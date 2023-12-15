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2023/12/15,
印太

泰國總理拚外交：上任兩個多月就密集出訪9國，重啟「CEO模式」努力「拼經濟」

泰國總理拚外交：上任兩個多月就密集出訪9國，重啟「CEO模式」努力「拼經濟」
11月 16 日，美國總統拜登在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人週期間，與泰國總理交談。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

賽塔出訪幾乎皆是以拼經濟為其主要目的，可說是仿效先前總理戴克辛（又稱塔克辛）「CEO總理」的行為。一方面藉由尊戴克辛來鞏固其在為泰黨內的地位外，另一方面也努力向出訪國家推銷泰國，盡快繳出如當年戴克辛政府經濟表現優異的政績。

文：陳尚懋（佛光大學公共事務學系教授兼國際長、台灣東南亞學會理事長）

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）於今年9月5日宣誓就職後，卻面臨來自於政治、社會與經濟等各方面的挑戰。為盡快交出施政成績單以突破上述困境，其採取主動出擊外交戰略，希望可以藉由出訪美中兩大國，以及東協周邊國家來提升個人與新政府的施政滿意度。其密集出訪行程包括：9月18至24日前往美國紐約參加聯合國第78屆大會；9月28日旋風訪問柬埔寨，是其上任後首次國事訪問；10月8至12日，賽塔更一口氣走訪香港、汶萊、馬來西亞與新加坡等；10月16至19日出訪中國並參加第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」；10月20日轉往沙烏地阿拉伯，出席首屆「東協—海灣阿拉伯國家合作委員會」（ASEAN-GCC）峰會；10月30日前往寮國進行正式訪問；隨後也將於11月12日再次前往美國出席APEC峰會。累計上任兩個多月，密集出訪9個國家，其中還二訪美國，可謂泰國的超級推銷員。

APEC會議 張忠謀與賽塔互動熱絡
Photo Credit: 中央社
APEC台灣領袖代表張忠謀（左）於16日舉行「經濟領袖和貴賓非正式對話」開場前，與泰國總理賽塔 （Srettha Thavisin，右2）交談。

賽塔政府之策略

從賽塔上台後短期內的密集出訪行為，可以看出其外交政策主要分為兩部分，首先是經貿外交。賽塔出訪幾乎皆是以拼經濟為其主要目的，可說是仿效先前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra，又稱塔克辛）「CEO總理」的行為。一方面藉由尊戴克辛來鞏固其在為泰黨內的地位外，另一方面也努力向出訪國家推銷泰國，盡快繳出如當年戴克辛政府經濟表現優異的政績。然而當時戴克辛上台便自許為CEO總理，大量引進企業界人士取代傳統官僚協助政府管理經濟，但如此也模糊了政商之間的界線，因而從2005下半年開始引發大規模眾抗議，最終除造成戴克辛被政變下台外，更開啟泰國長達數年的紅黃之爭。因此賽塔在透過CEO總理模式執行經貿外交時，對於政商關係的界線應謹慎拿捏，避免重蹈覆轍。

其次則是戰略外交，希望能重新提升泰國在東協的地位。雖然中美兩國在後疫情時代權力競逐的過程中皆努力拉攏東協，因而間接提昇其戰略地位；但泰國從先前紅黃之爭開始造成政治動盪，嚴重影響國家政經發展，加上軍政府執政引發歐美國家抗議等，讓泰國在東協的地位不升反降。為此，賽塔也在此次訪華行程中，提及泰國擬在南部啟動連結春蓬府（Changwat Chumphon）和拉廊府（Changwat Ranong）的陸橋計畫，透過兩端的深海港、油管、公路及雙軌鐵路，連結印度洋（安達曼海）與太平洋（泰國灣），取代原先的克拉運河。泰國政府已於10月16日通過一兆泰銖的預算，預計2025年動工，2039年完工。相信完工後將可有效提升泰國的戰略地位。

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Photo Credit: GettyImages
11月 16 日，美國總統拜登在舊金山舉行的亞太經合組織（APEC）領導人週期間，與泰國總理賽塔交談。

賽塔短期內或可穩定其在國內與黨內的政治地位

由於戴克辛女兒貝東丹（Phaethongthan Chinnawat）已於日前獲選為泰黨主席，往後難免影響賽塔在黨內的地位。然根據先前的民意調查顯示，有多數民眾關注賽塔出訪時的新聞與表現，同時有將近七成的民眾對其出訪成果表示滿意，顯見其藉由外交來提升施政滿意度的策略達到預期成效，短期內或可穩定其在國內與黨內的政治地位。

本文獲「一路向南：東協政經研究資訊平台」授權刊登，原文請見此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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