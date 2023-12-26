失智症政策3.0在哪裡？台灣每30分鐘就增加1名失智者，2024大選卻缺乏相關政策

2024總統大選即將到來，各個候選人紛紛提出政見希望獲得民眾青睞，然而台灣失智症協會指出，接續20年，台灣每30分鐘就會增加1名失智者，各黨紛紛提出高齡、醫療、長照政見，但卻未見對於失智症議題的關注與解方。

而「台灣失智症政策綱領2.0」也將於2025年告一段落，未來四年台灣失智症政策將如何延續發展？台灣失智症協會、民間團體共同提出7大政策建言，呼籲各陣營總統候選人正視超高齡社會的另一項迫切需求，公布「失智症政策3.0」政見承諾，以確保台灣民眾能在安心的環境中面對失智症挑戰。

總統大選7大政策建言，籲公布「失智症政策3.0」

台灣失智症協會暨十四個民間團體共同對2024總統大選提出以下7大政策建言：

設立《失智症防治照護專法》，推動國家層級政策

日本在今（2023）年通過《失智症基本法》，設立以總理大臣為負責人的失智症政策推進總部；韓國更早已在2011年制定《失智症管理法》，規定每5年訂定失智症管理綜合計劃。

為確保國家政策的穩定及永續發展，建議效法日、韓設立《失智症防治照護專法》，明定政府權責，定期檢視、更新國家政策，並由行政院設立「失智症政策推動小組」，以國家層級推動前瞻性政策規劃，加強各部會在防治、診療、照護整合協作力度。

確實掌握失智症人口及需求，精準布建相關資源

目前失智症確診人數是以「失智照護服務管理系統」、「照顧服務管理資訊平臺」、「身心障礙個案管理系統」等特定服務使用人數加總而計，是否能反映出實際失智症人口仍有待商榷。

建議定期辦理「失智家庭生活狀況及需求調查」、設計失智症單一登錄系統，確實掌握疾病趨勢、服務需求，也更能以實際人口精準布建醫療照護相關資源。

規劃穩定財源以及長期政策，健全失智照護體系

失智照護服務開辦以來，一直以年度申請計畫方案形態執行，沒有明確定位及發展藍圖，每年更受到政策滾動式修正而影響服務穩定發展，此外，失智症專責照顧服務資源更是成長緩慢。

國家應穩定財源，並透過中長期政策規劃，健全發展質量兼具的失智照護體系並重視治療、照護的研究發展。

加強多樣性服務和資源銜接，降低家庭照顧負荷

失智照護需隨病情變化整合串聯醫療、照護、社福資源，並給予全面性生活支援。

為確保獨居、疾病識能不足、照顧資源缺乏的失智者得以接受良好照顧，也讓家庭照顧者無須在分立的資源系統中四處求助，應發展多樣性支持照護服務，並廣設如「失智共同照護服務中心」整合型諮詢窗口，及時銜接各類資源服務。

普及提供有效延緩失智服務，維持自立生活功能

目前失智症沒有治癒的方法，但已有許多實證支持認知促進活動方案可以延緩病程發展、提升生活品質、減輕整體社會照護負荷。目前雖然各社區據點有提供認知促進活動，但施政成果多著重於「服務人次」，專業性及服務品質仍有待提升。

建議在各類長照服務、社區據點中普及提供有效延緩失智服務，透過認知功能、生活功能與健康狀況等指標，監測服務品質、評估政策發展。

因應年輕型失智者特殊需要，給予適切支援服務

根據台灣失智症協會資料顯示，45－64歲的年輕型失智人口約有1萬多人，這些失智者、家庭所面臨的照護問題、生活負擔、生涯規劃議題與高齡失智家庭不同。

目前政策以高齡失智者為主提供服務、資源配置，使年輕型失智症可取得的照護資源和支持服務相當有限。因應年輕型失智者特殊需要，如經濟、就業、未成年子女照顧、延緩失智活動類型等，應提供全方位的適切支援服務。

營造失智症無障礙生活環境，打造友善共融社會

失智者在社區中自立生活，常會因認知功能下降而面臨障礙或處於弱勢的處境，如：認不得路而不敢出門、表達困難而被拒絕交易、判斷力不足而被詐騙、被不當對待卻不懂求助等。

因此，除了持續強化對各行業的失智識能宣導及友善態度外，更要向下扎根從學童教育開始著手，從制度面積極去除障礙，提供必要支持服務，如：在交通、消費、金融手續、受虐通報等方面進行案例蒐集和制度檢討，發展行業指引和創新支持服務，打造失智友善共融社會。

超高齡社會面臨失智挑戰，牽涉範圍各界應重視

台灣失智症協會強調，失智症是超高齡社會無可迴避的國家挑戰，不僅涉及醫療長照與社福政策，更包含警政走失議題、交通安全議題、社會教育宣導、金融財務安全和法律權益維護司法制度等議題，需以國家級整體戰略積極因應。

失智所帶來的個人、家庭及社會高度負荷與照顧成本和每個人都息息相關，台灣失智症協會呼籲各界應重視，各黨總統候選人也應以7大政策建言，迅速公布「失智症政策3.0」政見承諾。

本文由健康醫療網授權轉載，原文刊載於此

原標：未來每30分鐘增1失智者！總統大選卻無實質政見 民團提7大政策建言

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九