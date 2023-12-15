2024立委選舉：北台灣競爭激烈，多名現任立委面臨連任保衛戰

（中央社）立委選戰進入倒數一個月，北台灣區域立委選舉以都會區競爭較為激烈，多名現任立委面臨連任保衛戰，部分選區更呈現三方鼎立、甚至四角混戰局面，競爭激烈。

新北第1選區的國民黨洪孟楷首次爭取連任，也積極強化基層組織動員，但仍有地方整合隱憂。對手何博文重回本區耕耘，黨內公職也全力相挺，後勁十足。何喊出興建芝投公路及台61線延伸北海岸等政見，企圖為綠營扳回上次選舉失落的席次。

在選票結構偏綠的板橋西區，國民黨資深議員林國春捲土重來，透過電視、網路廣告及記者會，強力挑戰現任民進黨立委張宏陸。張宏陸則穩扎穩打，以服務好口碑，強化組織票源，雙方實力在伯仲之間。

在板橋東區，爭取連任的立委羅致政具國際視野，也有中央執政優勢，但面臨空戰能力的國民黨葉元之挑戰，兩人都打出政績牌。葉元之透過政論節目空戰、製造話題，且有新北執政奧援。兩方各有擅長，勝負端視選戰最後階段如何衝刺。

土城、三峽選區的民進黨現任吳琪銘，再次面臨國民黨林金結挑戰，雙方已經是熟悉的老對手，吳琪銘近日請出林金結的師父盧嘉辰站台，成地方議論話題。

Photo Credit: 中央社 新北市立委選舉，土城、三峽選區呈現一對一戰局， 國民黨參選人林金結（前左）捲土重來，挑戰現任立委吳琪銘，盼爭取選民支持。圖為林金結10日在土城區頂福活動中心舉辦政見說明會。（林金結服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年12月14日

汐止與東北角選區，國民黨議員廖先翔挑戰現任立委民進黨賴品妤，兩人都有父親的光環及壓力，賴品妤近期強力塑造勤跑形象，頻頻打出政績牌，廖先翔有家族多年經營實力，但也受違建議題衝擊，雙方在選戰末期可能還有議題交鋒，使該區成為全國性指標選區。

在桃園市蘆竹、龜山選區，民進黨鄭運鵬面臨擅長宣傳的國民黨市議員牛煦庭挑戰，牛熟悉議題攻防，透過藍白合作採取「先陸後空」戰術發揮效果。鄭運鵬也積極回防、進行陸戰，掃街拜票及找來黨內戰將拉抬人氣，全力奮戰、拉抬氣勢。

在八德、大溪、復興選區，民進黨禮讓無黨籍趙正宇力拚連任，但這次遇上國民黨參選人邱若華，是市議會議長邱奕勝的姪女，在邱奕勝全力動員下，邱若華聲勢大振，雙方在眷村和黃復興等基層組織呈現拔河之勢，動員實力將影響勝負。

北台灣也有多區形成三角、甚至四方大戰。以新北中和、桃園中壢、宜蘭、新竹縣市較受關注。

在新北中和選區，太陽花學運戰將吳崢接受民進黨邀請披掛上陣，在多位名嘴助陣下，先透過新聞議題提升知名度，近期猛攻對手資產議題，使對手國民黨張智倫壓力遽增，儘管張智綸有前立委張慶忠家族組織支持，但也面臨民眾黨不分區立委邱臣遠轉戰瓜分選票，邱積極訴求突破藍綠，使本區的「三腳督」選情更受矚目。

Photo Credit: 中央社 新北立委選舉第8選區（中和）民進黨推出吳崢 （右）參選，他文宣能力強、頻頻邀請名人一起亮相 宣傳。圖為吳崢12月5日在中和區一家有貓咪的咖啡 廳，與副總統參選人蕭美琴（左）輕鬆互動。 （吳崢服務處提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年12月14日

桃園市中壢選區，雖然是傳統藍大於綠的選區，國民黨立委魯明哲面對民進黨3連霸市議員彭俊豪挑戰，還有新黨游智彬恐瓜分深藍選票，選戰打得相當辛苦，游智彬善於創造選戰話題，頻頻衝撞體制造勢。加上魯、彭兩人在2020年立委選戰得票差距有限，使本區選情受到關注。

宜蘭縣選區三強競逐，民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷、民眾黨立委陳琬惠各有支持者，選戰氣氛白熱化。綠營指黃琤婷擔任宜蘭縣議員質詢率低，未來如何在國會為宜蘭爭取建設。

藍營則反諷，陳俊宇過去向政府申請經費興建集貨場，取得使用執照後二次施工加蓋違建、當住家使用，藍綠雙方議題攻防激烈。

新竹市4人角逐，國民黨鄭正鈐有現任優勢，擁藍營鐵票；民進黨林志潔具備科技法律背景，專業形象獲不少支持。律師出身、轉戰區域立委的時代力量立委邱顯智則猛攻林志潔學術倫理議題，希望以認真形象，吸引年輕人、知識群認同。民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭以無黨籍參選，並以醫師形象爭取支持。4人各具擅長。

新竹縣竹東、竹北、寶山等選區也呈現「三腳督」激戰，國民黨林思銘爭取連任有基本盤，民進黨曾聖凱助理教授形象清新，不分區立委轉戰區域選舉的時代力量王婉諭具科技背景、知名度優勢，也形成三角混戰，年輕、游離票流向將成為選戰勝負指標。

Photo Credit: 中央社 由不分區立委轉戰區域立委選戰的時代力量新竹縣第 2選區立委參選人王婉諭，頻頻召開政見記者會，以 科技背景、政見承諾爭取支持。（王婉諭競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年12月14日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰