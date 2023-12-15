Politico母公司Axel Springer同意OpenAI使用旗下媒體內容，盼為新聞業開闢財源藍海
我們想讓你知道的是
《商業內幕》總編輯卡爾森也指出，AI的使用可以讓工作的變得更好且更有效率，若能懂得如何善用AI，就可以讓它成為「心靈的腳踏車」（bicycle of the mind），讓事做起來事半功倍。他說，自己花了許多時間在使用ChatGPT，而能夠使用這樣的生成式AI，讓他已經感受出自己可以變成一個更好的總編輯。
文：Taylor Mei
生成式AI當道，但讓這些AI應用程式成功回答問題背後的資料，卻有可能有來源上的爭議。本週OpenAI與知名商業與政治媒體《商業內幕》（Business Insider）及《政客》（Politico）的母公司「Axel Springer」簽訂協議，同意讓ChatGPT使用公司旗下媒體的內容。
當媒體付費內容成為生成式AI另類幕後「推手」
近幾年人工智慧（AI）發展愈趨成熟，不少公司如OpenAI、Midjourney甚至是各大科技龍頭，紛紛推出智慧聊天機器人或繪圖等軟體，搶攻AI這塊大餅。
只是，像ChatGPT或Copilot等生成式文字軟體，背後所使用的資料多半是網路上各式各樣網站、媒體的報導或不同設計師及藝術家的作品，先前這也讓不少藝術家跳出來抗議創意受到侵害，甚至揚言向科技公司提告。
不過，與其拒絕讓AI和相關公司取用內容，Axel Springer則和OpenAI達成協議，宣布盼藉跨國夥伴關係強化獨立新聞在AI世代的韌性。「這項協議將會協助使用者在用ChatGPT時，在不同主題上都可獲得可信且具參考價值的內容。這不僅兩公司來說都是一大進展，也能夠在財務上創造新的機會，為新聞業創造永續的價值。」Axel Springer於聲明中表示。
根據科技媒體《The Verge》報導，Axel Springer發言人桑默菲爾德（Julia Sommerfeld）表示，ChatGPT未來可使用《商業內幕》付費牆內的會員內容，但對於《政客》付費會員的內容現階段仍無法取得。
《商業內幕》總編：讓ChatGPT成為記者「心靈的腳踏車」
《商業內幕》總編輯卡爾森（Nicholas Carlson）在今（2023）年4月時，向公司內部的記者寄送了一則備忘提醒，點出記者從以前到現在，都在不斷適應各種可以提升生產力、溝通力與寫作力的工具。無論是錯字偵測工具、電話、搜尋引擎，乃至社群媒體都涵蓋在內。
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）