2024立委選舉：高3選區藍綠激戰存變數，東屏綠營分裂有危機

（中央社）立委選戰倒數，選情相對激烈的高雄左楠第3選區，海軍出身的「麻將最大黨」郭璽是最大變數；屏東2選區、台東則同樣面臨綠營分裂危機。

在民進黨立委劉世芳身體因素退選後，民進黨早早由連任3屆的市議員李柏毅接棒，對決國民黨連任4屆議會老將李眉蓁。左營、楠梓海軍眷村多，過往被視為藍營鐵票區，劉世芳2016、2020兩任8年投入推動眷村改建與服務，從都囊括逾10萬票實力，包括2018年勝出藍營在地深耕對手黃昭順，加以眷村年輕一代政黨意識不明顯，地方上不免有「鐵票生鏽」質疑。

曾臨危受命投入2020年高雄市長補選的李眉蓁肩負擦亮鐵票重責大任。國民黨全力拉抬，不僅「老」市長韓國瑜親上火線輔選，近期台北市長蔣萬安南下輔選，讓高雄綠營拉起「萬安警報」，藍軍主軸明確就是要穩鐵票，更要爭取年輕選票。

Photo Credit: 中央社 高雄市立委選舉第3選區（左營、楠梓區）被藍營視為最有希望翻轉的選區，圖為台北市長蔣萬安（前左）日前南下為參選人李眉蓁（前右）助選，拉抬聲勢。（李眉蓁競總提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年12月14日

李柏毅老「新」人出擊，能否成功接棒更是綠營高市8席立委選情三度「八仙過海」觀戰指標。黨內高層頻頻站台，就是要拉開與對手距離。藍綠都是議會老將、實力僅在伯仲，激戰呈五五波，近期因潛艦國造議題曝光度大增的郭璽是最大變數，出身海軍的郭璽能從左楠各大眷村拿下多少票？這些票源來自藍綠佔比？將是藍綠對決勝負關鍵。

屏東第2選區現任無黨籍立委蘇震清涉貪退黨，6月立院通過公職人員選舉罷免法修法新增排黑條款，斷了連任之路，推出兒子蘇孟淳參選。31歲的蘇孟淳選戰起手式強調在地聯盟，12月10日在萬丹之友會成立，與列國民黨不分區立委的蘇清泉同框受訪喊出「讓年輕人出頭」，非綠大聯盟成形。

民進黨提名的徐富癸，擔任過潘孟安立委時期服務處主任、縣長室主任；周春米上任延攬民政處長，前後20多年行政經驗，從民進黨總統參選人賴清德已先後5度南下輔選，不難窺見黨中央對選情重視。

屏南（含潮州等22個鄉鎮）一向被視為綠營佔優勢，但這次選舉不再是傳統藍綠對決，均為政治新面孔的蘇孟淳與徐富癸，隨國民黨屏南選區不推派人選後，蘇清泉蘇孟淳同框喊相挺，「蘇震清＋蘇清泉」這對政壇不同陣營老將「雙蘇」聯手，被視為挑戰屏東前後任縣長「潘孟安＋周春米」執政組合。

Photo Credit: 中央社 退出民進黨以無黨籍參選的現任台東立委劉櫂豪（前 右），展現3任立委經營基層的實力，盼突破藍綠夾 殺，圖為9日東海岸後援會成立。中央社記者盧太城台東攝 112年12月14日

台東立委選情6人參選，「綠營分裂」危機仍是選戰變數與主軸。退出民進黨改以無黨籍參選的劉櫂豪，雖然流失綠營鐵票，但綜觀歷年投入無論立委、縣長選舉，劉在「吸納中間選民」確有相當魅力，近期主打10幾年來政績「讓民眾有感」，加上立委3連霸長期布樁基層，有機會突破藍綠夾殺。

民進黨提名的賴坤成受劉櫂豪脫黨參選陷入苦戰；不過，賴畢竟是「正綠」出身，地方選戰主軸上主打「過往自己都是願賭服輸」，訴求誠信牌試圖抵消劉的參選力道，加以在黨中央已開鍘劉櫂豪，以及親劉的縣黨部主委簡維國意外酒駕辭官後，賴坤成成功穩住綠營選票，隨綠營副總統參選人蕭美琴帶動後山花東選情，後勢看好。

國民黨黃建賓是台東偏鄉大武鄉長，雖然起跑知名度不夠；不過，在藍軍總統大選「侯康配」成局，幾場大型造勢後聲勢拉抬，加上台東縣長饒慶鈴賣力輔選，若能穩住藍營基本盤，有機會幫國民黨拿下失去12年的這席立委。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰