楊金龍：房價居高不下，選擇性信用管制不退場；專家：央行不升息提高潛在買方購屋意願

楊金龍：房價居高不下，選擇性信用管制不退場

（中央社）中央銀行理監事會昨（14）日決議利率「連3凍」，未調整房市管制措施，央行總裁楊金龍指出，房價依舊居高，現在不考慮讓選擇性信用管制退場，會持續較長時間，並協調金管會進行房市修正的壓力測試。

央行自2020年12月以來，5度調整選擇性信用管制措施，避免信用資源過度流向不動產市場；去（2022）年3月至今，更已5度升息、2度調升存款準備率，也有助於強化選擇性信用管制的成效。今年6月16日起加碼選擇性信用管制，對特定地區（六都、新竹縣市）自然人第2戶購屋貸款祭出貸款7成的限制。

楊金龍昨日於理監事會會後記者會表示，管制措施實施以來，不動產貸款成長明顯趨降，不動產貸款逾放比率也維持低檔，信用品質尚屬良好。

不過，楊金龍強調，房市軟著陸應具備價格慢慢往下調整、炒作退場等條件，「目前價格有微降，但還是正的啊（正成長）」。

楊金龍明確表態，央行不考慮選擇性信用管制退場，以前次實施選擇性信用管制的情況為例，時間自2010年持續至2016年，維持蠻長一段時間，這次選擇性信用管制同樣會持續較長時間，因為房價還是居高不下。

楊金龍強調，央行希望房市軟著陸，並密切關注兩件事，一是信用資源不要過度集中房地產，第二，房市有沒有泡沫的可能，現在逾放比很低，不過逾放比被認為是落後指標，央行會與金管會密切合作，協調再做一次壓力測試。

楊金龍也說，以中國為例，房市下跌引爆一系列金融事件，問題蠻嚴重，會以此為鑑，密切尋求金管會協助，再做一次壓力測試，檢視若房市修正，是否會有金融穩定的危機。

金管會官員則表示，金管會每2年會對銀行辦理公版監理壓力測試，測試情境包括房價下跌在內，今年已請本國銀行依2022年底資本適足性相關資料為基準進行公版壓力測試並在上半年完成測試，整體國銀平均數高於法定最低標準。若央行提出建議，將配合央行評估是否有再辦理壓力測試必要性。

至於媒體詢問，去年起利率走揚，加上政府一系列打炒房政策，是否會浮現爛尾樓危機，楊金龍回應，爛尾樓是個案，台灣房地產算是健康的。

央行不升息，專家：提高潛在買方購屋意願

（中央社）中央銀行昨日舉行第4季理監事會議，決議利率不變，也未對不動產加碼選擇性信用管制。專家表示，當前房市回歸剛性自用，央行不升息讓房市服下「定心丸」，可望提高潛在買方購屋意願；但央行未鬆綁管控政策，顯示房市還在觀察名單中。

美國聯準會（Fed）今年最後一次利率決策會議結果出爐，除了利率維持不變，更高唱鴿調，暗示明（2024）年至少降息3次。台灣央行同樣對利率按兵不動，至於不動產選擇性信用管制部分，因不動產貸款成長狀況明顯趨降，央行也未再加碼管制措施。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，2020年以來，央行共祭出5次不動產選擇性信用管制、5波升息。以市場交易量來看，央行升息壓制的效果顯著，加上平均地權條例修法後上路，市場上的投資買盤消散，預售案量體縮減，土地交易大幅減少，房市回歸剛性自用。

朗美囡認為，雖然今年第3季開始，房市交易量增加，但並非大幅成長，且是受新青安貸款的帶動；另外，囤房稅2.0可能將在明年上路，研判央行此時也無須再對房市加強管制。

郎美囡指出，今年經濟下滑，不升息已在市場預料之中，加上土地開發受限於購地貸款限制，不動產貸款的逾放比率在低檔，因此房市管制維持不變；央行此次不升息，讓房市服下定心丸，可望讓還在觀望利率政策的潛在買方，購屋意願升高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，這次央行不升息應與台灣通膨走勢及經濟成長率有關，不動產市場表現應非其主要考量；不過，央行這次也未鬆綁房市管控政策，顯見在央行眼中，房市仍在緊密觀察的名單中。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航