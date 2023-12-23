車多路小的越南交通：當車速保持一小時40公里以下，你只好養成隨時按喇叭的「良好習慣」
我們想讓你知道的是
最近胡志明市人大常委主席潘文買說，如果胡志明市的現有法律不改變，那全部輕軌得要在100年後才完工，那大概就是平均一年搞2公里。看了越南版針對此事的評論，有人說100年後人們已經是開飛行車了。
相信大部分曾到過越南旅行的人，都會感到越南的交通很爛很亂，當然這是因為大多數到越南的旅客，都會去河內和胡志明市，而這裡的車實在太多、路又很小，還沒什麼公共交通。
一句話，這兩座大城市的城市規劃，遠遠趕不上人口的增長，如果你覺得越南的交通一向如此，那又不是，因為我可以告訴你，是越來來越爛。
我2015年在胡志明市住過一段時間至2016年離開，2021年我又回到越南，直到現在。
2015年那個時候，我可以騎著機車滿街跑，但現在出門大多數都是叫Gojek（機車版的Grab、Uber或滴滴），因為我現在實在不太敢在胡志明市的路上騎機車了。
過去之所以敢在這裡騎機車，是因為那時很少有汽車，因此雖然機車很多、道路很小，還常常塞車讓人感到煩悶，但你不會感到危險，因為大家時速頂多一小時60公里，絕大部分時間是一小時40公里。既然大家都慢，也都是騎機車，所以就算會擦撞，也不會傷筋動骨。
現在就不一樣了，先是汽車變多，騎機車時後面的汽車會不斷按喇叭要你讓道，如果你是開車的人，每次經過小路口，也勢必要按喇叭，提醒別人讓你過去。
當然啦，你花了幾十萬台幣買了一輛汽車，結果在路上你要像騎機車一樣走走停停，時速保持在一小時40公里以下，任誰都會恨自己為什麼要開車，所以你只好養成隨時按喇叭的「良好習慣」，告訴自己，也告訴大家：「我花了大把錢買了輛汽車，請大家行行好，給我先過吧！」
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聖誕、跨年出國不「卡關」，回國交通超便利！
我們想讓你知道的是
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務 耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！桃園機場新增計程車預約搭乘服務，提供 24 小時服務專線，方便旅客快速通關。
注意勿帶違禁品，桃園機場新增計程車預約搭乘服務
耶誕、跨年，緊接著又是農曆新年，轉眼間又到了出國旅遊的旺季！祝福每個人都能歡樂的出國，帶回愉悅的心情，平安順利地返家。或許因為疫情而多年沒有出國旅遊，也或許自己沒有太多經驗、不清楚出入國境對攜帶物品的注意事項。在準備出國前不妨先參閱行民航局網站對隨身攜帶及行李的相關規定，避免應該隨身而裝入行李箱，或帶了不符規定的違禁品而壞了好心情！輕則沒入或丟棄、重則遭罰！基本的原則是─「危險物品」(例如：鋰電池、打火機或有劇烈活性之化學品)或其他有影響飛航安全之虞物品(例如：液狀或噴霧狀液體)，不得以手提或託運行李攜帶上機。像是行動電源因為內含鋰電池，就必須有清楚標示，而且只能隨身、不能裝入行李箱託運；雨傘及自拍棒等也都有相關規定。
詳閱各國違禁品規定，切莫輕忽觸法
各國針對出、入境的違禁品均有相關規定。基本原則是槍械、爆裂物、化學物品，有安全疑慮的槍械、刀具、棍棒及管制類藥品、毒品等。準備出國的國人
在出行前可查詢交通部民用航空局網站，在「航空安全」項下查閱相關規定。
防檢局也針對非洲豬瘟防治，特別嚴禁攜入豬肉及其製品、活體動物、保育類動物及其製品等。除了違禁品之外，各國對於可隨身攜帶或托運物品也有不同的規範，建議國人先洽詢承辦旅行社或查詢各國海關的規定，避免違犯法令。例如中國及港澳均禁止攜帶打火機或火柴，行動電源一定要有清楚標示。各國海關針對菸、酒、黃金、鑽石、有價證券、外幣及現鈔也有不同規範。國人結束國外遊程返回台灣時，也記得先清點自己所帶回的外幣和貴重物品，在符合規定情形下可走綠色免稅通道快速通關，如超過規定則須依法申報。尤其要特別注意台灣對於檢疫的相關規定，在機場的檢疫櫃檯都有清楚的提醒標示，特別是豬肉及其製品、蔬果及種子等相關規定，千萬不要心存僥倖、避免受罰。
民航局：https://www.caa.gov.tw/ 關務署：https://web.customs.gov.tw/
桃園國際機場聯外交通選擇多，0-6時提供計程車共乘服務
想要成為一位輕鬆出入國門的旅遊達人，除了謹記違禁品及申報規定，協助自己與親友快速地通關；如果還能提前熟悉機場的聯外交通，就能順暢的找到適合的大眾運輸工具，安心平安的回家。
桃園國際機場的聯外交通工具有機場客運、機場捷運、排班計程車及租賃車，可滿足旅客各種需求。為了因應疫後大幅成長的出入境運輸需求，機場客運不僅增加服務班次，也調整提前發車、延後末班車的時間，方便凌晨及深夜出入境的旅客搭乘。機場捷運也恢復到疫前每15分鐘的班距，也可利用直達西部各城市的高鐵。
桃園機場也推出排班計程車預約搭乘服務，提供24小時的服務專線，也能安排無障礙車輛的預約；第一、二航廈的旅客都能在入境動線上找到專屬的服務櫃檯報到。
桃園機場排班計程車預約專線：第一航廈03-3982832、第二航廈03-3983599
本文章內容由「桃園機場」提供。