失智症政策3.0在哪裡？台灣每30分鐘就增加1名失智者，2024大選卻缺乏相關政策
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失智症是超高齡社會無可迴避的國家挑戰，不僅涉及醫療長照與社福政策，更包含警政走失議題、交通安全議題、社會教育宣導、金融財務安全和法律權益維護司法制度等議題，需以國家級整體戰略積極因應。台灣失智症協會呼籲各界應重視，各黨總統候選人也應以7大政策建言，迅速公布「失智症政策3.0」政見承諾。
2024總統大選即將到來，各個候選人紛紛提出政見希望獲得民眾青睞，然而台灣失智症協會指出，接續20年，台灣每30分鐘就會增加1名失智者，各黨紛紛提出高齡、醫療、長照政見，但卻未見對於失智症議題的關注與解方。
而「台灣失智症政策綱領2.0」也將於2025年告一段落，未來四年台灣失智症政策將如何延續發展？台灣失智症協會、民間團體共同提出7大政策建言，呼籲各陣營總統候選人正視超高齡社會的另一項迫切需求，公布「失智症政策3.0」政見承諾，以確保台灣民眾能在安心的環境中面對失智症挑戰。
總統大選7大政策建言，籲公布「失智症政策3.0」
台灣失智症協會暨十四個民間團體共同對2024總統大選提出以下7大政策建言：
- 設立《失智症防治照護專法》，推動國家層級政策
日本在今（2023）年通過《失智症基本法》，設立以總理大臣為負責人的失智症政策推進總部；韓國更早已在2011年制定《失智症管理法》，規定每5年訂定失智症管理綜合計劃。
為確保國家政策的穩定及永續發展，建議效法日、韓設立《失智症防治照護專法》，明定政府權責，定期檢視、更新國家政策，並由行政院設立「失智症政策推動小組」，以國家層級推動前瞻性政策規劃，加強各部會在防治、診療、照護整合協作力度。
- 確實掌握失智症人口及需求，精準布建相關資源
目前失智症確診人數是以「失智照護服務管理系統」、「照顧服務管理資訊平臺」、「身心障礙個案管理系統」等特定服務使用人數加總而計，是否能反映出實際失智症人口仍有待商榷。
建議定期辦理「失智家庭生活狀況及需求調查」、設計失智症單一登錄系統，確實掌握疾病趨勢、服務需求，也更能以實際人口精準布建醫療照護相關資源。
- 規劃穩定財源以及長期政策，健全失智照護體系
失智照護服務開辦以來，一直以年度申請計畫方案形態執行，沒有明確定位及發展藍圖，每年更受到政策滾動式修正而影響服務穩定發展，此外，失智症專責照顧服務資源更是成長緩慢。
國家應穩定財源，並透過中長期政策規劃，健全發展質量兼具的失智照護體系並重視治療、照護的研究發展。
- 加強多樣性服務和資源銜接，降低家庭照顧負荷
失智照護需隨病情變化整合串聯醫療、照護、社福資源，並給予全面性生活支援。
為確保獨居、疾病識能不足、照顧資源缺乏的失智者得以接受良好照顧，也讓家庭照顧者無須在分立的資源系統中四處求助，應發展多樣性支持照護服務，並廣設如「失智共同照護服務中心」整合型諮詢窗口，及時銜接各類資源服務。
- 普及提供有效延緩失智服務，維持自立生活功能
目前失智症沒有治癒的方法，但已有許多實證支持認知促進活動方案可以延緩病程發展、提升生活品質、減輕整體社會照護負荷。目前雖然各社區據點有提供認知促進活動，但施政成果多著重於「服務人次」，專業性及服務品質仍有待提升。
建議在各類長照服務、社區據點中普及提供有效延緩失智服務，透過認知功能、生活功能與健康狀況等指標，監測服務品質、評估政策發展。
- 因應年輕型失智者特殊需要，給予適切支援服務
根據台灣失智症協會資料顯示，45－64歲的年輕型失智人口約有1萬多人，這些失智者、家庭所面臨的照護問題、生活負擔、生涯規劃議題與高齡失智家庭不同。
目前政策以高齡失智者為主提供服務、資源配置，使年輕型失智症可取得的照護資源和支持服務相當有限。因應年輕型失智者特殊需要，如經濟、就業、未成年子女照顧、延緩失智活動類型等，應提供全方位的適切支援服務。
- 營造失智症無障礙生活環境，打造友善共融社會
失智者在社區中自立生活，常會因認知功能下降而面臨障礙或處於弱勢的處境，如：認不得路而不敢出門、表達困難而被拒絕交易、判斷力不足而被詐騙、被不當對待卻不懂求助等。
因此，除了持續強化對各行業的失智識能宣導及友善態度外，更要向下扎根從學童教育開始著手，從制度面積極去除障礙，提供必要支持服務，如：在交通、消費、金融手續、受虐通報等方面進行案例蒐集和制度檢討，發展行業指引和創新支持服務，打造失智友善共融社會。
超高齡社會面臨失智挑戰，牽涉範圍各界應重視
台灣失智症協會強調，失智症是超高齡社會無可迴避的國家挑戰，不僅涉及醫療長照與社福政策，更包含警政走失議題、交通安全議題、社會教育宣導、金融財務安全和法律權益維護司法制度等議題，需以國家級整體戰略積極因應。
失智所帶來的個人、家庭及社會高度負荷與照顧成本和每個人都息息相關，台灣失智症協會呼籲各界應重視，各黨總統候選人也應以7大政策建言，迅速公布「失智症政策3.0」政見承諾。
本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此
原標：未來每30分鐘增1失智者！總統大選卻無實質政見 民團提7大政策建言
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：丁肇九
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未來的既視感 Mercedes-Benz 以「星科技」重新定義移動生活
我們想讓你知道的是
從「車展」轉變為「移動展」，德國慕尼黑與日本東京相繼做出了名稱上的重要轉變。背後意義，無非是汽車定義隨著科技進化而大幅不同。雖然同樣詮釋移動任務，但過去汽車仰賴人類駕駛，而當自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等進化，汽車將在人類生活中扮演更多元的角色。 Mercedes-Benz 近年致力於車用科技研發，旗下車款除了移動功能之外，更化身車主辦公室、交誼廳、視聽娛樂等空間。透過科技，車輛不僅只是車輛。 Mercedes-Benz 重新演繹移動的定義，不僅是可以想見的未來，更早已是正在進行的當代。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 描繪移動的新未來
汽車的發明者 Mercedes-Benz 積極從自動駕駛、數位與聯網科技、電驅技術等面向耕耘突破，已領導車壇進入嶄新的移動未來。結合 Mercedes-Benz 最受世人推崇的豪華視野，不斷定義豪華，並重新演繹豪華。 Mercedes-Benz 所定義的車內豪華體驗，不僅僅是頂級用料與乘坐舒適度的呈現，更是透過智能科技驅動的全方位感官饗宴與數位科技體驗。
藉由科技導入，車主於 Mercedes-Benz 座艙內，已可以藉由 MBUX Superscreen 寬幅螢幕與聯網通訊功能舉行一場視訊會議，也可以感受一場身歷其境的演唱會。透過 ENERGIZING 舒活套件，啟用車內香氛與按摩座椅進行一場高級 SPA 饗宴。座艙還可以化身遊戲空間讓乘客享受休閒時刻。若往更遙遠的未來思考，擁有如此多元享受與功能的座艙中，可能還無須仰賴駕駛自行開車，車輛會自動駕駛抵達目的地，同時自動停車。
未來正在發生 Mercedes-Benz 步步改變汽車定義
如何實現讓人憧憬的未來？ Mercedes-Benz 承襲過往 137 年造車的穩健腳步，一步步於當代實踐。藉由領先車壇的造車科技鋪陳，在當前或不久將來的 Mercedes-Benz 車款中，就可以感受到預覽未來的前衛科技。
如同豪宅或頂級度假酒店所提供給住客的頂級饗宴， Mercedes-Benz 透過科技導入，傳承百年造車精髓，呈現全方位感官的奢華座艙體驗，五感的全面滿足。聽覺部分可藉由支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲的 Burmester® 環場音響系統來負責；嗅覺部分由空調系統結合香氛/離子化氣味功能，可有效隔絕道路上的外在污染空氣，持續提供車主清新、不受污染的乾淨空氣。視覺部分，除了環景式內裝照明以外， MBUX 多媒體系統以直覺觸控介面整合資訊及娛樂功能，滿足每位乘客的各式需求。除了語音助理溝通之外，最新世代的 MBUX 多媒體系統 更可藉由 5G 模組高網速連線，結合 Superscreen 寬幅螢幕，讓視訊會議、線上遊戲等視聽娛樂都能更輕鬆在座艙內完成。 AI 科技驅動的 MBUX 多媒體系統 更會自動學習車主每日用車習慣，如固定通勤時間、與家人通話或導航目的地等， Mercedes-Benz 就如同隨伺在側多年的管家秘書一樣，悉心呵護生活中的細節。
透過科技創新， Mercedes-Benz 在現行的自動駕駛分級表現上，持續取得領先車壇的進步。 Mercedes-Benz 所研發的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，實現智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、智能停車輔助含 360 度環景攝影等。以預先防範的思維，大幅降低市區或長途駕駛時，駕駛所承受的精神與體力負擔，減少因失神或視線死角所潛藏的意外風險。此外，連讓許多駕駛頭疼的停車也能自動完成。 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統獨步車壇的科技含量，讓 Mercedes-Benz 率先進入 Level 4 自動駕駛科技等級，目前已運用在德國斯圖加特機場的 P6 停車場，車主僅需在停車場入口使用專屬 App ，車輛就可以自行停妥； Mercedes-Benz 也成為美國內華達州、加州首個獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，清楚展現 Mercedes-Benz 於車輛安全科技的實力與領導地位。
對於永續未來的願景， Mercedes-Benz 以電驅科技來詮釋所打造的純電車型，不僅完美延續過去品牌堅持的豪華理念，更結合充電基礎設施與智慧能源管理等，讓車主從油轉電時更可無縫接軌，無需任何妥協。 Mercedes-Benz 於 2022 年所發表的 VISION EQXX 概念車，透過 0.17Cd 的極低風阻、超過 1,000 公里的續航力，成為當前汽車品牌推出的電動概念車中續航里程的紀錄保持者；不僅如此，旗下豪華純電旗艦 EQS ，更以超過 780km 的續航力表現，成為市售電動車的續航力王。上述的紀錄，皆是 Mercedes-Benz 接軌未來電驅世代最有力的說明。
汽車產業領航者 Mercedes-Benz 謹守創新開發為價值核心
137 年前， Mercedes-Benz 打造了第一輛以內燃機為動力的汽車，開啟了汽車工業時代。如今 Mercedes-Benz 也領導車壇，開創次世代的汽車樣貌。不囿限於傳統汽車製造業的版圖， Mercedes-Benz 透過科技創新研發自有車用系統，以前衛的軟體實力整合其百年豪華造車的硬體工藝，使汽車不再僅是移動的代步工具，更是整合多元資訊及娛樂功能的延伸空間，使得智能生活展現全新的方式，加以整合步入人類的日常。不僅將以此成就未來汽車的樣貌，更將再度成為汽車產業的典範。
*文章中所提及之功能，請以各車款實際交車配備內容為主。