車多路小的越南交通：當車速保持一小時40公里以下，你只好養成隨時按喇叭的「良好習慣」

相信大部分曾到過越南旅行的人，都會感到越南的交通很爛很亂，當然這是因為大多數到越南的旅客，都會去河內和胡志明市，而這裡的車實在太多、路又很小，還沒什麼公共交通。

一句話，這兩座大城市的城市規劃，遠遠趕不上人口的增長，如果你覺得越南的交通一向如此，那又不是，因為我可以告訴你，是越來來越爛。

我2015年在胡志明市住過一段時間至2016年離開，2021年我又回到越南，直到現在。

2015年那個時候，我可以騎著機車滿街跑，但現在出門大多數都是叫Gojek（機車版的Grab、Uber或滴滴），因為我現在實在不太敢在胡志明市的路上騎機車了。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 圖為越南胡志明市的街景與交通。

過去之所以敢在這裡騎機車，是因為那時很少有汽車，因此雖然機車很多、道路很小，還常常塞車讓人感到煩悶，但你不會感到危險，因為大家時速頂多一小時60公里，絕大部分時間是一小時40公里。既然大家都慢，也都是騎機車，所以就算會擦撞，也不會傷筋動骨。

現在就不一樣了，先是汽車變多，騎機車時後面的汽車會不斷按喇叭要你讓道，如果你是開車的人，每次經過小路口，也勢必要按喇叭，提醒別人讓你過去。

當然啦，你花了幾十萬台幣買了一輛汽車，結果在路上你要像騎機車一樣走走停停，時速保持在一小時40公里以下，任誰都會恨自己為什麼要開車，所以你只好養成隨時按喇叭的「良好習慣」，告訴自己，也告訴大家：「我花了大把錢買了輛汽車，請大家行行好，給我先過吧！」