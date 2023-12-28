《被遺忘的烏克蘭私生子》：蘇聯人嚴格禁止美軍與穿軍服女性接觸，但對與平民約會似乎寬鬆得多

文：謝爾希・浦洛基（Serhii Plokhy）

禁忌之愛

「你將會記得六月二十一日至七月五日，美國B－17飛行堡壘從英國飛往俄羅斯這史無前例的穿梭轟炸。」霍華德．惠特曼在紐約《每日新聞》的報導中開頭這麼寫著，惠特曼所指的是「瘋狂二號」穿梭任務。令迪恩將軍鬆了一口氣的是，報導中沒有提及德國空襲美國空軍基地以及對美國空軍造成的損害，甚至更進一步地造成蘇美關係的傷害。

儘管如此，惠特曼的報導於一九四四年七月十九日首次發表後很快地就有許多美國報紙轉載，造成了一場不同性質的公關災難。報導中他寫到了在波爾塔瓦地區的基地裡美國男人和蘇聯女人之間的關係——這在之前美國的穿梭轟炸行動報導中被視為禁忌的話題，而蘇聯方面就更不用說了。

惠特曼在當時是位相當知名的記者，在開始為《每日新聞》撰稿之前他曾為《倫敦每日快報》報導過世界大戰。戰爭結束後他出版了多本暢銷書，包括《讓我們說出性的真相》（一九四八），內容是要教育兒童了解性生活。性也是他一九四四年七月刊載在《每日新聞》報導的主題。報導的標題毫無疑問透露了內容：「俄羅斯赤裸裸的歡迎，美國轟炸機飛行員大吃一驚」。

其他報紙也以同樣挑逗的標題刊登了這篇報導。《芝加哥論壇報》的編輯們選中的標題是「美國飛行員的評判：看見俄羅斯就臉紅心跳」。這篇報導的開頭這樣寫著：「你加入空軍，你期待看看這個世界，但你可能沒有預期會看到它一絲不掛。」

惠特曼是從英國發出電訊，他在那裡採訪了剛從波爾塔瓦返回的美國飛行員。有位飛行員講述他和戰友們偶然走進了一個池塘，裡面全是赤身裸體的男女在洗澡。這群蘇聯人並不以自己的身體為恥，並邀請這些美國人進到溫暖的池水中。「最後，一個女孩走到我們的一個夥伴面前，示意他脫下短褲，」一位飛行員這樣跟惠特曼說，「看到她就那樣走上前來，光著身子，真是有趣。」其他飛行員也分享了更精彩的豔遇。

根據其中一人的說法，有個蘇聯軍官走向這些美國人問說：「你們想要多少女人？」惠特曼寫道，這位軍官「準備提供營裡已註冊人員的尋常隊伍」。而飛行員們的回答：「我們恐怕不會那樣做。」讓他感到失望。其中一名飛行員向惠特曼解釋了紅軍的性生活規範：「在俄羅斯，每個士兵都被允許每隔一段時間去公開的軍隊妓院，或多或少就像我們去郵局兌換一樣。俄羅斯士兵如果維持正常的配額就不用付錢，但如果他們想更頻繁地去那裡就必須付費。」

惠特曼從未透露他的消息來源，也不清楚他是否捏造了故事中的某些部分，或者飛行員是否在跟這位天真的記者惡作劇，但這篇報導對美國駐莫斯科代表團產生了爆炸性的影響。那裡的每個人，從迪恩將軍到最低階的職員，都知道紅軍沒有為其官兵開設妓院，而關於定期去妓院的故事則是直接來自德意志國防軍的例子。由於沒有妓院或者「已註冊人員」，蘇聯人不可能向美國人提供「尋常隊伍」；儘管一些美國人報告說，在基地剛開始的時候，紅軍軍官鼓勵他們與蘇聯婦女跳舞。

這個洗澡的故事是有一些事實依據，但顯然被惠特曼或他的消息來源誇大了。駐紮在米爾戈羅德的富蘭克林．霍爾茲曼，在一九四四年六月三十日在寄回布魯克林的家書中描述了他在那裡的沐浴經歷：「這個下午我去游泳了。那裡有很多俄羅斯小伙子和女孩。這些小伙子大多是裸體的。有些人會遮掩自己，但其他人並沒有想要隱藏。」他補充說：「女孩們更小心一點。」

霍爾茲曼在米爾戈羅德的夥伴雷達操作員帕爾默．米格拉回憶說，他和朋友們看到當地婦女來到河邊洗衣服和洗澡。「當我們慢慢溜過時，我們可以看到她們許多人並沒有穿泳衣，」米格拉幾十年後寫道，「何必浪費布料去做泳衣？她們可能長久以來都是這樣在河裡洗澡。」

米格拉不是在那裡評判當地習俗。他寫道，他和其他美國人就是「穿著游泳短褲或剪短的舊褲子。」他還說：「大多數我們農家子弟都記得，在家鄉並不總是需要這樣穿。」他沒有對男女混浴做出論斷，混浴源於中世紀和現代早期的斯拉夫鄉村生活傳統，並成為西方旅遊文學在談到俄羅斯時的陳腔濫調。米格拉及霍爾茲曼都沒有把裸浴和性行為連結起來。一天前霍爾茲曼才寫信給父母描述米爾戈羅德：「這個城鎮還不錯，儘管這裡的女人對你的兒子來說有點太正經了。」

惠特曼的報導有可能加劇蘇聯與美國日益緊張的關係，迪恩在莫斯科的下屬趕緊召開新聞發布會駁斥他的說法。在華盛頓的國務院發布了一份新聞稿，引述曾駐紮在基地的美國軍官們的話，否認了報導的內容，他們強調蘇聯東道主提供給美國人「最好的熱情和禮節」。

諷刺的是，惠特曼的報導發表之時，波爾塔瓦地區基地的美國男人和蘇聯女人之間的關係確實正在成為問題，儘管不是惠特曼或他的消息來源所想像的那種。相反地，蘇聯人正在竭盡全力阻撓美國空軍人員想與蘇聯女性建立的任何連結。

在波爾塔瓦和其他美國基地，「施密爾什」軍官的角色在監護人與清教徒之間交替——當發現當地女性與美國盟友約會有利用價值時就允許，沒有利用價值時就阻止。美國人對這樣的限制很反感。關於約會權利的衝突成為美國大兵和蘇聯盟友失和的一項關鍵因素。