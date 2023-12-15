學文言文會破壞台灣認同嗎？反對古文教育，反而可能傷害到台語的推廣

文：Cr氏（全職自由譯者，譯作涵蓋書籍、遊戲、專利、契約等）

報載近日因課綱刪減文言文，引起兩派爭論，甚至有人說出「你的中文是道德老師教的嗎」、「想要中國化可以把子女送去有74篇文言文的大陸上學」等言論。筆者認為若能分享自己身為語言工作者的經驗與見聞，或能讓讀者更易於瞭解此事的利弊、得失，乃至於將會如何改變我國的語文教育甚至是其他領域。

在正文開始之前，筆者要先說明，筆者對此事的政治面瞭解（以及興趣）不多，甚至覺得奇怪今年都民國112年了，108課綱不是應該是好幾年前的事了嗎？

但是此事，已有網路風向宣稱「刪得好」、「不知文言文為何要教」，加上早在近20年前筆者的國中時代，當時的課文〈與荷蘭守將書〉早就曾因一句「然臺灣者中國之土地也」而鬧過風波，身為語言工作者，將主要針對民進黨政府多年來在國文教育上的「刪中增台」以及「刪文增白」傾向討論。

學文言文會傷害台灣認同嗎？

首先從利益說起。要說刪減文言文的好處，當然就要提為什麼108課綱會有這樣的改變。

在作家苦苓已經說出「想要中國化可以把子女送去有74篇文言文的大陸上學」之後，筆者認為應該可以不必再假裝下去了：是的，108課綱的這個改變，無疑就是民進黨政權的「去中國化」之舉。

長久以來，獨派人士一直不願意去區分中共建政以前的中國（包括中華民國和清朝以前）與中共本身，而一律以「中國」稱之，同時大打「脫華入歐美日」（這是筆者實際見過的台獨社群媒體粉絲專頁slogan），希冀能以此教育新世代的臺灣學子認同自己是他們想要建立的「台灣國」公民。

但實際威脅我國（不論讀者閣下是想稱之為中華民國還是台灣國）的並非這些逝去已久的古代中國，而是現存的中共政權。居住在臺灣的漢人，不論其祖籍是閩南人、廣東人、客家人或其他省籍，都不影響其自我認同為「臺灣人」，也不影響其認識到我國目前面臨的存亡威脅是來自中共。

這就好像筆者在當兵期間，曾有一位學長亦是獨派，他在教導筆者軍事化集團生活的規矩和作菜的方式（我們需要負責烹調單位的飲食）時，便曾開口「我們中國……不管是中國人還是臺灣人，是怎樣怎樣做事」。

當時礙於上下關係我不便開口，退伍多年的今天筆者終於可以說了：學長啊，您完全沒有必要改口，也沒有必要擔心講了「我們中國人」會怎麼樣。臺灣的漢人本來就有很多文化是源於中國，我們現在講的也是源於中國的語言。我們過中國新年、講中國話、寫中國字，那都沒有關係，重點是我們已經代代居於臺灣（現在的學生世代除非父母皆為新住民，否則在臺應該至少是第三代了）、我們已經「日久他鄉變故鄉」，認為範圍包括臺澎金馬及離島的「中華民國自由地區」，也就是一般口語上的臺灣，才是我們的故鄉。

既然如此，又何必大費周張否定自己的過去？臺灣的漢人以前曾經是中國人，後來變成了臺灣人，不行嗎？

我們來看看國外的例子吧。美國人說英語、用英寸，學校裡會教莎士比亞，並對自己曾是英國殖民地北美十三州一事無所忌諱。顯然他們並不擔心說英語、讀莎士比亞，會有損於美國與英國之間的獨立性。如果讀者認為那是因為現在的美國比英國強大，那也可以看看牙買加、南非、印度等從英國獨立的國家，其中甚至不乏至今仍奉英國國王為其名義國家元首者。

或者大家可以看看這幾天的新聞，有人提出要刪某篇文言文，結果被網友指出「日本也有選為課文」。試問若是日本人不覺得選這篇中國的、中文的古文有損於其國家主體意識，至今仍以中文為國語的臺灣又何須擔心？筆者先前曾撰文批評中共用語入侵，那是因為那是「中共的」用語。這些著作時間遠早於中共建政的古文並不屬於這種狀況。

總結以上說明，相信讀者應能明白，其實台獨運動完全沒有必要對文言文如此敏感。文言文就算選了一百篇，也不會有損於各位真正想要推動的臺灣主體意識一分一毫，因為我們這些久居臺灣的漢人，無法也沒有必要去否認自己的祖先是中國人，同時對這個史實的認識，也不會阻止我們從今以後自認是臺灣人。

接下來請容筆者要進入比較負面的部分了。我們要來談談刪減甚至最終可能全面刪除文言文的弊害。

「上好禮」還是「尚好禮」？其實都不對？

首先，既然刪減文言文是為了台獨而起，我們就先來談談台獨運動會關心的議題：台語的推行。

台語即是臺灣閩南語，其來源是日本殖民統治以前便已來到臺灣的福建南部出身人士所使用的方言。由於臺灣在近代化的過程中是在日本統治下進行，許多較為晚近的新詞往往是從日文取得，舉凡「handoru（方向盤，源於日語）」、「拖拉庫（卡車）」都是實例。

筆者的母親是嘉義出身的本省人，當地使用的台語甚至包括「口座（台語發音近似於kao-zho，日語拼音kouza，銀行帳戶）」、「Ringo（日台語同音，蘋果）」、「寄付（台語gya-fu，日語kifu，捐款）」等明顯的日語詞彙。正是這些詞語使臺灣人使用的閩南語不同於福建的閩南語，而形成獨特的臺灣閩南語。

可是除此之外呢？不曉得各位讀者在求學時，有沒有聽國文老師說過，若是唐詩押韻用國語發音覺得根本不對、沒有押到韻，可以嘗試用台語唸唸看？不曉得有沒有人聽過獨派人士主張「台語以前是中原的官話」？實際上當然沒有到那麼誇張，但筆者在國中時也曾聽國文老師說過，閩南語是現存唯一保有中原古語古音的方言。