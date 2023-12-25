黃石公園首次發現「殭屍鹿」！慢性消耗病（CWD）會把受感染動物大腦變成「海綿」
我們想讓你知道的是
如果你目前人在美國，剛好又在森林裡碰到一隻看起來有些迷茫和疲倦的鹿，最好還是保持距離，畢竟誰知道牠是否正在經歷一場自己的僵屍大冒險呢？
如果你曾看過屍速列車這部電影，一定對於影片開頭受到「殭屍病毒」感染的鹿有印象。而現在黃石國家公園裡，也已經開始有鹿不幸因奇怪的病毒而死亡。
這種疾病正式名稱為「慢性消耗病」（chronic wasting disease，CWD），被視為一種致命威脅，主要影響鹿科動物，如鹿、麋鹿和馬鹿。
根據黃石國家公園和懷俄明州野生動植物部門的新聞稿，這是公園首次發現CWD病例。病例發現於一隻成年雄性騾鹿身上，這隻鹿於2023年3月在懷俄明州科迪附近被捕獲並裝上GPS追蹤器，然後在2023年10月不幸告別人世。
CWD是一種「普里昂疾病」，這是一組罕見的進行性神經系統疾病，影響人類和動物。其他普里昂疾病包括克雅氏病和瘋牛病。這種疾病會在受感染動物的大腦中形成海綿狀孔洞，影響脊髓液和其他身體組織。
亦現身於亞洲，恐有傳給人類風險
CWD最初於20世紀80年代在懷俄明州發現，此後逐漸在該州蔓延，但直到最近才首次在黃石公園發現。這種疾病的主要症狀包括體重急劇下降、踉蹌失協、倦怠、流涎、過度飲水或排尿、耳朵下垂和對人類缺乏恐懼感。簡而言之，受感染的動物看起來就像是漫步在末日荒野的僵屍鹿。
雖然到目前為止還沒有發現慢性消耗病（CWD）感染人類的情況，但有研究指出，這種病可能對接觸過受感染動物體液的某些靈長類動物構成威脅。美國疾病控制與預防中心在2021年的一份報告中提到，這些發現讓人們擔心CWD有可能對人類也構成風險。
截至目前，美國疾病控制與預防中心報告稱，這種疾病已在31個州和3個加拿大省份、北歐和韓國發現。對於這種持續蔓延的致命疾病，目前還沒有疫苗或治療方法，這對美國和全球的努力來說，仍然是一個挑戰。
所以，如果你目前人在美國，剛好又在森林裡碰到一隻看起來有些迷茫和疲倦的鹿，最好還是保持距離，畢竟誰知道牠是否正在經歷一場自己的僵屍大冒險呢？
參考出處
本文經明日科學授權刊登，原文刊載於此
原標：黃石公園也淪陷了 首次發現「殭屍鹿」 美國疫情蔓延
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
Tags：
總有一套屬於你的字型 專注細節，文鼎打造全方位的字體服務
我們想讓你知道的是
長久以來專職字型設計的文鼎，從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等視覺觸發感受，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
百變字體
如同電影拍攝，不同的主題、不同的走向、不同的劇情，需要搭配不同的元素，而在文鼎字型，總有一套屬於你的字型，從標題指示、內文閱讀、吸睛裝飾、溫度手寫、雋永書法等，一應俱全。
超過一千五百套支援中文、日文、英文、韓文等且不斷擴充的字體庫，可根據需求選擇最適合的產品，符合各種場景下的設計需求。
多元使用
除了傳統的授權以及客製字型委託，「租字體」是由文鼎提供另一種以輕鬆簡易並同時擁有實惠價格的字體使用方式，透過iFontCloud雲字庫服務，將字型經由雲端下載至電腦上使用，隨時隨地都能輕鬆地、便利地使用字體;彈性的租賃選擇，從單套到數百套字體;一年到多年使用期間;從學生、企業到專業設計師等不同身份，皆能找到合適的方案。
手機平板也可用
除了桌上型電腦應用外，由於iOS系統內的字體使用有限，透過文鼎「Fonts Fun – 字字不倦」 App，不論是會議簡報、作業筆記、抑或是限時動態、社群圖文祝福等，都可以有多達60種的中文字體，包含免費跟付費都有，讓你依照不同的主題去套用，盡情表達情感
Fonts Fun下載：https://reurl.cc/1GrdzD
在這個快節奏的時代裡，我們是否忽略了文字的力量?
同樣的字體，為什麼有不同的感受?
從交通指標、廣告海報、產品包裝、雜誌書籍，到網路社群等，字型不斷在生活中出現，透過視覺觸發感受，進而影響行為。
而長久以來專職字型設計的文鼎，為設計中的重要元素，淬煉出不同的面向。
更多關於iFontCloud: https://bit.ly/41gcSpW
本文章內容由「文鼎字型」提供。