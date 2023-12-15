Politico母公司Axel Springer同意OpenAI使用旗下媒體內容，盼為新聞業開闢財源藍海

文：Taylor Mei

生成式AI當道，但讓這些AI應用程式成功回答問題背後的資料，卻有可能有來源上的爭議。本週OpenAI與知名商業與政治媒體《商業內幕》（Business Insider）及《政客》（Politico）的母公司「Axel Springer」簽訂協議，同意讓ChatGPT使用公司旗下媒體的內容。

當媒體付費內容成為生成式AI另類幕後「推手」

近幾年人工智慧（AI）發展愈趨成熟，不少公司如OpenAI、Midjourney甚至是各大科技龍頭，紛紛推出智慧聊天機器人或繪圖等軟體，搶攻AI這塊大餅。

只是，像ChatGPT或Copilot等生成式文字軟體，背後所使用的資料多半是網路上各式各樣網站、媒體的報導或不同設計師及藝術家的作品，先前這也讓不少藝術家跳出來抗議創意受到侵害，甚至揚言向科技公司提告。

不過，與其拒絕讓AI和相關公司取用內容，Axel Springer則和OpenAI達成協議，宣布盼藉跨國夥伴關係強化獨立新聞在AI世代的韌性。「這項協議將會協助使用者在用ChatGPT時，在不同主題上都可獲得可信且具參考價值的內容。這不僅兩公司來說都是一大進展，也能夠在財務上創造新的機會，為新聞業創造永續的價值。」Axel Springer於聲明中表示。

根據科技媒體《The Verge》報導，Axel Springer發言人桑默菲爾德（Julia Sommerfeld）表示，ChatGPT未來可使用《商業內幕》付費牆內的會員內容，但對於《政客》付費會員的內容現階段仍無法取得。

《商業內幕》總編：讓ChatGPT成為記者「心靈的腳踏車」

《商業內幕》總編輯卡爾森（Nicholas Carlson）在今（2023）年4月時，向公司內部的記者寄送了一則備忘提醒，點出記者從以前到現在，都在不斷適應各種可以提升生產力、溝通力與寫作力的工具。無論是錯字偵測工具、電話、搜尋引擎，乃至社群媒體都涵蓋在內。