徐婷個展《Liminal Space》：攝影鏡頭帶出自我對話，思索畫面之於我們的意義

文：宋宜樺（Yi-Hua Sung）

對於藝術家徐婷而言，攝影是一種主觀且充滿個人情感的表達方式。以相機鏡頭捕捉眼前環境以及感知到的情緒，徐婷持續透過攝影作品探討物質與時間的關係。攝影創作之於她是動靜之間的平衡。即使在數位相機的快速拍攝特性下，徐婷仍舊放慢步伐，深入探索感性觸覺的世界。

在今（2023）年10月於德國柏林貝塔寧藝術村（Künstlerhaus Bethanien）舉辦的展覽《Liminal Space》中，徐婷透過13件作品，將她對於生活狀態以及個人情感的深刻體驗，以私密而細膩的方式呈現給觀者（圖一）。

Photo Credit: 作者提供 圖一：Hsu Ting 徐婷, Liminal Space, Installation view, Künstlerhaus Bethanien, Spetember 22 - October 15, 2023. Courtesy of the artist.

首先吸引觀者目光的是其中一件大型攝影作品《The Scenenery Behind Me-3》（圖二）。這系列攝影作品構圖乾淨卻失焦，是一次意外旅程中，相機鏡頭透過車窗與後照鏡相視後誕生的結果。

接著，觀者會看見一系列大小約30x30公分的小件作品。其中一件作品《Another Room-2》以兩張照片的拼貼方式，呈現極簡的構圖及色彩（圖三）。

相較於在牆面上展示主導地位並與空間融為一體的大型作品系列《The Scenenery Behind Me》，《Another Room-2》提供了更細緻的視角，以非典型的攝影畫面深入探索空間和影像的本質。

藉由將不同尺寸的攝影作品交錯配置於展覽空間中，徐婷將小件作品轉譯為一種空間語言，藉此重新安排觀者的視覺動線，並同時對展覽空間進行了切割，使得不同語境的作品能夠在空間中流動（圖四）。

作品在展示空間中的呈現方式以及如何和空間互動一直是徐婷創作的核心思維。每一次的展覽，她都會借助等比例展間模型，不斷地思考作品的呈現方式，以及如何開啟作品、空間以及觀者之間的對話。

這不僅是布展的步驟，同時更是屬於徐婷個人的一場冥想旅程。她不停地將眼前數百張的照片進行整理和分類，調整作品在展間中的位置，觀者最終所見，是徐婷經歷無數次與自我的對話後所選擇的畫面。這些畫面承載著她在攝影當下所經歷的情感以及個人狀態，它們被小心翼翼地挑選出來，近乎赤裸和直接地呈現在觀眾眼前。

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Photo Credit: 作者提供 圖三：Hsu Ting 徐婷, Another Room-2, 2023, Giclée print, Aluminum frame, 31.2 x 31.2 x 2.6 cm. Courtesy of the artist.

Photo Credit: 作者提供 圖四：Hsu Ting 徐婷, Liminal Space, Installation view, Künstlerhaus Bethanien, Spetember 22 - October 15, 2023. Courtesy of the artist.

這些失焦的畫面為何是赤裸的？《The Scenery Behind Me》這個系列作品或許可以視為徐婷對過去一年記憶的低語，以一種直覺且飽含詩意的方式將其濃縮在她鏡頭底下。親人的離世、搬遷、感情的終結、獨自來到陌生的城市......這些生活變化無疑對她在情感上產生了某種衝擊。

然而，正是生命中這些無法預測和掌控的事物，使得徐婷在不斷掏空和重組的過程中，最終能夠嘗試以更加泰然自若的態度接納生命中的一切，讓自己與當下和周遭環境產生新的共鳴。這種對於情感與人生的感性認知在一次突發的旅程中得到了體現。

坐在行駛於柏林的車內，徐婷手中的相機快門似乎未曾停歇，捕捉著周遭的一切。她在心中猶疑，究竟想透過攝影留下什麼？透過鏡頭所看見的又是什麼？在思考這些問題的同時，兩面鏡子——徐婷手中的相機鏡頭和後照鏡——透過車窗巧妙地凝視了彼此（圖五）。

似乎有某種東西被徐婷捕捉到了，而我們終於也不禁問道，藝術家透過相機鏡頭所看見的究竟是什麼？她在行駛的車內凝視的是漸行漸遠的過去，還是象徵未來的前方？或許，徐婷只是在兩點之間，這般語境未明的「當下」尋找著焦點。

在此，過去和未來、安全感和不安同時並存，無法言喻的個人情感和體驗互相交織且流動著。在這些失焦的畫面中，我們彷彿能看見徐婷透過拍攝外在事物和內在情感展開了一場對話，以一種極為純粹的方式凝視著自己的靈感。

徐婷和自我的對話仍在進行中，而作為觀者的我們只是靜靜地與藝術家一起佇立於兩點之間，默默地注視這一切。縱然百感交集，但徐婷已緩慢邁出腳步。靜止的時間亦開始流動，我們仍在思索這些失焦畫面之於我們的意義，以及接下來應該何去何從（圖六）。

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Photo Credit: 作者提供 圖六：Hsu Ting 徐婷, The Scenery Behind Me-2, 2023, UV print on Alu Dibond, 300 x 200 cm. Courtesy of the artist.

本文作者介紹

宋宜樺（Yi-Hua Sung），目前就讀德國波鴻魯爾大學，藝術史及漢學雙主修。談論藝術和哲學話題時會充滿生氣，喜歡聽故事也喜歡說故事。有點迷惘但還是努力過生活，希望能夠一直對生命中的人事物充滿好奇心。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九