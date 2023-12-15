央行利率連3凍，楊金龍：2024年上半年持續貨幣緊縮，10大關鍵問答一次看
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外界關注的降息時程，台灣央行是否跟進美國聯準會降息腳步，央行總裁楊金龍表示，單看目前經濟情勢，台灣經濟成長不錯、通膨還高，沒有降息的必要性，但若美國聯準會快速降息，影響資金流動，台灣也不得不考慮此因素，進行適當處理。楊金龍直言，台灣屬於小型開放經濟體，政策很難關起門來、走自己的路，必須隨國際變化適當調整。
央行利率連3凍，楊金龍：2024年上半年持續貨幣緊縮
（中央社）中央銀行昨（14）日舉行第4季理監事會，決議利率「連3凍」，但央行總裁楊金龍維持鷹派立場，直言通膨率還在2%之上，截至明（2024）年上半年，貨幣政策基調都維持緊縮；不過若美國明年快速降息影響資金流動，台灣也不得不考慮跟進。
美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策會議結果出爐，不只利率維持不變，更高唱鴿調，暗示明年至少降息3次，讓市場大感意外。
台灣央行緊接在後，昨日下午舉行第4季理監事會議，且跟進聯準會腳步，利率「連3凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%。
央行再次下修2023年經濟成長率至1.4%，上調2024年經濟成長率至3.12%；估今、明年消費者物價上漲率（1128">CPI）為2.46%及1.89%，核心CPI則分別為2.56%及1.83%。
楊金龍說明，考量今年國內通膨率緩步回降，且明年通膨率可望續降至2%左右；以及國內產出缺口續呈負值，加上明年全球經濟降溫，前景面臨諸多風險，可能進一步影響國內經濟復甦力道，央行全體理事意見一致，認為維持政策利率不變，有助整體經濟金融穩健發展。
儘管利率按兵不動，楊金龍態度並未轉鴿，他指出，根據央行預測，明年第1季、第2季通膨率都還在2%以上，「明年上半年（貨幣政策）還是緊的」，暗示明年上半年不會降息。
楊金龍強調，這次通膨具有特殊性，成因相當複雜，央行目標是通膨率降至2%以下，達到此目標後，升息循環才會進入尾聲。
至於外界關注的降息時程，台灣央行是否跟進美國聯準會降息腳步，楊金龍表示，單看目前經濟情勢，台灣經濟成長不錯、通膨還高，沒有降息的必要性，但若美國聯準會快速降息，影響資金流動，台灣也不得不考慮此因素，進行適當處理。
楊金龍直言，台灣屬於小型開放經濟體，政策很難關起門來、走自己的路，必須隨國際變化適當調整。
楊金龍也說，近年國際局勢太複雜、變化太快，通膨又具有特殊性，導致大部分央行預測失準，很多文章都檢討央行應該更謙虛面對市場、謹慎處理。
這次央行理監事會沒有針對房市管制調整措施，維持現有作法，楊金龍表示，觀察國內房價仍是正成長格局，未見房市軟著陸，因此明年管制措施將持續。
央行再下修經濟成長、貨幣緊縮不變，關鍵問答一次看
（中央社）中央銀行昨日舉行第4季理監事會議，利率「連3凍」，但央行總裁楊金龍直言通膨率還在2%之上，截至2024年上半年，貨幣政策基調都維持緊縮，但若美國明年快速降息影響資金流動，台灣也不得不考慮跟進。
楊金龍於會後記者會上開宗明義指出，這次理監事會結果應該與市場預測相符，但他也感嘆「現在預測越來越困難」。
央行理監事會議決議利率「連3凍」，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持年息1.875%、2.25%及4.125%；也再次下修2023年經濟成長率至1.40%，但上調2024年經濟成長率至3.12%。
楊金龍坦言，今年初對全年經濟成長預測值還在2%以上，沒想到國際變數太多、狀況太複雜，導致央行一再下修，不只台灣，主要國家都是如此，預測頻頻失準，因此許多專家都出言提醒，央行未來應該更謙虛面對市場。
以下是央行記者會10大關鍵問答內容。
- 問：央行下修今年經濟成長率、上調明年經濟成長率的原因為何？
答：台灣今年經濟成長率持續下修，主要原因是廠商去庫存速度不如預期，加上全球主要國家央行實施緊縮貨幣政策，導致出口從去年底開始就受到影響，企業投資意願轉趨保守，因此微幅下修今年經濟成長率到1.40%。
展望明年，全球出口開始復甦，廠商投資也會增加，國內消費維持一定動能，加上部分低基期因素，因此微幅上修明年經濟成長率到3.12%。
- 問：央行上修台灣今年通膨率到2.46%，如何看待目前通膨情勢？
答：主要是因為娛樂價格高漲且僵固性超乎預期，加上禽流感跟天候因素致食物類價格漲幅擴大，因此今年多次上修台灣通膨預測值。
受到疫情、全球供應鏈瓶頸、俄烏戰爭等事件接連影響，推升全球主要經濟體通膨率，後來疫後經濟強勁復甦，通膨壓力來源又從商品類轉移到服務類，近年通膨成因比較複雜，也增加通膨預測的難度。
- 問：央行預測明年第1季經濟成長率達5.62%，CPI則達2.05%，還有升息空間嗎？
答：央行預測以整年為主，如果單看一季數據做決策，會太不準確，因此央行考量貨幣政策時，不會只看一季的數據。
- 問：央行預測通膨率放緩，是否意味升息循環走向尾聲？
答：央行希望通膨率在2%以下，如果確實達到此目標，緊縮貨幣政策就會接近尾聲；但明年第1季、第2季，通膨率都還在2%之上，加上市場普遍認為美國聯準會明年下半年才會降息，台灣央行明年上半年貨幣政策基調料將維持緊縮。
- 問：美國聯準會明年可能降息3次，台灣央行是否跟進降息腳步？
答：台灣很多政策會受到國外影響，很難關起門來走自己的路，因此降息的先決條件，除了通膨至少要達到2%以下的目標，也必須看美國貨幣政策調整情況。
即便如此，不是美國聯準會降息台灣就要降息，台灣貨幣政策調整方式與美國不太一樣，台灣是gradually，比較溫和的方式。
- 問：明年上半年，台灣央行沒有降息機會？
答：可以這麼說，不過不確定性還是很多，很多文章指出這次通膨存在特殊性，導致大部分央行預測失準，很多文章檢討央行應該更謙虛面對市場，因為市場改變非常快，央行要謙虛面對、謹慎處理。
- 問：美國聯準會（Fed）暗示明年可能降息3次，如果Fed明年貨幣政策出現轉折點，外資是否可能重返亞洲？對台灣金融市場帶來什麼影響？
答：美元是全球金融循環的重要變數，而美國聯準會貨幣政策或是市場的升降息預期，都會牽動美元升貶，進一步影響資金移動。
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【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
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為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
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