歐盟高峰會加速擴大版圖：匈牙利關鍵時刻棄權，正式啟動烏克蘭、摩爾多瓦入盟談判
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原本各界預期一直公開反對加速烏克蘭入盟進程的匈牙利會成為阻礙，不過匈牙利總理奧班在關鍵時刻走出會場，這個歐盟圈內專有名詞叫做「建設性棄權」的舉動，解開了歐盟對重大事務必須獲全體共識決的死結。
匈牙利棄權，歐盟決定啟動烏克蘭入盟談判
（中央社）歐洲聯盟（EU）領導人們今天（當地時間14日）同意跟烏克蘭啟動入盟談判。匈牙利總理奧班（Viktor Orban）近幾個星期揚言出手阻擋，最終選擇棄權。
《路透社》報導，歐盟高峰會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）宣布：「歐盟高峰會決定跟烏克蘭及摩爾多瓦啟動入盟磋商。」
米歇爾接著表示，這次峰會亦授予歐盟候選國地位給喬治亞，也會推進波士尼亞的申請入盟案，前提是波士尼亞達到「必要的合規程度」。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示：「這是烏克蘭的勝利，全歐洲的勝利，一場激勵、啟發、堅定人心的勝利。」
《法新社》報導，奧班則在臉書（Facebook）一段影片中形容，啟動烏克蘭入盟談判是「一項徹頭徹尾不明智、不理性且錯誤的決定。」
奧班說：「其他26個國家堅持做此決議，因此匈牙利決定，如果其他26國決意這麼做，他們應該走自己的路。」
歐盟高峰會加速擴大版圖，烏克蘭、喬治亞等國入盟再推進
歐盟高峰會今天作出重要決定，不僅將正式開啟與烏克蘭、摩爾多瓦的入盟談判，授予喬治亞入盟候選國資格，且波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）、北馬其頓的入盟進度也都獲進展。因應成員擴大，歐盟將改革決策機制。
由歐洲聯盟27個成員國元首或政府領導人出席的歐盟高峰會今明兩天在布魯塞爾召開。峰會首日就一掃會前陰霾，在歐盟成員擴張的進度上達成多個共識。
原本各界預期一直公開反對加速烏克蘭入盟進程的匈牙利會成為阻礙，不過匈牙利總理奧班在關鍵時刻走出會場，這個歐盟圈內專有名詞叫做「建設性棄權」的舉動，解開了歐盟對重大事務必須獲全體共識決的死結。
在歐盟高峰會作出談判啟動的政治性決定後，歐盟執委會（European Commission）將提出技術性的談判架構，再由歐盟各國部會組成的相關部長理事會與烏克蘭、摩爾多瓦進行入盟談判。
終於如願成為候選國的喬治亞，則須如同先前烏克蘭等國的步驟，完成執委會提出的各項改革建議後，才能啟動談判。
這幾個原屬俄羅斯勢力範圍的前蘇聯成員國，如今紛紛加速投奔歐盟，將被視為俄國總統普亭（Vladimir Putin）在國際關係上的重大挫敗，是歐盟削弱普亭發動全面入侵烏克蘭戰爭聲勢的重要策略。這也是為何烏克蘭、摩爾多瓦的入盟進展速度超越其他。
在巴爾幹半島，更早獲得入盟候選資格的波士尼亞與赫塞哥維納，在這次歐盟峰會獲得有條件啟動入盟談判，也就是待明年3月執委會向理事會報告，看該國是否達成歐盟設下的標準再說。
根據歐盟高峰會發布的結論，去年已開始入盟談判的北馬其頓，則將在實現修改憲法等承諾後，完成第一階段的談判。
今日峰會結論文件並在最後提到，當歐盟擴大，在維護歐盟成立理念並使各機構能有效運作下，聯盟政策需適用於未來，財政也要能持續，因此接下來的理事會將討論內部改革事宜，目標在明年夏天前對改革藍圖達成結論。
此前德國為首的多個歐盟成員已提出倡議，希望將外交等重大政策的共識決改成多數決，以避免像目前這樣常因奧班一人反對而使決策停滯的狀態。
歐盟執委會因奧班統治匈牙利的諸多政策違反法治原則，已凍結對匈牙利總計約300億歐元（約新台幣1兆元）的各種撥款。奧班的各種「叛逆」也多為此而來。這次高峰會前夕，執委會同意放行100億歐元款項。
在歐盟決策制度改變前，奧班享有否決權的這種「1大於26」情況仍可能上演。烏克蘭等國正式加入歐盟前還有好幾關要闖過，對奧班而言，今天不擋，明天還是有機會擋。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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