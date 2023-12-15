藍白破局後民調分析：侯友宜還能爭取到多少柯文哲的選票？賴清德真能高枕無憂嗎？
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在最終階段，三位主要候選人都會積極爭搶年輕選票，這是目前看起來仍較有空間爭取的一塊。目前形勢理論上對於賴清德較為有利，雖然侯友宜看似氣勢如虹，但觀察細項部分後有陷入瓶頸的危機，若想要操作與柯文哲間的棄保，又由於柯文哲剩下選票的屬性較難選擇投給侯友宜，所以後繼乏力的機率仍相對較高。
新一波美麗島民調顯示，賴蕭與侯康的差距高度拉近，這與先前柯盈配破底的狀況類似，仍然需要謹慎看待，不能直接就表面數據下結論。在計入美麗島最新的第88波樣本後，以下針對樣本選取，以及各陣營情況做些基本說明及分析。
樣本選取
我選擇藍白合破局並各自登記、經週末沉澱後的11月27日樣本作為起始，避免先前藍白合談判的影響。由於美麗島並未發布第79波的細項，所以11月27、28兩日的民調樣本，以國政民調之樣本作為替代。
12月4日樣本，由於從前後數據可知是明顯偏離的樣本，故本次加以剔除，避免過度低估柯文哲。另外雖然12月8日賴清德的樣本也明顯較低，但截至停止計算日時，尚無法直接判定為偏離樣本，故本次仍然計入，正負誤差值為按照加權後樣本加總後結果計算。
大樣本整併的目的在於降低誤差、減低波動，讓細項分析能夠較為準確，避免只看單日數據的變動，造成容易誤讀及反覆修改判斷。
賴清德分析
與上一次統計至10月25日的大樣本相較，微幅增加1.1%，即使是在近5000份的樣本對比上，仍然在誤差範圍，因此可視為選情相對穩定。事實上從過去整併大樣本以來，賴清德一直呈現幾乎無波動的現象，這顯示賴清德支持基礎極為穩固，不過同時也有難以向上突破的隱憂。
雖然選取蕭美琴擔任副手，普遍獲得好評並被認為能夠加分，但從民調上並未明顯反映。這可能是由於整個選戰過程中，蕭美琴很早就被預期成為賴清德的副手，因此蕭美琴效應早在先前就已經反應在民調上，因此並未出現慶祝行情。
年齡細項上皆無明顯波動，包括原先認為能從柯文哲下滑時多拿到的年輕票源，本次整併後也看不出明顯上升的跡象。在支持率長期穩定下，要如何在年輕票源有所突破，應會是選戰最後一個月的重大課題。
在地域上，波動看起來比年齡分層要略大，但整體仍然都在誤差範圍內。若是最後一個月沒有明顯提升的話，對於區域立委的激戰區可能會較為不利。
整體而言，賴清德雖然仍保持領先，但由於侯柯麻花捲打開，呈現侯友宜緊追的態勢，因此選情顯然比過去緊張。如果要確保勝利，仍然要設法讓支持率穩定在40%以上。
侯友宜分析
侯友宜成為君悅破局後的最大贏家，雖然最終無法藍白合實現支持率加倍，但實現了藍軍大團結，使得支持率呈現全面攀升的現象，從原本預期藍白不合即無勝算，變成已有機會在最後階段與賴清德一戰。
站穩第二名的戰略意義，是不可能成為最後階段被棄的對象，以及加速親藍觀望勢力的歸隊，這不僅對於總統選戰有利，對於立委選戰也有一定加分效果。
年齡層分布上，最主要的提升並不是出現在年輕族群，事實上，年輕族群的支持率提升仍在誤差範圍內，這代表著藍白破局後，要爭取過去屬於柯文哲的年輕選民仍然不易。但40歲以上的各年齡支持率，上升幅度全都超過了誤差範圍，這應是由於藍軍幾乎全數歸隊，及吸納到對柯文哲失望選票所致。
從地域上來看，所有地域皆出現了顯著提升，特別是本命區新北大票倉回流，以及桃竹苗的大幅增長，都構成能威脅到賴清德的底氣。在選戰僅剩一個月下，由於爭取傳統基本盤北部選票的效率更好，侯友宜能不能將選戰情勢拉回過去傳統的北藍南綠形態，靠著北台灣的勝利來彌補南台灣的落後，應會是勝選的唯一希望。
在侯友宜6月支持率崩跌後，已有相當長的時間未接受嚴格檢驗，最後一個月由於回歸藍綠對決態勢明顯，可預見將會開始承受較大的攻擊力道。由於侯友宜已幾乎回籠所有藍軍認同者，能夠開拓選票的空間相對受限，因此在最後階段能不能撐過攻擊爭取更多中間選民，是下一次大樣本的觀察重點。
柯文哲分析
如同君悅破局當天所預測，柯文哲遭受到不可逆的傷害，除了對藍綠皆不滿的選民以及柯粉之外，剩餘的選戰難有外擴能力。由於藍綠最後階段的搶票都將瞄準柯文哲的選票，因此柯文哲的當前課題，變成如何有效鞏固剩下的選票，避免進一步的崩盤。
本次選戰難以出現「安哲秀現象」（最後階段突然宣布支持侯友宜，以助侯友宜逆轉勝）。理由在於經過馬辦共識又推翻及君悅破局的震盪後，參選立場若再有明顯反覆，將導致原本勉強鞏固住的支持群眾進一步潰堤，形同斷送自己與民眾黨的政治生命，能取得的成效也存疑。
因此若無意外，終盤收官還是會呈現三腳督的選局。
全年齡層雖然都呈現崩跌，但最具優勢的年輕選票仍然相對抗跌。未來柯文哲是否能穩住陣腳，必須要看鞏固住年輕選票的能力。這次的下滑主要出現過去勉強取得的40歲以上選票，崩跌幅度都超過誤差範圍，而且失去的部分主要都轉移到侯友宜身上。這部分的選票流失，在最後階段恐怕再也難以爭取回來。
柯盈配的民調，在全地域出現了明顯的崩跌情況，相對抗跌的區域集中在桃竹苗以北。在選戰最後階段柯文哲調整策略更加側重空戰下，若以保底思維來思考，應將有限的陸戰資源都投放在桃竹苗以北，確保支持率不會進一步崩跌。
由於總統大選已勝算渺茫，合理的戰略目標會是爭取選後立院三黨不過半，才可能極大化政治影響力。但因為民眾黨缺乏有力區域立委候選人，而在不分區部分同樣受到君悅破局傷害，以及不分區原本席次就相對有限，難以對大局產生顯著影響，因此即便清楚戰略目標仍然有心無力，是目前面臨的困局所在。
小結
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。