社會人球隊選手與賽，台灣依然抱殘守缺，不願與時俱進。
選手全年疲於奔命不是好事
原因甚簡，職棒球員參加非球季時的國際賽事，作息秩序可能大亂，參加球季間的國際賽事，則得冒晉階機會消失、先發位置位置被取代等風險。例如，效力於味全龍、今年台灣大賽MVP的投手徐若熙，還參加日、韓兩國都未特別重視的亞錦賽，實匪夷所思。
再以亞運會為例，台灣其他項目運動參賽選手捨棄大多數國家更重視的世錦賽，目的在賺取國光獎金；但亞運冠軍國光獎金對一線職棒選手而言，還不到其半年薪酬，實無必要組織職棒明星隊參賽，還徵召劉致榮、鄭宗哲等小聯盟俊彥。
不過，綜觀台灣棒球選手在國際賽事的表現，可明顯地發現，其自信心、抗壓力、身體素質，皆勝過前輩。
但韓國球評批評該國選手的論點，也可套用在台灣選手身上，如年輕選手為獲職棒球隊的青睞，特別著墨在球探偏愛的數據，如球速、全壘打數，忽略其他細節，故難敵每一細節皆千錘百鍊的日本隊。
台灣棒球水準向上提升的關鍵，在提升各級教練的學養。
絕大多數的台灣棒球教練，包括台灣職棒教練，都是球員退役後直接轉任，未受過完整教練訓練，不懂科學化訓練、不知如何制定戰術，不願持續吸收日本、美國最新棒球知識，只憑經驗與想像教學與帶隊，贏球靠球員的天分與臨場反應，而非教練的運籌帷幄。
只是，基層球隊教練薪酬低微，一人統包球隊所有業務，想進修也有心無力，遑論提供選手更佳的訓練。
Tags：
兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
我們想讓你知道的是
冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。