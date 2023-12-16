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TNL+ 2023/12/16,
中東

以色列重啟加薩戰火後犯下戰術錯誤——就算贏了戰爭，也會輸了政治

以色列重啟加薩戰火後犯下戰術錯誤——就算贏了戰爭，也會輸了政治
Photo Credit: GettyImages

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聯合國對哈瑪斯的偏袒在這次戰爭中更表露無遺：哈瑪斯發動恐怖襲擊，它不譴責，哈瑪斯沒有遵守安理會2712號決議，它不譴責；哈瑪斯對以色列婦女慘無人道的性虐殺，聯合國婦女署無動於衷⋯⋯偏袒還在其次，更有甚者的是，聯合國和其下屬機構還故意不作為，甚至和哈瑪斯同流合污，再把問題推在以色列之上。

以哈戰爭短暫地暫停七天，12月初又戰火重燃。以色列雙管齊下，一方面繼續包圍北加薩，另一方面揮軍攻打南加薩的加薩第二大城市汗尤尼斯（Khan Yunis），加薩再次變成殺戮戰場。

與此同時，以色列也面臨更大的國際壓力。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）罕有地動用聯合國憲章第99條，要求聯合國安理會「關注」，隨後聯合國安理會表決新的停火草案「阿聯草案」，有13票贊成，只是被美國一票否決，另英國投了棄權票。

隨後，聯合國大會又重開緊急會議，以153票贊成、23票棄權、10票反對，通過了新一份沒有法律效力的緊急人道主義暫停決議。奧地利和美國提出的兩份修正案都無法獲通過。此前，聯合國大會在十月份通過第一份決議，投票情況是121票贊成，44票棄權，14票反對。兩者對比，這次決議贊成國家更多了，反對和棄權國家都變少了。這意味著，國際外交和輿論的形勢對以色列越來越不利。

一直支持以色列行使自衛權的美國總統拜登（Joe Biden）和國務卿布林肯（Antony Blinken），此前已經一直要求以色列遵守戰爭法。12月7日，布林肯在新聞發佈會上強調，以色列依然需要重視對平民的保護，稱以色列實際造成的傷亡與其所謂「保護平民」的意圖之間，存在明顯差距。

11日，拜登在白宮猶太教光明節招待會上，在表達對以色列不可動搖的支持之後，也承認自己和以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在一些問題上「有分歧」，提醒以色列需要防止「全球輿論可能一夜之間反轉」。

12日，加拿大、澳洲、紐西蘭三國領袖發表聯合聲明，在譴責哈瑪斯和支持以色列自衛權的同時，也要求以色列在戰爭中「必須」遵守人道主義法（即常說的「戰爭法」）。

以色列面臨的國際形勢困境有雙方面的原因。

第一，以色列方面，重啟戰火之後，以色列用了錯誤的戰術

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