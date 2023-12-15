藍白破局後民調分析：侯友宜還能爭取到多少柯文哲的選票？賴清德真能高枕無憂嗎？

新一波美麗島民調顯示，賴蕭與侯康的差距高度拉近，這與先前柯盈配破底的狀況類似，仍然需要謹慎看待，不能直接就表面數據下結論。在計入美麗島最新的第88波樣本後，以下針對樣本選取，以及各陣營情況做些基本說明及分析。

樣本選取

我選擇藍白合破局並各自登記、經週末沉澱後的11月27日樣本作為起始，避免先前藍白合談判的影響。由於美麗島並未發布第79波的細項，所以11月27、28兩日的民調樣本，以國政民調之樣本作為替代。

12月4日樣本，由於從前後數據可知是明顯偏離的樣本，故本次加以剔除，避免過度低估柯文哲。另外雖然12月8日賴清德的樣本也明顯較低，但截至停止計算日時，尚無法直接判定為偏離樣本，故本次仍然計入，正負誤差值為按照加權後樣本加總後結果計算。

大樣本整併的目的在於降低誤差、減低波動，讓細項分析能夠較為準確，避免只看單日數據的變動，造成容易誤讀及反覆修改判斷。

Photo Credit: 美麗島電子報

賴清德分析

與上一次統計至10月25日的大樣本相較，微幅增加1.1%，即使是在近5000份的樣本對比上，仍然在誤差範圍，因此可視為選情相對穩定。事實上從過去整併大樣本以來，賴清德一直呈現幾乎無波動的現象，這顯示賴清德支持基礎極為穩固，不過同時也有難以向上突破的隱憂。

雖然選取蕭美琴擔任副手，普遍獲得好評並被認為能夠加分，但從民調上並未明顯反映。這可能是由於整個選戰過程中，蕭美琴很早就被預期成為賴清德的副手，因此蕭美琴效應早在先前就已經反應在民調上，因此並未出現慶祝行情。

年齡細項上皆無明顯波動，包括原先認為能從柯文哲下滑時多拿到的年輕票源，本次整併後也看不出明顯上升的跡象。在支持率長期穩定下，要如何在年輕票源有所突破，應會是選戰最後一個月的重大課題。

在地域上，波動看起來比年齡分層要略大，但整體仍然都在誤差範圍內。若是最後一個月沒有明顯提升的話，對於區域立委的激戰區可能會較為不利。

整體而言，賴清德雖然仍保持領先，但由於侯柯麻花捲打開，呈現侯友宜緊追的態勢，因此選情顯然比過去緊張。如果要確保勝利，仍然要設法讓支持率穩定在40%以上。

侯友宜分析

侯友宜成為君悅破局後的最大贏家，雖然最終無法藍白合實現支持率加倍，但實現了藍軍大團結，使得支持率呈現全面攀升的現象，從原本預期藍白不合即無勝算，變成已有機會在最後階段與賴清德一戰。

站穩第二名的戰略意義，是不可能成為最後階段被棄的對象，以及加速親藍觀望勢力的歸隊，這不僅對於總統選戰有利，對於立委選戰也有一定加分效果。

年齡層分布上，最主要的提升並不是出現在年輕族群，事實上，年輕族群的支持率提升仍在誤差範圍內，這代表著藍白破局後，要爭取過去屬於柯文哲的年輕選民仍然不易。但40歲以上的各年齡支持率，上升幅度全都超過了誤差範圍，這應是由於藍軍幾乎全數歸隊，及吸納到對柯文哲失望選票所致。

從地域上來看，所有地域皆出現了顯著提升，特別是本命區新北大票倉回流，以及桃竹苗的大幅增長，都構成能威脅到賴清德的底氣。在選戰僅剩一個月下，由於爭取傳統基本盤北部選票的效率更好，侯友宜能不能將選戰情勢拉回過去傳統的北藍南綠形態，靠著北台灣的勝利來彌補南台灣的落後，應會是勝選的唯一希望。

Photo Credit: 中央社

在侯友宜6月支持率崩跌後，已有相當長的時間未接受嚴格檢驗，最後一個月由於回歸藍綠對決態勢明顯，可預見將會開始承受較大的攻擊力道。由於侯友宜已幾乎回籠所有藍軍認同者，能夠開拓選票的空間相對受限，因此在最後階段能不能撐過攻擊爭取更多中間選民，是下一次大樣本的觀察重點。

柯文哲分析

如同君悅破局當天所預測，柯文哲遭受到不可逆的傷害，除了對藍綠皆不滿的選民以及柯粉之外，剩餘的選戰難有外擴能力。由於藍綠最後階段的搶票都將瞄準柯文哲的選票，因此柯文哲的當前課題，變成如何有效鞏固剩下的選票，避免進一步的崩盤。

本次選戰難以出現「安哲秀現象」（最後階段突然宣布支持侯友宜，以助侯友宜逆轉勝）。理由在於經過馬辦共識又推翻及君悅破局的震盪後，參選立場若再有明顯反覆，將導致原本勉強鞏固住的支持群眾進一步潰堤，形同斷送自己與民眾黨的政治生命，能取得的成效也存疑。

因此若無意外，終盤收官還是會呈現三腳督的選局。

全年齡層雖然都呈現崩跌，但最具優勢的年輕選票仍然相對抗跌。未來柯文哲是否能穩住陣腳，必須要看鞏固住年輕選票的能力。這次的下滑主要出現過去勉強取得的40歲以上選票，崩跌幅度都超過誤差範圍，而且失去的部分主要都轉移到侯友宜身上。這部分的選票流失，在最後階段恐怕再也難以爭取回來。

柯盈配的民調，在全地域出現了明顯的崩跌情況，相對抗跌的區域集中在桃竹苗以北。在選戰最後階段柯文哲調整策略更加側重空戰下，若以保底思維來思考，應將有限的陸戰資源都投放在桃竹苗以北，確保支持率不會進一步崩跌。

由於總統大選已勝算渺茫，合理的戰略目標會是爭取選後立院三黨不過半，才可能極大化政治影響力。但因為民眾黨缺乏有力區域立委候選人，而在不分區部分同樣受到君悅破局傷害，以及不分區原本席次就相對有限，難以對大局產生顯著影響，因此即便清楚戰略目標仍然有心無力，是目前面臨的困局所在。

Photo Credit: 中央社

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