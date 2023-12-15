央行利率連3凍，楊金龍：2024年上半年持續貨幣緊縮，10大關鍵問答一次看

央行利率連3凍，楊金龍：2024年上半年持續貨幣緊縮

（中央社）中央銀行昨（14）日舉行第4季理監事會，決議利率「連3凍」，但央行總裁楊金龍維持鷹派立場，直言通膨率還在2%之上，截至明（2024）年上半年，貨幣政策基調都維持緊縮；不過若美國明年快速降息影響資金流動，台灣也不得不考慮跟進。

美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策會議結果出爐，不只利率維持不變，更高唱鴿調，暗示明年至少降息3次，讓市場大感意外。

台灣央行緊接在後，昨日下午舉行第4季理監事會議，且跟進聯準會腳步，利率「連3凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。

央行再次下修2023年經濟成長率至1.4%，上調2024年經濟成長率至3.12%；估今、明年消費者物價上漲率（1128">CPI）為2.46%及1.89%，核心CPI則分別為2.56%及1.83%。

楊金龍說明，考量今年國內通膨率緩步回降，且明年通膨率可望續降至2%左右；以及國內產出缺口續呈負值，加上明年全球經濟降溫，前景面臨諸多風險，可能進一步影響國內經濟復甦力道，央行全體理事意見一致，認為維持政策利率不變，有助整體經濟金融穩健發展。

儘管利率按兵不動，楊金龍態度並未轉鴿，他指出，根據央行預測，明年第1季、第2季通膨率都還在2%以上，「明年上半年（貨幣政策）還是緊的」，暗示明年上半年不會降息。

楊金龍強調，這次通膨具有特殊性，成因相當複雜，央行目標是通膨率降至2%以下，達到此目標後，升息循環才會進入尾聲。

至於外界關注的降息時程，台灣央行是否跟進美國聯準會降息腳步，楊金龍表示，單看目前經濟情勢，台灣經濟成長不錯、通膨還高，沒有降息的必要性，但若美國聯準會快速降息，影響資金流動，台灣也不得不考慮此因素，進行適當處理。

楊金龍直言，台灣屬於小型開放經濟體，政策很難關起門來、走自己的路，必須隨國際變化適當調整。

楊金龍也說，近年國際局勢太複雜、變化太快，通膨又具有特殊性，導致大部分央行預測失準，很多文章都檢討央行應該更謙虛面對市場、謹慎處理。

這次央行理監事會沒有針對房市管制調整措施，維持現有作法，楊金龍表示，觀察國內房價仍是正成長格局，未見房市軟著陸，因此明年管制措施將持續。

央行再下修經濟成長、貨幣緊縮不變，關鍵問答一次看

（中央社）中央銀行昨日舉行第4季理監事會議，利率「連3凍」，但央行總裁楊金龍直言通膨率還在2%之上，截至2024年上半年，貨幣政策基調都維持緊縮，但若美國明年快速降息影響資金流動，台灣也不得不考慮跟進。

楊金龍於會後記者會上開宗明義指出，這次理監事會結果應該與市場預測相符，但他也感嘆「現在預測越來越困難」。

央行理監事會議決議利率「連3凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%；也再次下修2023年經濟成長率至1.40%，但上調2024年經濟成長率至3.12%。

楊金龍坦言，今年初對全年經濟成長預測值還在2%以上，沒想到國際變數太多、狀況太複雜，導致央行一再下修，不只台灣，主要國家都是如此，預測頻頻失準，因此許多專家都出言提醒，央行未來應該更謙虛面對市場。

以下是央行記者會10大關鍵問答內容。

問：央行下修今年經濟成長率、上調明年經濟成長率的原因為何？

答：台灣今年經濟成長率持續下修，主要原因是廠商去庫存速度不如預期，加上全球主要國家央行實施緊縮貨幣政策，導致出口從去年底開始就受到影響，企業投資意願轉趨保守，因此微幅下修今年經濟成長率到1.40%。

展望明年，全球出口開始復甦，廠商投資也會增加，國內消費維持一定動能，加上部分低基期因素，因此微幅上修明年經濟成長率到3.12%。

問：央行上修台灣今年通膨率到2.46%，如何看待目前通膨情勢？

答：主要是因為娛樂價格高漲且僵固性超乎預期，加上禽流感跟天候因素致食物類價格漲幅擴大，因此今年多次上修台灣通膨預測值。

受到疫情、全球供應鏈瓶頸、俄烏戰爭等事件接連影響，推升全球主要經濟體通膨率，後來疫後經濟強勁復甦，通膨壓力來源又從商品類轉移到服務類，近年通膨成因比較複雜，也增加通膨預測的難度。

問：央行預測明年第1季經濟成長率達5.62%，CPI則達2.05%，還有升息空間嗎？

答：央行預測以整年為主，如果單看一季數據做決策，會太不準確，因此央行考量貨幣政策時，不會只看一季的數據。

問：央行預測通膨率放緩，是否意味升息循環走向尾聲？

答：央行希望通膨率在2%以下，如果確實達到此目標，緊縮貨幣政策就會接近尾聲；但明年第1季、第2季，通膨率都還在2%之上，加上市場普遍認為美國聯準會明年下半年才會降息，台灣央行明年上半年貨幣政策基調料將維持緊縮。

問：美國聯準會明年可能降息3次，台灣央行是否跟進降息腳步？

答：台灣很多政策會受到國外影響，很難關起門來走自己的路，因此降息的先決條件，除了通膨至少要達到2%以下的目標，也必須看美國貨幣政策調整情況。

即便如此，不是美國聯準會降息台灣就要降息，台灣貨幣政策調整方式與美國不太一樣，台灣是gradually，比較溫和的方式。

問：明年上半年，台灣央行沒有降息機會？

答：可以這麼說，不過不確定性還是很多，很多文章指出這次通膨存在特殊性，導致大部分央行預測失準，很多文章檢討央行應該更謙虛面對市場，因為市場改變非常快，央行要謙虛面對、謹慎處理。

問：美國聯準會（Fed）暗示明年可能降息3次，如果Fed明年貨幣政策出現轉折點，外資是否可能重返亞洲？對台灣金融市場帶來什麼影響？

答：美元是全球金融循環的重要變數，而美國聯準會貨幣政策或是市場的升降息預期，都會牽動美元升貶，進一步影響資金移動。