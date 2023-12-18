香港八所公立大學一年流失逾360名學者，學術自由如何在北京的控制下凋零？
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今年10月，何曉清發現自己的香港簽證續簽申請在長達一年的等待後被拒。幾天後，她被僱主香港中大解僱。香港特首李家超表示，何教授的簽證被拒是常規程序的一部分，該程序用於篩出那些可能「導致安全和犯罪風險」的人士。「我只是為這座城市和人民感到悲傷，」她說，「這將產生嚴重、更廣泛的影響……人們會問，『我還能繼續在香港從事學術工作嗎？我能教什麼？』」
「在香港已經不再有『紅線』了。」一名30多歲的人文學科教授說道。
「如果他們想對付你，一切都可以成為藉口。」這名出於後果考慮而要求匿名的教授說道。
他說，他的噩夢是被北京支持的媒體點名攻擊，這可能會讓他丟掉工作，甚至失去自由。
這種恐懼席捲了香港的大學和學術界，它們曾一度吸引著頂尖人才。這座城市距離中國大陸很近，但以往又足夠遠，在學術自由之下可以容納先進的教室、世界一流的圖書館和檔案館，即便是中國相關的研究。
但一些學者和學生告訴BBC，情況已今非昔比。他們中的許多人出於擔憂而選擇匿名。
在2021/22學年，超過360名學者離開了香港八所公立大學。根據官方數據，流失率達到7.4%，是1997年香港主權移交到中國統治以來的最高水平。自2019年以來，外國學生入學人數下降了13%。
「曾經存在的自由氛圍已經一去不復返，人們憂心忡忡。」香港都會大學政治學學者史蒂芬・奧特曼（Stephan Ortmann）說。他稱，許多同事已經離開，留下來的人也很警惕——他聽說有些老師從課程中刪除了所有與香港和中國相關的材料。
學者們表示，「自我審查」始於2020年香港《國安法》生效之後。這部範圍寬泛的法律針對任何被視為是分裂主義或顛覆行為，使當局能夠針對活動人士和普通公民採取行動。
北京表示，在2019年大規模反政府抗議活動之後，北京推動通過的這項法律使香港「由亂到治」。但它也改變了這座曾充滿活力的城市。過去，幾乎每個周末香港都會有大大小小的抗議活動，但現在公開表達異議已變得難以想象。
公共圖書館裡宣揚當局所稱的「不良意識形態」的書籍已被清理，各種電影也以國家安全名義而受到審查。
親民主活動人士被禁止參加上周末舉行的僅限「愛國者」參選的區議會選舉。最知名的一些民主人士——其中一些人亦是學者——不是身陷囹圄就是流亡海外。
「感覺很不一樣」
在香港中文大學位於山坡上的龐大校園入口處，七名安保人員守衛著一個崗亭，進出的教師、學生和訪客必須表明自己的身份。
這項安檢措施於2021年推出。就在那一年，兩家有影響力的民主派媒體《蘋果日報》和《立場新聞》，以及數十個人權組織和工會被關閉。
「感覺很不一樣。」當天前往中大校園的一名校友說道。
2019年的中大曾是一個戰場。身穿的黑衣抗議者和防暴警察互擲汽油彈、磚頭、催淚瓦斯和橡皮子彈。現在，這裡已沒有任何異議的痕跡。
曾貼滿支持民主的海報和字句的民主牆現在已空空如也，並設置了圍欄。
為紀念1989年北京天安門廣場鎮壓中遇難的數千人而建立的民主女神像已不復存在。它於2021年平安夜當天被移走。
「我和朋友們肯定會有一種無力感。」一位不願透露姓名的中大學生說。「我選擇學習社會科學，部分原因就是社會運動……我想學到更多，做出更多貢獻。但現在能做的事情越來越少了。」
他已開始避開潛在的敏感課程，如有關中國政治和歷史的課程。儘管大學保證保護學生隱私，他還擔心自己寫的研究論文可能會被洩露。他的擔憂並非沒有根據，因為香港現在設有熱線，人們可以舉報他人違反國安法。
他不確定這座他稱之為家的城市會給他帶來怎樣的未來。他認識一些朋友，他們在入學一年後就放棄了大學學業，並與其他14萬香港人一起持英國國民（海外）護照簽證移居英國，該簽證允許他們在英生活和工作。他表示，還有一些人計劃很快離開。
「香港曾處於成為西方以外的卓越學術中心的上升軌道上。」一名2020年後離開香港的中國問題專家說。「令人心碎的是，二十年的進步被（國安法）一手打破。」
2011年來港的奧特曼博士對香港失去中國問題學術研究中心地位也感到失望。他說：「它提供了無與倫比的獲取大量資源的渠道。隨著這些渠道消失，它肯定變得不那麼重要了。」
他說，即便是中國問題專家的身份也會成為被審視的目標。「我的一位同事是一名中國問題學者，從中國大陸抵港時，在邊境被關了大約四個小時。」
「他們不喜歡我們已經有很長一段時間了，但在2019年後，他們對我們採取了行動。」兩年前離開香港的一位人文學者說道。當時儘管有不同同行的推薦，他仍被拒取得終身教職，即學術界的永久工作。
一位社會科學老師說，來自海外的教授和學者的求職申請已經枯竭，甚至連聘請研究助理都變得困難。
現在，香港很少有人文或社會科學專業招收博士生，而攻讀博士學位的學生完成學業的機會也越來越少。
「我能教什麼？」
歷史學家、八九學運參與者何曉清於2019年7月來香港執教，當時正值抗議活動爆發的最初幾個月。她知道這可能有風險，但她還是抓住了機會。
對於這位中國廣州出生長大的學者來說，香港是1989年天安門民運的燈塔。她是看著港劇長大的，並目睹香港記者如何報導1989年天安門廣場內外發生的事情。
今年10月，她發現自己的香港簽證續簽申請在長達一年的等待後被拒。幾天後，她被僱主香港中大解僱。
香港特首李家超表示，何教授的簽證被拒是常規程序的一部分，該程序用於篩出那些可能「導致安全和犯罪風險」的人士。
「我只是為這座城市和人民感到悲傷。」她說。「這將產生嚴重、更廣泛的影響……人們會問，『我還能繼續在香港從事學術工作嗎？我能教什麼？』」
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
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「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。