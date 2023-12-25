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2023/12/25,
動物

黃石公園首次發現「殭屍鹿」！慢性消耗病（CWD）會把受感染動物大腦變成「海綿」

黃石公園首次發現「殭屍鹿」！慢性消耗病（CWD）會把受感染動物大腦變成「海綿」
圖片來源：明日科學

我們想讓你知道的是

如果你目前人在美國，剛好又在森林裡碰到一隻看起來有些迷茫和疲倦的鹿，最好還是保持距離，畢竟誰知道牠是否正在經歷一場自己的僵屍大冒險呢？

如果你曾看過屍速列車這部電影，一定對於影片開頭受到「殭屍病毒」感染的鹿有印象。而現在黃石國家公園裡，也已經開始有鹿不幸因奇怪的病毒而死亡。

這種疾病正式名稱為「慢性消耗病」（chronic wasting disease，CWD），被視為一種致命威脅，主要影響鹿科動物，如鹿、麋鹿和馬鹿。

根據黃石國家公園和懷俄明州野生動植物部門的新聞稿，這是公園首次發現CWD病例。病例發現於一隻成年雄性騾鹿身上，這隻鹿於2023年3月在懷俄明州科迪附近被捕獲並裝上GPS追蹤器，然後在2023年10月不幸告別人世。

CWD是一種「普里昂疾病」，這是一組罕見的進行性神經系統疾病，影響人類和動物。其他普里昂疾病包括克雅氏病和瘋牛病。這種疾病會在受感染動物的大腦中形成海綿狀孔洞，影響脊髓液和其他身體組織。

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圖片來源：明日科學
慢性消耗病會導致受感染動物的大腦中形成海綿狀孔洞。

亦現身於亞洲，恐有傳給人類風險

CWD最初於20世紀80年代在懷俄明州發現，此後逐漸在該州蔓延，但直到最近才首次在黃石公園發現。這種疾病的主要症狀包括體重急劇下降、踉蹌失協、倦怠、流涎、過度飲水或排尿、耳朵下垂和對人類缺乏恐懼感。簡而言之，受感染的動物看起來就像是漫步在末日荒野的僵屍鹿。

雖然到目前為止還沒有發現慢性消耗病（CWD）感染人類的情況，但有研究指出，這種病可能對接觸過受感染動物體液的某些靈長類動物構成威脅。美國疾病控制與預防中心在2021年的一份報告中提到，這些發現讓人們擔心CWD有可能對人類也構成風險。

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圖片來源：明日科學
全美國範圍內的鹿、麋鹿、馬鹿以及其他動物正在成為慢性消耗病的受害者。

截至目前，美國疾病控制與預防中心報告稱，這種疾病已在31個州和3個加拿大省份、北歐和韓國發現。對於這種持續蔓延的致命疾病，目前還沒有疫苗或治療方法，這對美國和全球的努力來說，仍然是一個挑戰。

所以，如果你目前人在美國，剛好又在森林裡碰到一隻看起來有些迷茫和疲倦的鹿，最好還是保持距離，畢竟誰知道牠是否正在經歷一場自己的僵屍大冒險呢？

參考出處

本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此
原標：黃石公園也淪陷了 首次發現「殭屍鹿」 美國疫情蔓延

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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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