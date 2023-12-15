楊金龍：房價居高不下，選擇性信用管制不退場；專家：央行不升息提高潛在買方購屋意願
我們想讓你知道的是
央行總裁楊金龍強調，央行希望房市軟著陸，並密切關注兩件事，一是信用資源不要過度集中房地產，第二，房市有沒有泡沫的可能，現在逾放比很低，不過逾放比被認為是落後指標，央行會與金管會密切合作，協調再做一次壓力測試。
楊金龍：房價居高不下，選擇性信用管制不退場
（中央社）中央銀行理監事會昨（14）日決議利率「連3凍」，未調整房市管制措施，央行總裁楊金龍指出，房價依舊居高，現在不考慮讓選擇性信用管制退場，會持續較長時間，並協調金管會進行房市修正的壓力測試。
央行自2020年12月以來，5度調整選擇性信用管制措施，避免信用資源過度流向不動產市場；去（2022）年3月至今，更已5度升息、2度調升存款準備率，也有助於強化選擇性信用管制的成效。今年6月16日起加碼選擇性信用管制，對特定地區（六都、新竹縣市）自然人第2戶購屋貸款祭出貸款7成的限制。
楊金龍昨日於理監事會會後記者會表示，管制措施實施以來，不動產貸款成長明顯趨降，不動產貸款逾放比率也維持低檔，信用品質尚屬良好。
不過，楊金龍強調，房市軟著陸應具備價格慢慢往下調整、炒作退場等條件，「目前價格有微降，但還是正的啊（正成長）」。
楊金龍明確表態，央行不考慮選擇性信用管制退場，以前次實施選擇性信用管制的情況為例，時間自2010年持續至2016年，維持蠻長一段時間，這次選擇性信用管制同樣會持續較長時間，因為房價還是居高不下。
楊金龍強調，央行希望房市軟著陸，並密切關注兩件事，一是信用資源不要過度集中房地產，第二，房市有沒有泡沫的可能，現在逾放比很低，不過逾放比被認為是落後指標，央行會與金管會密切合作，協調再做一次壓力測試。
楊金龍也說，以中國為例，房市下跌引爆一系列金融事件，問題蠻嚴重，會以此為鑑，密切尋求金管會協助，再做一次壓力測試，檢視若房市修正，是否會有金融穩定的危機。
金管會官員則表示，金管會每2年會對銀行辦理公版監理壓力測試，測試情境包括房價下跌在內，今年已請本國銀行依2022年底資本適足性相關資料為基準進行公版壓力測試並在上半年完成測試，整體國銀平均數高於法定最低標準。若央行提出建議，將配合央行評估是否有再辦理壓力測試必要性。
至於媒體詢問，去年起利率走揚，加上政府一系列打炒房政策，是否會浮現爛尾樓危機，楊金龍回應，爛尾樓是個案，台灣房地產算是健康的。
央行不升息，專家：提高潛在買方購屋意願
（中央社）中央銀行昨日舉行第4季理監事會議，決議利率不變，也未對不動產加碼選擇性信用管制。專家表示，當前房市回歸剛性自用，央行不升息讓房市服下「定心丸」，可望提高潛在買方購屋意願；但央行未鬆綁管控政策，顯示房市還在觀察名單中。
美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策會議結果出爐，除了利率維持不變，更高唱鴿調，暗示明（2024）年至少降息3次。台灣央行同樣對利率按兵不動，至於不動產選擇性信用管制部分，因不動產貸款成長狀況明顯趨降，央行也未再加碼管制措施。
大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，2020年以來，央行共祭出5次不動產選擇性信用管制、5波升息。以市場交易量來看，央行升息壓制的效果顯著，加上平均地權條例修法後上路，市場上的投資買盤消散，預售案量體縮減，土地交易大幅減少，房市回歸剛性自用。
朗美囡認為，雖然今年第3季開始，房市交易量增加，但並非大幅成長，且是受新青安貸款的帶動；另外，囤房稅2.0可能將在明年上路，研判央行此時也無須再對房市加強管制。
郎美囡指出，今年經濟下滑，不升息已在市場預料之中，加上土地開發受限於購地貸款限制，不動產貸款的逾放比率在低檔，因此房市管制維持不變；央行此次不升息，讓房市服下定心丸，可望讓還在觀望利率政策的潛在買方，購屋意願升高。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，這次央行不升息應與台灣通膨走勢及經濟成長率有關，不動產市場表現應非其主要考量；不過，央行這次也未鬆綁房市管控政策，顯見在央行眼中，房市仍在緊密觀察的名單中。
新聞來源
延伸閱讀
- 侯友宜「青年首購全額房貸」被罵翻，但說到底藍綠的打房效果都是笑話一場
- 「虛坪改革」可打房？新制上路改寫房市規則，囤房稅苦了誰？
- 「囤房稅2.0」稅率最高達4.8％，非自住平均每戶增稅逾4000元，逾百萬戶權益6關鍵一次看
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
【一圖看懂】能源轉型新趨勢？零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢一次看懂
我們想讓你知道的是
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，本篇將帶您一次看懂零碳排的潔淨能源—氫能的三大優勢。
為同步全球落實「2050淨零轉型」，台灣正在積極尋找各種能源轉型路徑。氫能為當前能源轉型的重要課題之一，目前全球有超過30個國家或地區，明確制定氫能戰略藍圖，如韓國就在2019年推出氫能經濟發展路徑圖，德國則計畫投入70億歐元，將氫能視為能源發展必備的生力軍，為全球重點發展的能源課題之一。
優勢 1：終極潔淨能源
由於氫氣的使用過程，不會產生溫室氣體和其他汙染物質，燃燒後只會產生水，不會排放二氧化碳，而且能源轉換效率比化石燃料高，因而在「氫氣本身來源無溫室氣體排放」下可被視為終極潔淨能源。
因此，氫能成為綠色能源未來的重要一環，為我們走向低碳社會提供了關鍵的解決方案。透過氫能的應用，我們不僅能夠實現能源轉型，還能同時保護環境、減緩氣候變遷，為可持續發展注入新的希望。
優勢 2：儲能能力高
氫能具有高能量密度，可以有效儲存和運輸能源，意味著氫能更適合用於高能量需求的應用，能夠遠距離運輸也是一大特點，可靈活應用於不同領域，不受時間和地點的限制，有利於供應能源至偏遠地區。
氫能在能量的儲存方面，可以採用氫氣、氨或合成燃料等方式，確保能源供應的穩定性。多樣化的型態使得氫能技術在面對不同能源需求和地區性挑戰時有出色的表現，是推動能源轉型的重要利器。
優勢 3：再生能源界的百變怪
相較於太陽能、風能主要使用於電力；氫能可以應用於多個領域，包括交通、工業、電力生產和暖氣等，並且可以用於不同技術，如燃料電池和去碳燃氫。
- 氫燃料電池：將氫氣轉化為電力和熱能的裝置，當氫氣進入氫燃料電池時，它與氧氣（通常來自空氣）在電化學反應中結合，產生電力、熱能和水蒸氣。除了廣泛應用於交通領域，如氫燃料電池汽車，它們以氫氣為燃料並產生電力，以驅動電動馬達。同時也用於電力生產、能源儲存和其他應用 。
- 混氫燃料：在天然氣中混入部分比例的氫氣，並作為燃料使用，目前鋼鐵業、燃氣電廠等工業使用皆引進混氫燃燒技術，台電曾指出「在每年以混氫5％運轉7000小時情況下，可減少7,130公噸二氧化碳排放量，相當於每發電一小時可減碳一公噸。」此技術為「去碳之前先減碳」的階段性任務中有著舉足輕重的地位。
為落實永續發展的目標，維護環境、減少溫室氣體的排放成為必不可少的任務，氫能的發展便是因應這樣的使命而生。氫能作為化石燃料替代能源之一，除了能有效減少對其的過度依賴，燃燒後僅產生水的特性，也大大的減少了對環境的負擔。
現今，氫能的建設乃至於再生能源的轉型都成為全球趨之若鶩的浪潮。
（經濟部能源署廣告）