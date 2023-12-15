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2023/12/15,
政治

2024立委選舉：中投4個立委選區激戰，年輕選票成決勝關鍵

2024立委選舉：中投4個立委選區激戰，年輕選票成決勝關鍵
國民黨立委參選人顏寬恒（圖）8日舉行記者會，控 訴民進黨立委參選人林靜儀散布不實謠言，用抹黑手 法企圖影響選情，已構成「意圖使人不當選」。中央社記者趙麗妍攝 112年12月8日

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東海大學政治學系教授沈有忠觀察，中投有2席立委是先前補選時勝選，但原先板塊屬藍大於綠，補選與正規選舉相較，政黨資源差距甚大，正規選舉時地方派系實力回歸基本面，年輕選民就相對關鍵，政黨如果能成功催出年輕選票，將成為影響選戰結果重要關鍵。

（中央社）立法委員選戰倒數，台中市3個選舉區與南投縣1個選區戰況激烈，根據學者觀察，政黨如果能在大選操作上成功催出年輕選票，將成為影響立委席次板塊重要關鍵。

民主進步黨台中市黨部主任委員李天生告訴《中央社》記者，目前第2（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區及霧峰區）、第5（北屯區和北區）及第6選區（東區、南區、中區與西區）由泛綠陣營掌握，但民意調查互有輸贏，將持續安排總統參選人活動拉抬聲勢，配合空戰帶動年輕人返鄉投票。

中國國民黨台中市黨部主委顏文正表示，台中8席立委，國民黨目前僅2席，在台中市長盧秀燕執政成果帶動下，有望提升氣勢，對選情有信心。

第2選區由民進黨籍立委林靜儀延續立委補選勝選士氣尋求連任，國民黨對手顏寬恒雖在補選敗陣，但有父親、前立委顏清標強化陸戰支持，林靜儀則端出地方改革政見，鞏固基層服務，也持續空戰策略。

第5選區由民進黨籍立委莊競程爭取連任，國民黨派盧秀燕子弟兵、台中市議員黃健豪挑戰，盧秀燕曾這選區連任多屆立委、累積雄厚勢力，近期頻繁輔選站台，莊競程也提出任內多項政績應戰。

第6選區無黨籍立委黃國書想交棒從國會助理做起、已有一定政治歷練的民進黨籍台中市議員江肇國，但對手國民黨籍台中市議員羅廷瑋從里長起家，來勢洶洶，雙方都不敢掉以輕心。

此外，南投第2選區（濁水溪線7鄉鎮市）由競選連任的民進黨籍立委蔡培慧對上國民黨對手游顥，地方人士說，選戰初期蔡培慧以補選勝選氣勢取得上風，但游顥有追上態勢，誰勝出還很難說，決戰點是南投市、竹山鎮等主要鄉鎮。

于北辰陪同蔡培慧赴南投中興新村第三市場拜票
Photo Credit: 中央社
尋求連任的民進黨立委參選人蔡培慧（前右）10日與無黨籍桃園市議員于北辰（前中）前往南投市中興新村第三市場拜票，開心與攤商合影。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年12月10日

國民黨總統暨立委選舉南投縣競選總部主委、南投縣長許淑華表示，游顥被提名時民調落後蔡培慧一段差距，但游顥勤走基層，加上藍軍高度團結，非常有信心拿回這席立委，最後階段會再加強曝光，讓更多選民認識。

民進黨總統暨立委選舉南投縣競總主委、立委羅美玲說，蔡培慧擔任這席區域立委前曾任不分區立委，負責經營南投且有政績，需讓更多人知道過去為南投努力爭取的建設、資源，再多深入跑基層宣揚政績，選民自然會讓認真的立委續留國會。

東海大學政治學系教授沈有忠觀察，中投有2席立委是先前補選時勝選，但原先板塊屬藍大於綠，補選與正規選舉相較，政黨資源差距甚大，正規選舉時地方派系實力回歸基本面，年輕選民就相對關鍵，政黨如果能成功催出年輕選票，將成為影響選戰結果重要關鍵。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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